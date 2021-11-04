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МВД внедряет новые проекты ради безопасности общества, количество полицейских офицеров громад вырастет втрое, - Монастырский. ФОТО

Сегодня, 4 ноября, в Киеве стартовал форум "Безпечна громада". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безопасность общества начинается там, где слаженно и в унисон работают все государственные учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Каждый житель общества имеет право на защиту жизни, здоровья, защиту от пожаров и стихийных бедствий, а также на качественные административные услуги. Безопасность общества начинается там, где улицы освещены и без ям на дорогах, где люди не боятся обратиться к полицейскому за помощью. Там, где защита женщины, ребенка, пожилого человека от домашнего насилия – это не только дело полиции, но и всего общества. Там, где есть возможность, с помощью вертолета, оказать экстренную медицинскую помощь в любом уголке нашей страны. Эти простые, на первый взгляд, вещи мы должны обеспечить общими усилиями – местные и центральные власти", - сказал Владимир Зеленский.

МВД внедряет новые проекты ради безопасности общества, количество полицейских офицеров громад вырастет втрое, - Монастырский 01

Министр внутренних дел Денис Монастырский в свою очередь отметил, что реформа децентрализации ставит новые вызовы перед работой сектора безопасности. Речь идет о том, чтобы жители общества знали каждого полицейского в лицо и доверяли ему, а спасатель смог вовремя и быстро добраться до места чрезвычайной ситуации.

"Невозможно проводить децентрализацию силовых подразделений, но должна проводиться децентрализация услуг, которые должен получать каждый гражданин. Эту цель невозможно провести без коммуникации. Если полицейский в районе, городе, дворе будет знать о потребностях жителей, его будут воспринимать, ему будут доверять, и мы добьемся своей цели", - отметил он.

МВД внедряет новые проекты ради безопасности общества, количество полицейских офицеров громад вырастет втрое, - Монастырский 02

Глава правоохранительного ведомства также сказал, что за 8 лет войны Украина потеряла много граждан. Но и на мирной территории гибнут люди. За 2020 год статистика ужасная, на дорогах погибли 3554 человека, 1728 – погибли во время пожаров, на воде – 1201. За 2020 год погибли 7814 граждан Украины. В то же время в зоне ООС потеряли жизнь 50 защитников за этот же период.

Поэтому цель МВД – снизить эти страшные цифры.

МВД внедряет новые проекты ради безопасности общества, количество полицейских офицеров громад вырастет втрое, - Монастырский 03

Денис Монастырский назвал несколько успешных проектов, которые удалось реализовать вместе с территориальными общинами.

"Проект "Полицейский офицер громады", доверие к этим людям более 70%. В следующем году мы планируем увеличить втрое количество офицеров громады до двух тысяч. Чтобы в каждом обществе был свой офицер. А в больших – в каждом старостинском округе", - сказал глава МВД.

Он добавил, что продолжается и проект по обеспечению 100% личного состава патрульной полиции боди-камерами. И здесь речь идет не только о видеофиксации правонарушений и работе собственно патрульных. Но и о соблюдении прав гражданина и эффективности работы полиции.

Монастырский подчеркнул, что неотъемлемой темой остается политика безбарьерности.

"Для беспрепятственного доступа для всех групп населения мы уже начали и успешно реализуем проекты по адаптации цифровых сервисов, инфраструктурных объектов и сооружений органов системы МВД, чтобы ими могли пользоваться лица с особыми потребностями", - сказал он.

Министр внутренних дел также подчеркнул, что МВД обращает внимание на обеспечение безопасности детей: "Школа должна быть центром безопасности. Если мы там допустим правонарушения, буллинг или распространение наркотиков, мы получим эти проблемы в обществе".

Кроем того, Монастырский подчеркнул, что только реальное сотрудничество с общинами может привести к реальному результату в борьбе с домашним насилием.

"Иногда выбор средств наказания для обидчиков нужно обсуждать с местными общинами. В частности, общественно полезные работы очень часто критикуются на местном уровне. Призываю обсудить эти проблемы и совместно найти эффективные методы борьбы", – сказал он.

Глава правоохранительного ведомства обратился к представителям громад и призвал взять лучшие практики и лучший опыт для дальнейшей работы: "Главное для нас это коммуникация между центральной властью и территориальными громадами. По завершению форума будут созданы коммуникационные чаты, где будут присутствовать главы ОТГ, руководители полиции и ГСЧС на местах. Я убежден, что это будет эффективный механизм обратной связи, который раньше отсутствовал".

В сою очередь, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поблагодарил МВД за внимание к вопросам безопасности в громадах: "Достижения реформы децентрализации – наши совместные достижения. Безопасность остается ключевым запросом общества".

