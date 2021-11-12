Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада. ФОТОрепортаж
В Одесі запрацював новий пункт вакцинації від COVID-19. Отримати щеплення можна просто в трамваї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міськради Одеси.
"Відсьогодні до звичних для одеситів місць вакцинації від COVID-19 – центрів масової вакцинації та кабінетів щеплень ЦПМСД – додалася нова локація.
Тепер щеплення від COVID-19 можна зробити у спеціальному вакцинальному трамваї. Для цього виділено один з нових трамваїв одеської збірки - "Одіссей", що стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв та автостанції", - йдеться в повідомленні.
Вакцинація проводиться щодня з 9:00 до 17:00. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.
Щеплення проводять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог до вакцинації від COVID-19. Наразі в трамваї є вакцини Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac, очікується розподіл вакцини Moderna.
Будь ласка, зачекайте...
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Узкий коридор заполнен людьми. "На сегодня очередь не занимать!"
Сестричка с амбарной книгой - в слезах.
Успокоил, узнал алгоритм действий - укол, за аусвайсом к семейному врачу.
В регистратуре, при попытке подписать декларацию с семейным, был с удовольствием послан нахер, как и еще многие из очереди.
Вот и все.
Из той же очереди в регистратуру: людей, имеющих бумажки о вакцинации (2 дозы) записывали к семейным для получения аусвайса на дату от 2-х недель до месяца.
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Все в дие...если бумажный но на портале скачивается...
Бумажный на желтой бумаге с печатями выдает только семейный врач...но на нем нет кода...так что по любому с портала качать...
Знойная женщина...мечта поэта(с)
..ЗЫ вам вже ніяке лікування не допоможе.. але надія помирає останньою