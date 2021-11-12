Вакцинальный трамвай начал работу в Одессе, – горсовет. ФОТОрепортаж
В Одессе заработал новый пункт вакцинации COVID-19. Получить прививку можно прямо в трамвае.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Одессы.
"С сегодняшнего дня к привычным для одесситов местам вакцинации от COVID-19 – центрам массовой вакцинации и кабинетам прививок ЦПМСП – добавилась новая локация.
Теперь прививку от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае. Для этого выделен один из новых трамваев одесского сборника - "Одиссей", стоящий на Старосенной площади, у конечной остановки трамваев и автостанции", - говорится в сообщении.
Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
Прививку проводят медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований к вакцинации от COVID-19. Сейчас в трамвае есть вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидается распределение вакцины Moderna.
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Узкий коридор заполнен людьми. "На сегодня очередь не занимать!"
Сестричка с амбарной книгой - в слезах.
Успокоил, узнал алгоритм действий - укол, за аусвайсом к семейному врачу.
В регистратуре, при попытке подписать декларацию с семейным, был с удовольствием послан нахер, как и еще многие из очереди.
Вот и все.
Из той же очереди в регистратуру: людей, имеющих бумажки о вакцинации (2 дозы) записывали к семейным для получения аусвайса на дату от 2-х недель до месяца.
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Все в дие...если бумажный но на портале скачивается...
Бумажный на желтой бумаге с печатями выдает только семейный врач...но на нем нет кода...так что по любому с портала качать...
Знойная женщина...мечта поэта(с)
..ЗЫ вам вже ніяке лікування не допоможе.. але надія помирає останньою