МВД внедряет новые проекты ради безопасности общества, количество полицейских офицеров громад вырастет втрое, - Монастырский 04
Фото: сайт МВД

безопасность (1121) Зеленский Владимир (21077) МВД (9331) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+15
Потерпілий будує поліцейську державу.
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04.11.2021 13:23 Ответить
+14
Та вже і так поліції вдвічі більше ніж ЗСУ.
Вони ж самі і складають левову частку злочинності.
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04.11.2021 13:25 Ответить
+12
зелень, главное качество. а не количество мусоров на душу населения. Опять будут требовать увеличения финансирования дармедов (за редким исключением).
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04.11.2021 13:22 Ответить
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Ташшить і не пушшать (здається, Салтиков-Щедрін)
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04.11.2021 13:22 Ответить
Чисельність української поліції і так завелика, в нас більше поліціянтів на душу населення ніж в більшості розвинутих країн. Тому збільшувати кількість дільничних можна тільки за рахунок скорочення адміністративного персоналу, а для скорочення адміністративного персоналу НПУ та МВС потрібно скорочувати функції та завдання якими займається МВФ та НПУ. В першу чергу потрібно ліквідувати полубандитську поліцію охорони і вивести її за штат НПУ і за межі фінансування МВС!
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04.11.2021 13:25 Ответить
Потрібно повторити люстрацію в поліції і нарешті вигнати всіх наркоманів та алкоголиків, а також всіх старих ментів! Хоча якщо вигнати наркомані та алкоголиків старих ментів вже не буде.
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04.11.2021 13:27 Ответить
...ляшенко, это будет не раньше, чем тебя вылечат, иначе кто тебя в больничку отвозить будет в моменты обострения?
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04.11.2021 14:18 Ответить
Шо Ви таке говорите? А де вони столуватись будуть?
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04.11.2021 13:29 Ответить
Монастырский , а куда камеры с бухим трухиным спрятал ???
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04.11.2021 14:34 Ответить
Да припоминается полицейский Держиморда.
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04.11.2021 14:38 Ответить
зелень, главное качество. а не количество мусоров на душу населения. Опять будут требовать увеличения финансирования дармедов (за редким исключением).
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04.11.2021 13:22 Ответить
Мусора,не люди!это взяточники,коррупционеры, преступники,насильники и убийцы.вон в Запорожье сегодня чуть человека не убили на мирном собрании.чиновники окружают себя псами,от обычных людей!бояться кары народной!
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04.11.2021 13:33 Ответить
Потерпілий будує поліцейську державу.
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04.11.2021 13:23 Ответить
у зеленых ориентир рашка по путлеровскому сценарию.
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04.11.2021 13:25 Ответить
Та вже і так поліції вдвічі більше ніж ЗСУ.
Вони ж самі і складають левову частку злочинності.
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04.11.2021 13:25 Ответить
Число полицейских растет, но безопаснее не становится.
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04.11.2021 13:29 Ответить
Наоборот становиться опаснее!
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04.11.2021 13:35 Ответить
зеленскому перед выборами нужно много полиции, что б держать весь народ в стойле... идёт по стопам *****
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04.11.2021 13:29 Ответить
Це не допоможе в разі чого.
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04.11.2021 13:30 Ответить
С электрошокерами у ублюдков не получилось. Интересно, колючку для концлагерей уже закупили?
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04.11.2021 13:31 Ответить
Якщо підхопити цю ініціативу то наступного року буде поліцая в кожну хату. бажано почати з лук"янівського сізо.
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04.11.2021 13:33 Ответить
это мне напоминает рассказ Р.Шекли-"Страж птица". написанный в 1953 году,идеально описывает вот эту ментовскую безопасность!
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04.11.2021 13:42 Ответить
Вместо спасать людей от полицаев убивающих граждан они наоборот увеличивают численность вертухаев.
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04.11.2021 13:51 Ответить
Какие реформы??? Моя история пример как расследуют в Украине дела по ДТП. Следователь Дудник за развал моего дела уже получил звание капитана и должность старшего следователя. И это не первое такое дело в Николаеве. По такой же технологии в Николаеве в 2017 году закрыли дело по сбитому старику на пешеходном переходе. Это только то, что попало в СМИ, а в 10 раз больше не попало. Сегодня я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может , как ни в чём не бывало, 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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04.11.2021 13:52 Ответить
На первого второго рассчитайсь! Одни будут полицейскими, вторые гражданами. А если еще и ходить парами, то преступность уйдет в вечность. Вот она - истина от зелегномов.
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04.11.2021 13:54 Ответить
Раньше это участковым называлось, потом название поменяли. Был у нас хороший тип, интересовался что как и где, имел уважение на поселке, наркоманов не было, на праздниках возле главного генделя всегда присутствовал, драки были редкостью, потом его, какого-то черта, люстрировали. Привезли какое-то опухшее чмо (килограммов в 150), я его один раз только видел. Драки, кражи, самогонщики - всё есть, дел нет, статистика отличная, его не трогают, поднимали вопрос о его замене в поселковом совете, так его даже в области не оказалось, он решил во время рабочей недели к себе на родину поехать. Полиция не должна подчиняться хозяевам из Киева, громада сама должна решать сколько и каких полицейских ей содержать в пределах допустимых норм комплектности и обеспечения, а те миллиарды, которые вы сейчас тратите на бесполезных кабинетных мусоров должны быть направлены громадам под их отчет и центру и жителям громады по конкретным статьям расходов с конкретным результатом работы. Своих следаков и прочих сыщиков можете оставить по отделению на район, их больше не нужно, они только и делают, что не могут найти человека, который возьмет дело за кражу кошелька в конкретном месте со свидетелями, чтобы статистику не портить. Пусть это дело берут полицейские из громады, дают дело районному прокурору, а тот направляет в суд, чтобы эти Эркюли Пуаро и причие Коломбы не были под одним колпаком. В разных регионах разная потребность в правоохранителях, и пусть это решают громады
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04.11.2021 13:55 Ответить
Увы, перевелись уже анискины!
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04.11.2021 14:36 Ответить
Ого скільки охоронців влади нам доведеться годувати
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04.11.2021 13:59 Ответить
Спасение утопающих - дело самих утопающих!
Разрешите народу самим защищать себя и своё имущество. Это надежнее и дешевле для государства.
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04.11.2021 14:12 Ответить
Eins Zwei Polizei https://www.youtube.com/watch?v=GFijwCl3OMs
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04.11.2021 14:15 Ответить
Їх і так забагато! Краще би ті, що є просто виконували свої обов'язки згідно статуту і нормативних документів.
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04.11.2021 14:20 Ответить
Безопасность граждан и наша насквозь "прогнившая", коррумпированная , " карманная" правоохранительная и судебная системы - это несовместимые понятия. Врадиевка и Кагарлык, в часности, пример "защиты" безопасности граждан. А подобные случаи в большей или меньшей степени не единичны. Вот граждане и обращаются за защитой своих прав в криминальные структур, теряя при этом часть материальных благ, зато сохраняя здоровье и нервы, получая требуемый результат.
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04.11.2021 14:31 Ответить
Они и так насилуют по трое, куда еще увеличивать?
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04.11.2021 15:20 Ответить
Теперь будут в пятером.
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04.11.2021 16:45 Ответить
не нада меня защищать, от вашей защиты у меня хребет на животе видно
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04.11.2021 16:01 Ответить
Такое впечатление,що прочитал речь едроса.На Мордоре так же следят за безопасностью,толкают такие же пламенные речи о безопасности и уважении к гражданам,а на выходе видим швабру в заднице.
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04.11.2021 16:06 Ответить
Вообщем террор и ГУЛАГ,начинается с разговоров о безопасности.
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04.11.2021 16:11 Ответить
Вы шавки на побегушках у власти и ни на что большее не способны в принципе.
Как были частью полицейского государства при Кучме и Януковиче, так и остались.
Никакого доверия к вам нет, не было и не будет.

