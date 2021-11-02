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Залужний призначив мене радником головнокомандувача ЗСУ, - Ярош. ФОТО

Командувача Української добровольчої армії, екснардепа, екслідера "Правого сектору" Дмитра Яроша призначено радником головнокомандувача Збройних сил України.

Про це Ярош повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних Сил України. Дякую за довіру! Разом переможемо!" - написав Ярош.

Залужний призначив мене радником головнокомандувача ЗСУ, - Ярош 01
Залужний призначив мене радником головнокомандувача ЗСУ, - Ярош 02

Автор: 

Ярош Дмитро (178) ЗСУ (7719) Залужний Валерій (728)


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Топ коментарі
+95
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02.11.2021 11:16 Відповісти
+80
Залужнолму респект-ща запаребриком будет АТОМНЫЙ взрыв лапотных пердаков...
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02.11.2021 11:14 Відповісти
+54
Норм.
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02.11.2021 11:13 Відповісти
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...дивно ..СЕКСОТ ...ярош .. як і чому ВБИТИЙ Лісник .. ? .. таке ...
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02.11.2021 19:33 Відповісти
чет точек дох№я, нервы? ты толком мысль свою изложи, а то настрал че попало...
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03.11.2021 21:30 Відповісти
Бог на поміч! Смерть ВОРОГАМ!!!
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02.11.2021 19:38 Відповісти
Думаю , що призначення Яроша радником - то вимушений хід Блазня після того як блазень вирвався в лідери антирейтингу.Це заслужене признання авторитету Яроша. З іншого боку - у радника нема ніяких владних повноважень . Просто блазень надіється збтит свій антирейтинг .
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02.11.2021 20:06 Відповісти
А до чого тут блазень? Його призначив своїм радником Залужний - головнокомандувач ЗСУ.
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02.11.2021 21:44 Відповісти
зебил тут не при делах...
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03.11.2021 21:31 Відповісти
Кумиров нет.
Ну да, Вітаю.
Ясно шо хочу бы тоже так...... В смысле бабла, ой, ну давайте не будем то... Привет от Педроса кстати.
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02.11.2021 21:14 Відповісти
Одне з небагатьох розумних рішень нинішньої влади.
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02.11.2021 21:43 Відповісти
та при чем тут влада????? сам залужный назначил...
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03.11.2021 21:33 Відповісти
це плюс!
наша Перемога це озброєнність + освіта та виучка,
а ще - націоналізація усієї країни !
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02.11.2021 22:06 Відповісти
а бабло на озброєнність + освіту та виучку де брати?
А на чию користь?
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02.11.2021 22:24 Відповісти
а зменшити апетити тих, кто в офшорах ховає та у тіні заробляє
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02.11.2021 22:37 Відповісти
кто это, и каким способом?
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02.11.2021 22:57 Відповісти
долго объяснять, спроси у своего босса ЗЕ !
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02.11.2021 23:00 Відповісти
Я би довірила Ярошу СБУ. Ото би козломорді отримали..
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02.11.2021 22:26 Відповісти
Націоналісти! Де ви? Рятуйте Неньку, поки є що рятувати!
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02.11.2021 22:39 Відповісти
Теперь дед Путлер, на всякий случай, ещё глубже бункер построит.. .Украину не победить. Бегите, глупцы…

Слава Україні! Героям слава!
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02.11.2021 22:43 Відповісти
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02.11.2021 23:10 Відповісти
На расии уже эта новость у скабеевой подгорела Фамилия Ярош и на расии жопы горят
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02.11.2021 23:11 Відповісти
Полет Байрактара: бутафория или

подстава? / Видео № 71

https://www.youtube.com/watch?v=GKRiDzXjUYY

Юрий Швец о предательстве в ОПУ
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03.11.2021 00:52 Відповісти
Ой! А що це за ґапокаліптичний світловий ефект на північно-східному напрямку?
...
Усе гаразд - то у кацапів викид метану та сірководню від такої новини про Яроша...

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03.11.2021 01:06 Відповісти
Хочеться сподіватися на краще від цього призначення.
Але з зе-кодлом - впевненості зовсім нема.
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03.11.2021 01:40 Відповісти
О! Дуже приємна новина!
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03.11.2021 21:35 Відповісти
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