В Днепре прошла массовая COVID-вакцинация аллергиков. ВИДЕО
Сегодня в Днепрое в городском Аллергологическом центре впервые в Украине массово вакцинировали людей с аллергией. Всего на учете стоит около 5 000 пациентов и за сегодня привили 53 человека. Этому предшествовал ряд анализов для тщательной диагностики состояния пациента.
Аллергики подвержены повышенной опасности при заболевании COVID-19. Поэтому таким людям вакцинация особо необходима, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на h056.ua.
"У аллергиков при ковиде поражаются капилляры, которые снабжают кислородом все органы. У больных, например, бронхиальной астмой и без ковида может фиброз, а с ковидом эти риски усиливаются. В группе риска Covid-19 находятся все аллергики, но особо подвержены люди с аллергическими реакциами типа атопия", — рассказала заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Евгения Дитятковская.
Перед проведением вакцинации больным бесплатно сделали необходимые анализы, чтобы убедиться, что у них не возникнет тяжелых побочных эффектов. Желающим вакцинироваться не нужно было брать направление, их списки передали в департамент охраны здоровья и записали на процедуру.
"Подготовку необходимо делать перед получением прививки. Сначала аллергик должен прийти к врачу, он обязательно проверит состояние человека и скажет, можно ли ему вакцинироваться. Также есть нюансы биологических ритмов, например, нельзя вакцинироваться при месячных" — объяснила доктор Дитятковская.
Всех пациентов, которые провакцинировались сегодня, несколько дней будут наблюдать в центре, а после будут держать с ними телефонную связь.
Для того, чтобы пройти вакцинацию аллергикам, можно обратится к семейному врачу или в Аллергологический центр по адресу ул. Шмидта, 26.
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вопрос в другом-всем аллергикам в стране будут делать бесплатные анализы перед прививкой?
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат " (С)
Кнопку воспроизведения даже не нажал, чтобы лично посмотреть, зато свой очень "ценный" коментарий оставил.
Никаких подобных запретов нет ни в Канаде, ни в США.
И даже если вы жуткий-прежуткий аллергик на все подряд, вероятность тяжелой реакции на вакцину - около 1%. И еще 1% небольшая реакция.
Ссылочка: https://www.healthline.com/health-news/98-percent-of-highly-allergic-people-have-no-reaction-after-covid-19-vaccination
Но нет, нимесил сейчас ящиками покупают, а прививку сделать боятся. Идиоты.