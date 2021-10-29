УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12139 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
4 451 21

У Дніпрі відбулася масова COVID-вакцинація алергіків. ВIДЕО

Сьогодні у Дніпрі у міському Алергологічному центрі вперше в Україні масово вакцинували людей з алергією. Усього на обліку стоїть близько 5 000 пацієнтів і за сьогодні прищепили 53 особи. Цьому передувала низка аналізів для ретельної діагностики стану пацієнта.

Алергіки схильні до підвищеної небезпеки при захворюванні COVID-19. Тому таким людям вакцинація особливо потрібна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на h056.ua.

У алергіків при ковіді уражаються капіляри, які постачають киснем усі органи. У хворих, наприклад, бронхіальною астмою і без ковіду може фіброз, а з ковідом ці ризики посилюються. У групі ризику Covid-19 всі алергії, але особливо схильні люди з алергічними реакціями типу атопія", - розповіла заслужений лікар України, доктор медичних наук Євгенія Дитятковська.

Перед проведенням вакцинації хворим безкоштовно зробили необхідні аналізи, щоб переконатися, що вони не спровокують важких побічних ефектів. Бажаючим вакцинуватися не треба було брати направлення, їх списки передали до департаменту охорони здоров'я та записали на процедуру.

"Підготовку необхідно робити перед отриманням щеплення. Спочатку алергік має прийти до лікаря, він обов'язково перевірить стан людини і скаже, чи можна їй вакцинуватися. Також є нюанси біологічних ритмів, наприклад, не можна вакцинуватися у разі місячних", - пояснила доктор Дитятковська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найскладніша ситуація із COVID-19 у Запорізькій та Донецькій областях, - заступник голови ОП Тимошенко

Усіх пацієнтів, які провакцинувалися сьогодні, кілька днів спостерігатимуть у центрі, а потім триматимуть із ними телефонний зв'язок.

Для того, щоб пройти вакцинацію алергікам, можна звернутися до сімейного лікаря або до Алергологічного центру за адресою вул. Шмідта, 26.

Автор: 

вакцина (4419) Дніпро (3303) карантин (18172) алергія (1) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Who's next?
показати весь коментар
29.10.2021 16:07 Відповісти
+2
"Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй- не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат " (С)
показати весь коментар
29.10.2021 16:17 Відповісти
+2
Знайома з медикаментозную алергіею гралася в антивакцинатора ховаючи за цим свій страх. Але страх перед ковідом переміг стрех перед анафілактичним шоком. Пропили антиалергенні препарати перед уколом, лікар алерголог порадив. Кололись в лікарні, сиділи не 30хв як по нормі, а 4 години чекаючи негативну реакцію. Рахували щоб в якості чого поміч могли надати швидко. В результаті дві порції модерни пережили, і тепер не так страшно за майбутне.
показати весь коментар
29.10.2021 17:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Who's next?
показати весь коментар
29.10.2021 16:07 Відповісти
ну цель этой акции понятна. правда я лично не уверен,что там присутствовали аллергики...
вопрос в другом-всем аллергикам в стране будут делать бесплатные анализы перед прививкой?
показати весь коментар
29.10.2021 16:07 Відповісти
"Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй- не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат " (С)
показати весь коментар
29.10.2021 16:17 Відповісти
вообще то я во первых не аллергик,а во вторых в Днепр не собираюсь.
показати весь коментар
29.10.2021 16:23 Відповісти
это не важно
показати весь коментар
29.10.2021 16:42 Відповісти
А видео зачем? ЧТоб показать их предсметные корчи?
показати весь коментар
29.10.2021 16:15 Відповісти
Да, там именно предсмертные корчи.
Кнопку воспроизведения даже не нажал, чтобы лично посмотреть, зато свой очень "ценный" коментарий оставил.
показати весь коментар
29.10.2021 16:46 Відповісти
А вдруг я кормящий отец, а там такое.. Ты то хоть кнопку нажал? Посмотрел?
показати весь коментар
29.10.2021 17:18 Відповісти
***например, нельзя вакцинироваться при месячных" - объяснила доктор Дитятковская.

Никаких подобных запретов нет ни в Канаде, ни в США.
показати весь коментар
29.10.2021 16:31 Відповісти
Аллергик -- человек, у которого существует аллергия на какие-то конкретные аллергены. Из лекарств это обычно антибиотики. и местные анестетики. Компоненты вакцин к ним не относятся.

И даже если вы жуткий-прежуткий аллергик на все подряд, вероятность тяжелой реакции на вакцину - около 1%. И еще 1% небольшая реакция.

Ссылочка: https://www.healthline.com/health-news/98-percent-of-highly-allergic-people-have-no-reaction-after-covid-19-vaccination
показати весь коментар
29.10.2021 16:41 Відповісти
Вероятность аллергической реакции на обычный нимесил, который все пьют пачками, у обычного здорового человека (не аллергика) - 1:10000. Намного больше, чем у вакцины.
Но нет, нимесил сейчас ящиками покупают, а прививку сделать боятся. Идиоты.
показати весь коментар
29.10.2021 16:52 Відповісти
Знайома з медикаментозную алергіею гралася в антивакцинатора ховаючи за цим свій страх. Але страх перед ковідом переміг стрех перед анафілактичним шоком. Пропили антиалергенні препарати перед уколом, лікар алерголог порадив. Кололись в лікарні, сиділи не 30хв як по нормі, а 4 години чекаючи негативну реакцію. Рахували щоб в якості чого поміч могли надати швидко. В результаті дві порції модерни пережили, і тепер не так страшно за майбутне.
показати весь коментар
29.10.2021 17:09 Відповісти
 
 