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В Днепре прошла массовая COVID-вакцинация аллергиков. ВИДЕО

Сегодня в Днепрое в городском Аллергологическом центре впервые в Украине массово вакцинировали людей с аллергией. Всего на учете стоит около 5 000 пациентов и за сегодня привили 53 человека. Этому предшествовал ряд анализов для тщательной диагностики состояния пациента.

Аллергики подвержены повышенной опасности при заболевании COVID-19. Поэтому таким людям вакцинация особо необходима, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на h056.ua.

"У аллергиков при ковиде поражаются капилляры, которые снабжают кислородом все органы. У больных, например, бронхиальной астмой и без ковида может фиброз, а с ковидом эти риски усиливаются. В группе риска Covid-19 находятся все аллергики, но особо подвержены люди с аллергическими реакциами типа атопия", — рассказала заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Евгения Дитятковская.

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Перед проведением вакцинации больным бесплатно сделали необходимые анализы, чтобы убедиться, что у них не возникнет тяжелых побочных эффектов. Желающим вакцинироваться не нужно было брать направление, их списки передали в департамент охраны здоровья и записали на процедуру.

"Подготовку необходимо делать перед получением прививки. Сначала аллергик должен прийти к врачу, он обязательно проверит состояние человека и скажет, можно ли ему вакцинироваться. Также есть нюансы биологических ритмов, например, нельзя вакцинироваться при месячных" — объяснила доктор Дитятковская.

Всех пациентов, которые провакцинировались сегодня, несколько дней будут наблюдать в центре, а после будут держать с ними телефонную связь.

Для того, чтобы пройти вакцинацию аллергикам, можно обратится к семейному врачу или в Аллергологический центр по адресу ул. Шмидта, 26.

Автор: 

вакцина (3815) Днепр (4444) карантин (16729) аллергия (3) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Who's next?
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29.10.2021 16:07 Ответить
+2
"Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй- не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат " (С)
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29.10.2021 16:17 Ответить
+2
Знайома з медикаментозную алергіею гралася в антивакцинатора ховаючи за цим свій страх. Але страх перед ковідом переміг стрех перед анафілактичним шоком. Пропили антиалергенні препарати перед уколом, лікар алерголог порадив. Кололись в лікарні, сиділи не 30хв як по нормі, а 4 години чекаючи негативну реакцію. Рахували щоб в якості чого поміч могли надати швидко. В результаті дві порції модерни пережили, і тепер не так страшно за майбутне.
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29.10.2021 17:09 Ответить
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29.10.2021 16:07 Ответить
ну цель этой акции понятна. правда я лично не уверен,что там присутствовали аллергики...
вопрос в другом-всем аллергикам в стране будут делать бесплатные анализы перед прививкой?
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29.10.2021 16:07 Ответить
"Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй- не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат " (С)
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29.10.2021 16:17 Ответить
вообще то я во первых не аллергик,а во вторых в Днепр не собираюсь.
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29.10.2021 16:23 Ответить
это не важно
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29.10.2021 16:42 Ответить
А видео зачем? ЧТоб показать их предсметные корчи?
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29.10.2021 16:15 Ответить
Да, там именно предсмертные корчи.
Кнопку воспроизведения даже не нажал, чтобы лично посмотреть, зато свой очень "ценный" коментарий оставил.
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29.10.2021 16:46 Ответить
А вдруг я кормящий отец, а там такое.. Ты то хоть кнопку нажал? Посмотрел?
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29.10.2021 17:18 Ответить
***например, нельзя вакцинироваться при месячных" - объяснила доктор Дитятковская.

Никаких подобных запретов нет ни в Канаде, ни в США.
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29.10.2021 16:31 Ответить
Аллергик -- человек, у которого существует аллергия на какие-то конкретные аллергены. Из лекарств это обычно антибиотики. и местные анестетики. Компоненты вакцин к ним не относятся.

И даже если вы жуткий-прежуткий аллергик на все подряд, вероятность тяжелой реакции на вакцину - около 1%. И еще 1% небольшая реакция.

Ссылочка: https://www.healthline.com/health-news/98-percent-of-highly-allergic-people-have-no-reaction-after-covid-19-vaccination
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29.10.2021 16:41 Ответить
Вероятность аллергической реакции на обычный нимесил, который все пьют пачками, у обычного здорового человека (не аллергика) - 1:10000. Намного больше, чем у вакцины.
Но нет, нимесил сейчас ящиками покупают, а прививку сделать боятся. Идиоты.
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29.10.2021 16:52 Ответить
Знайома з медикаментозную алергіею гралася в антивакцинатора ховаючи за цим свій страх. Але страх перед ковідом переміг стрех перед анафілактичним шоком. Пропили антиалергенні препарати перед уколом, лікар алерголог порадив. Кололись в лікарні, сиділи не 30хв як по нормі, а 4 години чекаючи негативну реакцію. Рахували щоб в якості чого поміч могли надати швидко. В результаті дві порції модерни пережили, і тепер не так страшно за майбутне.
показать весь комментарий
29.10.2021 17:09 Ответить
 
 