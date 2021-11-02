Залужний призначив мене радником головнокомандувача ЗСУ, - Ярош. ФОТО
Командувача Української добровольчої армії, екснардепа, екслідера "Правого сектору" Дмитра Яроша призначено радником головнокомандувача Збройних сил України.
Про це Ярош повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних Сил України. Дякую за довіру! Разом переможемо!" - написав Ярош.
Топ коментарі
+95 Шрек Баблокат
показати весь коментар02.11.2021 11:16 Відповісти Посилання
+80 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.11.2021 11:14 Відповісти Посилання
+54 Дядя Вова #432573
показати весь коментар02.11.2021 11:13 Відповісти Посилання
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Ну да, Вітаю.
Ясно шо хочу бы тоже так...... В смысле бабла, ой, ну давайте не будем то... Привет от Педроса кстати.
наша Перемога це озброєнність + освіта та виучка,
а ще - націоналізація усієї країни !
А на чию користь?
Слава Україні! Героям слава!
подстава? / Видео № 71
https://www.youtube.com/watch?v=GKRiDzXjUYY
Юрий Швец о предательстве в ОПУ
...
Усе гаразд - то у кацапів викид метану та сірководню від такої новини про Яроша...
Але з зе-кодлом - впевненості зовсім нема.