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04.11.2021 16:29 Ответить
"Кожен мешканець громади має право на захист життя, здоров'я, захист від пожеж та стихійних лих, а також на якісні адміністративні послуги. Безпека громади починається там, де вулиці освітлені та без ям на дорогах, де люди не бояться звернутися до поліцейського за допомогою."

дебілоїд савєцький. для захисту життя звертатись теж до поліцейських? сценарій: на вас напали на вулиці, намагаються пограбувати. зєля каже, що ви маєте право на захист. що це означає? що ви можете викликати поліцію.. браво
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04.11.2021 18:47 Ответить
Нескромный вопрос - а кто пойдет на "это каторжное дело" , чтобы честно служить, 24/7 - 30/12 за 14000 грн (примерно 500$)???
Риторический вопрос (фантастика, нашелся идеалист/романтик) - как долго ему дадут послужить дважды люстрированные опытные "профессионалы"...
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04.11.2021 19:11 Ответить
"100% личного состава патрульной полиции боди-камерами" - це давно треба.

А особливо треба правильно це прописати в законі та внутрішній інструкції поліції щоб камери не виключали і щоб запис з них можна було отримати і щоб пропажа запису це було огого який попадос в особливості якщо вийшла спірна ситуація.
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04.11.2021 21:35 Ответить
 
 