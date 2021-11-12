Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада. ФОТОрепортаж

В Одесі запрацював новий пункт вакцинації від COVID-19. Отримати щеплення можна просто в трамваї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міськради Одеси.

"Відсьогодні до звичних для одеситів місць вакцинації від COVID-19 – центрів масової вакцинації та кабінетів щеплень ЦПМСД – додалася нова локація.

Тепер щеплення від COVID-19 можна зробити у спеціальному вакцинальному трамваї. Для цього виділено один з нових трамваїв одеської збірки - "Одіссей", що стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв та автостанції", - йдеться в повідомленні.

Вакцинація проводиться щодня з 9:00 до 17:00. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Щеплення проводять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог до вакцинації від COVID-19. Наразі в трамваї є вакцини Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac, очікується розподіл вакцини Moderna.

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