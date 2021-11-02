Залужный назначил меня советником главнокомандующего ВСУ, - Ярош. ФОТО
Командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Об этом Ярош сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим!", - написал Ярош.
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+95 Шрек Баблокат
показать весь комментарий02.11.2021 11:16 Ответить Ссылка
+80 Александр Чуднивец #474549
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+54 Дядя Вова #432573
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Ну да, Вітаю.
Ясно шо хочу бы тоже так...... В смысле бабла, ой, ну давайте не будем то... Привет от Педроса кстати.
наша Перемога це озброєнність + освіта та виучка,
а ще - націоналізація усієї країни !
А на чию користь?
Слава Україні! Героям слава!
подстава? / Видео № 71
https://www.youtube.com/watch?v=GKRiDzXjUYY
Юрий Швец о предательстве в ОПУ
...
Усе гаразд - то у кацапів викид метану та сірководню від такої новини про Яроша...
Але з зе-кодлом - впевненості зовсім нема.