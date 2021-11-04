МВД внедряет новые проекты ради безопасности общества, количество полицейских офицеров громад вырастет втрое, - Монастырский. ФОТО

Сегодня, 4 ноября, в Киеве стартовал форум "Безпечна громада". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безопасность общества начинается там, где слаженно и в унисон работают все государственные учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Каждый житель общества имеет право на защиту жизни, здоровья, защиту от пожаров и стихийных бедствий, а также на качественные административные услуги. Безопасность общества начинается там, где улицы освещены и без ям на дорогах, где люди не боятся обратиться к полицейскому за помощью. Там, где защита женщины, ребенка, пожилого человека от домашнего насилия – это не только дело полиции, но и всего общества. Там, где есть возможность, с помощью вертолета, оказать экстренную медицинскую помощь в любом уголке нашей страны. Эти простые, на первый взгляд, вещи мы должны обеспечить общими усилиями – местные и центральные власти", - сказал Владимир Зеленский.

Министр внутренних дел Денис Монастырский в свою очередь отметил, что реформа децентрализации ставит новые вызовы перед работой сектора безопасности. Речь идет о том, чтобы жители общества знали каждого полицейского в лицо и доверяли ему, а спасатель смог вовремя и быстро добраться до места чрезвычайной ситуации.

"Невозможно проводить децентрализацию силовых подразделений, но должна проводиться децентрализация услуг, которые должен получать каждый гражданин. Эту цель невозможно провести без коммуникации. Если полицейский в районе, городе, дворе будет знать о потребностях жителей, его будут воспринимать, ему будут доверять, и мы добьемся своей цели", - отметил он.

Глава правоохранительного ведомства также сказал, что за 8 лет войны Украина потеряла много граждан. Но и на мирной территории гибнут люди. За 2020 год статистика ужасная, на дорогах погибли 3554 человека, 1728 – погибли во время пожаров, на воде – 1201. За 2020 год погибли 7814 граждан Украины. В то же время в зоне ООС потеряли жизнь 50 защитников за этот же период.

Поэтому цель МВД – снизить эти страшные цифры.

Денис Монастырский назвал несколько успешных проектов, которые удалось реализовать вместе с территориальными общинами.

"Проект "Полицейский офицер громады", доверие к этим людям более 70%. В следующем году мы планируем увеличить втрое количество офицеров громады до двух тысяч. Чтобы в каждом обществе был свой офицер. А в больших – в каждом старостинском округе", - сказал глава МВД.

Он добавил, что продолжается и проект по обеспечению 100% личного состава патрульной полиции боди-камерами. И здесь речь идет не только о видеофиксации правонарушений и работе собственно патрульных. Но и о соблюдении прав гражданина и эффективности работы полиции.

Монастырский подчеркнул, что неотъемлемой темой остается политика безбарьерности.

"Для беспрепятственного доступа для всех групп населения мы уже начали и успешно реализуем проекты по адаптации цифровых сервисов, инфраструктурных объектов и сооружений органов системы МВД, чтобы ими могли пользоваться лица с особыми потребностями", - сказал он.

Министр внутренних дел также подчеркнул, что МВД обращает внимание на обеспечение безопасности детей: "Школа должна быть центром безопасности. Если мы там допустим правонарушения, буллинг или распространение наркотиков, мы получим эти проблемы в обществе".

Кроем того, Монастырский подчеркнул, что только реальное сотрудничество с общинами может привести к реальному результату в борьбе с домашним насилием.

"Иногда выбор средств наказания для обидчиков нужно обсуждать с местными общинами. В частности, общественно полезные работы очень часто критикуются на местном уровне. Призываю обсудить эти проблемы и совместно найти эффективные методы борьбы", – сказал он.

Глава правоохранительного ведомства обратился к представителям громад и призвал взять лучшие практики и лучший опыт для дальнейшей работы: "Главное для нас это коммуникация между центральной властью и территориальными громадами. По завершению форума будут созданы коммуникационные чаты, где будут присутствовать главы ОТГ, руководители полиции и ГСЧС на местах. Я убежден, что это будет эффективный механизм обратной связи, который раньше отсутствовал".

В сою очередь, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поблагодарил МВД за внимание к вопросам безопасности в громадах: "Достижения реформы децентрализации – наши совместные достижения. Безопасность остается ключевым запросом общества".



Фото: сайт МВД