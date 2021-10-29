В Днепре прошла массовая COVID-вакцинация аллергиков. ВИДЕО

Сегодня в Днепрое в городском Аллергологическом центре впервые в Украине массово вакцинировали людей с аллергией. Всего на учете стоит около 5 000 пациентов и за сегодня привили 53 человека. Этому предшествовал ряд анализов для тщательной диагностики состояния пациента.

Аллергики подвержены повышенной опасности при заболевании COVID-19. Поэтому таким людям вакцинация особо необходима, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на h056.ua.

"У аллергиков при ковиде поражаются капилляры, которые снабжают кислородом все органы. У больных, например, бронхиальной астмой и без ковида может фиброз, а с ковидом эти риски усиливаются. В группе риска Covid-19 находятся все аллергики, но особо подвержены люди с аллергическими реакциами типа атопия", — рассказала заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Евгения Дитятковская.

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Перед проведением вакцинации больным бесплатно сделали необходимые анализы, чтобы убедиться, что у них не возникнет тяжелых побочных эффектов. Желающим вакцинироваться не нужно было брать направление, их списки передали в департамент охраны здоровья и записали на процедуру.

"Подготовку необходимо делать перед получением прививки. Сначала аллергик должен прийти к врачу, он обязательно проверит состояние человека и скажет, можно ли ему вакцинироваться. Также есть нюансы биологических ритмов, например, нельзя вакцинироваться при месячных" — объяснила доктор Дитятковская.

Всех пациентов, которые провакцинировались сегодня, несколько дней будут наблюдать в центре, а после будут держать с ними телефонную связь.

Для того, чтобы пройти вакцинацию аллергикам, можно обратится к семейному врачу или в Аллергологический центр по адресу ул. Шмидта, 26.