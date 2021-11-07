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Гражданин пытался пересечь государственную границу в Одесской области по документу, распечатанному на принтере, - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Кучурган" пограничники Подольского отряда обнаружили поддельный регистрационный документ на иностранный автомобиль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Во время пограничного контроля у инспектора возникли сомнения относительно действительности свидетельства о регистрации польского автомобиля, на котором ехал 37-летний гражданин Украины.

Впоследствии в ходе углубленного изучения документа выяснилось, что он полностью поддельный - бумагу распечатали на цветном принтере", - отмечается в сообщении.

К Нацполиции отправлено сообщение по выявлению признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины.

Гражданин пытался пересечь государственную границу в Одесской области по документу, распечатанному на принтере, - Госпогранслужба 01
Гражданин пытался пересечь государственную границу в Одесской области по документу, распечатанному на принтере, - Госпогранслужба 02

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авто (4204) Госпогранслужба (6421) Одесская область (3565)


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Мабуть не ту "Дію" встановив
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07.11.2021 16:12 Ответить
мабуть не той принт зробив😂
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07.11.2021 16:15 Ответить
Наверное взятку давал деньгами с того же принтера, поэтому и задержали
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07.11.2021 16:44 Ответить
Машина по ходу теж напечатана на принтері )
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07.11.2021 17:16 Ответить
згадався попандопуло-на,бери всі,я собі ще намалюю...
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07.11.2021 18:45 Ответить
 
 