Вакцинальный трамвай начал работу в Одессе, – горсовет. ФОТОрепортаж

В Одессе заработал новый пункт вакцинации COVID-19. Получить прививку можно прямо в трамвае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.

"С сегодняшнего дня к привычным для одесситов местам вакцинации от COVID-19 – центрам массовой вакцинации и кабинетам прививок ЦПМСП – добавилась новая локация.

Теперь прививку от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае. Для этого выделен один из новых трамваев одесского сборника - "Одиссей", стоящий на Старосенной площади, у конечной остановки трамваев и автостанции", - говорится в сообщении.

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Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Прививку проводят медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований к вакцинации от COVID-19. Сейчас в трамвае есть вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидается распределение вакцины Moderna.















