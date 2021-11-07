Гражданин пытался пересечь государственную границу в Одесской области по документу, распечатанному на принтере, - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Кучурган" пограничники Подольского отряда обнаружили поддельный регистрационный документ на иностранный автомобиль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Во время пограничного контроля у инспектора возникли сомнения относительно действительности свидетельства о регистрации польского автомобиля, на котором ехал 37-летний гражданин Украины.

Впоследствии в ходе углубленного изучения документа выяснилось, что он полностью поддельный - бумагу распечатали на цветном принтере", - отмечается в сообщении.

К Нацполиции отправлено сообщение по выявлению признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины.



