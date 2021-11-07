Гражданин пытался пересечь государственную границу в Одесской области по документу, распечатанному на принтере, - Госпогранслужба. ФОТО
В пункте пропуска "Кучурган" пограничники Подольского отряда обнаружили поддельный регистрационный документ на иностранный автомобиль.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Во время пограничного контроля у инспектора возникли сомнения относительно действительности свидетельства о регистрации польского автомобиля, на котором ехал 37-летний гражданин Украины.
Впоследствии в ходе углубленного изучения документа выяснилось, что он полностью поддельный - бумагу распечатали на цветном принтере", - отмечается в сообщении.
К Нацполиции отправлено сообщение по выявлению признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины.
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Сергій Нік
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Оло Лошенька
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Александр Науменко #496121
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Так Треба #489684
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Александр Чуднивец #474549
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