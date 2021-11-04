МВД внедряет новые проекты ради безопасности общества, количество полицейских офицеров громад вырастет втрое, - Монастырский. ФОТО
Сегодня, 4 ноября, в Киеве стартовал форум "Безпечна громада". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безопасность общества начинается там, где слаженно и в унисон работают все государственные учреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
"Каждый житель общества имеет право на защиту жизни, здоровья, защиту от пожаров и стихийных бедствий, а также на качественные административные услуги. Безопасность общества начинается там, где улицы освещены и без ям на дорогах, где люди не боятся обратиться к полицейскому за помощью. Там, где защита женщины, ребенка, пожилого человека от домашнего насилия – это не только дело полиции, но и всего общества. Там, где есть возможность, с помощью вертолета, оказать экстренную медицинскую помощь в любом уголке нашей страны. Эти простые, на первый взгляд, вещи мы должны обеспечить общими усилиями – местные и центральные власти", - сказал Владимир Зеленский.
Министр внутренних дел Денис Монастырский в свою очередь отметил, что реформа децентрализации ставит новые вызовы перед работой сектора безопасности. Речь идет о том, чтобы жители общества знали каждого полицейского в лицо и доверяли ему, а спасатель смог вовремя и быстро добраться до места чрезвычайной ситуации.
"Невозможно проводить децентрализацию силовых подразделений, но должна проводиться децентрализация услуг, которые должен получать каждый гражданин. Эту цель невозможно провести без коммуникации. Если полицейский в районе, городе, дворе будет знать о потребностях жителей, его будут воспринимать, ему будут доверять, и мы добьемся своей цели", - отметил он.
Глава правоохранительного ведомства также сказал, что за 8 лет войны Украина потеряла много граждан. Но и на мирной территории гибнут люди. За 2020 год статистика ужасная, на дорогах погибли 3554 человека, 1728 – погибли во время пожаров, на воде – 1201. За 2020 год погибли 7814 граждан Украины. В то же время в зоне ООС потеряли жизнь 50 защитников за этот же период.
Поэтому цель МВД – снизить эти страшные цифры.
Денис Монастырский назвал несколько успешных проектов, которые удалось реализовать вместе с территориальными общинами.
"Проект "Полицейский офицер громады", доверие к этим людям более 70%. В следующем году мы планируем увеличить втрое количество офицеров громады до двух тысяч. Чтобы в каждом обществе был свой офицер. А в больших – в каждом старостинском округе", - сказал глава МВД.
Он добавил, что продолжается и проект по обеспечению 100% личного состава патрульной полиции боди-камерами. И здесь речь идет не только о видеофиксации правонарушений и работе собственно патрульных. Но и о соблюдении прав гражданина и эффективности работы полиции.
Монастырский подчеркнул, что неотъемлемой темой остается политика безбарьерности.
"Для беспрепятственного доступа для всех групп населения мы уже начали и успешно реализуем проекты по адаптации цифровых сервисов, инфраструктурных объектов и сооружений органов системы МВД, чтобы ими могли пользоваться лица с особыми потребностями", - сказал он.
Министр внутренних дел также подчеркнул, что МВД обращает внимание на обеспечение безопасности детей: "Школа должна быть центром безопасности. Если мы там допустим правонарушения, буллинг или распространение наркотиков, мы получим эти проблемы в обществе".
Кроем того, Монастырский подчеркнул, что только реальное сотрудничество с общинами может привести к реальному результату в борьбе с домашним насилием.
"Иногда выбор средств наказания для обидчиков нужно обсуждать с местными общинами. В частности, общественно полезные работы очень часто критикуются на местном уровне. Призываю обсудить эти проблемы и совместно найти эффективные методы борьбы", – сказал он.
Глава правоохранительного ведомства обратился к представителям громад и призвал взять лучшие практики и лучший опыт для дальнейшей работы: "Главное для нас это коммуникация между центральной властью и территориальными громадами. По завершению форума будут созданы коммуникационные чаты, где будут присутствовать главы ОТГ, руководители полиции и ГСЧС на местах. Я убежден, что это будет эффективный механизм обратной связи, который раньше отсутствовал".
В сою очередь, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поблагодарил МВД за внимание к вопросам безопасности в громадах: "Достижения реформы децентрализации – наши совместные достижения. Безопасность остается ключевым запросом общества".
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Вони ж самі і складають левову частку злочинності.
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Разрешите народу самим защищать себя и своё имущество. Это надежнее и дешевле для государства.
Как были частью полицейского государства при Кучме и Януковиче, так и остались.
Никакого доверия к вам нет, не было и не будет.
дебілоїд савєцький. для захисту життя звертатись теж до поліцейських? сценарій: на вас напали на вулиці, намагаються пограбувати. зєля каже, що ви маєте право на захист. що це означає? що ви можете викликати поліцію.. браво
Риторический вопрос (фантастика, нашелся идеалист/романтик) - как долго ему дадут послужить дважды люстрированные опытные "профессионалы"...
А особливо треба правильно це прописати в законі та внутрішній інструкції поліції щоб камери не виключали і щоб запис з них можна було отримати і щоб пропажа запису це було огого який попадос в особливості якщо вийшла спірна ситуація.