У Дніпрі відбулася масова COVID-вакцинація алергіків. ВIДЕО

Сьогодні у Дніпрі у міському Алергологічному центрі вперше в Україні масово вакцинували людей з алергією. Усього на обліку стоїть близько 5 000 пацієнтів і за сьогодні прищепили 53 особи. Цьому передувала низка аналізів для ретельної діагностики стану пацієнта.

Алергіки схильні до підвищеної небезпеки при захворюванні COVID-19. Тому таким людям вакцинація особливо потрібна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на h056.ua.

У алергіків при ковіді уражаються капіляри, які постачають киснем усі органи. У хворих, наприклад, бронхіальною астмою і без ковіду може фіброз, а з ковідом ці ризики посилюються. У групі ризику Covid-19 всі алергії, але особливо схильні люди з алергічними реакціями типу атопія", - розповіла заслужений лікар України, доктор медичних наук Євгенія Дитятковська.

Перед проведенням вакцинації хворим безкоштовно зробили необхідні аналізи, щоб переконатися, що вони не спровокують важких побічних ефектів. Бажаючим вакцинуватися не треба було брати направлення, їх списки передали до департаменту охорони здоров'я та записали на процедуру.

"Підготовку необхідно робити перед отриманням щеплення. Спочатку алергік має прийти до лікаря, він обов'язково перевірить стан людини і скаже, чи можна їй вакцинуватися. Також є нюанси біологічних ритмів, наприклад, не можна вакцинуватися у разі місячних", - пояснила доктор Дитятковська.

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Усіх пацієнтів, які провакцинувалися сьогодні, кілька днів спостерігатимуть у центрі, а потім триматимуть із ними телефонний зв'язок.

Для того, щоб пройти вакцинацію алергікам, можна звернутися до сімейного лікаря або до Алергологічного центру за адресою вул. Шмідта, 26.