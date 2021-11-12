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Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада. ФОТОрепортаж

В Одесі запрацював новий пункт вакцинації від COVID-19. Отримати щеплення можна просто в трамваї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міськради Одеси.

"Відсьогодні до звичних для одеситів місць вакцинації від COVID-19 – центрів масової вакцинації та кабінетів щеплень ЦПМСД – додалася нова локація.

Тепер щеплення від COVID-19 можна зробити у спеціальному вакцинальному трамваї. Для цього виділено один з нових трамваїв одеської збірки - "Одіссей", що стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв та автостанції", - йдеться в повідомленні.

Вакцинація проводиться щодня з 9:00 до 17:00. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

Щеплення проводять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог до вакцинації від COVID-19. Наразі в трамваї є вакцини Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac, очікується розподіл вакцини Moderna.

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Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада 01
Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада 02
Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада 03
Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада 04
Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада 05
Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада 06
Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада 07
Вакцинальний трамвай запрацював в Одесі, - міськрада 08

Автор: 

вакцина (4419) Одеса (5458) трамвай (236) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Август/сентябрь никто не заставлял делать, я сам пошел и сделал две дозы, без очередей, семейного врача небыло, подписал декларацию только после,когда хотел получить сертификат, с врачем которого указал в вакцинальных бумажках. *************, когда вовремя все делаешь.
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12.11.2021 16:35
+4
Не выдадут...и бумажки никакой не дадут...уколят и скажут что оно в дие в течении недели появится...
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12.11.2021 16:44
+3
А если серьезно, то пойди не в поликлиннику, а в пункт вакцинации в каком то тц или на подобиии этого. Там не надо будет ждать и не нада декларация с врачем.
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12.11.2021 16:37
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На еще в троллейбусе организовать...и в маршрутке...тогда будет полный комплект...
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12.11.2021 15:51 Відповісти
заработал а не привычное может быть , будет, станет. Молодцы.
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12.11.2021 15:51 Відповісти
Сектант?
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12.11.2021 18:24 Відповісти
правильно комплeкцii жiночку поставили - пeрeдумаєш-вжe нe вiдб"єшся )))
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12.11.2021 15:53 Відповісти
пара-трійка правильних купюр відбивають будь-яку комплекцію )
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12.11.2021 16:04 Відповісти
Пошел в районную поликлинику уколоться.
Узкий коридор заполнен людьми. "На сегодня очередь не занимать!"
Сестричка с амбарной книгой - в слезах.
Успокоил, узнал алгоритм действий - укол, за аусвайсом к семейному врачу.
В регистратуре, при попытке подписать декларацию с семейным, был с удовольствием послан нахер, как и еще многие из очереди.
Вот и все.
Из той же очереди в регистратуру: людей, имеющих бумажки о вакцинации (2 дозы) записывали к семейным для получения аусвайса на дату от 2-х недель до месяца.
*************.
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12.11.2021 16:23 Відповісти
Август/сентябрь никто не заставлял делать, я сам пошел и сделал две дозы, без очередей, семейного врача небыло, подписал декларацию только после,когда хотел получить сертификат, с врачем которого указал в вакцинальных бумажках. *************, когда вовремя все делаешь.
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12.11.2021 16:35 Відповісти
В поликлинике нет свободных семейных врачей
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12.11.2021 16:37 Відповісти
Зарегестрируйся на хелси, через него проще декларацию оформить, там все описано как и что.
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12.11.2021 16:41 Відповісти
Там свободны восновном платные (от 500 грн прием)
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12.11.2021 16:44 Відповісти
И врачи по алфавиту, а не по адресам (хотя это может на сайте МОЗ )
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12.11.2021 16:47 Відповісти
Если бы в августе сообщили, что запретят пользоваться общественым транспортом, может и я "вовремя" укололсяю
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12.11.2021 16:40 Відповісти
А если серьезно, то пойди не в поликлиннику, а в пункт вакцинации в каком то тц или на подобиии этого. Там не надо будет ждать и не нада декларация с врачем.
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12.11.2021 16:37 Відповісти
А аусвайс там тоже выдадут? (риторический) И мне запрещено пользоваться транспортом.
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12.11.2021 16:42 Відповісти
Не выдадут...и бумажки никакой не дадут...уколят и скажут что оно в дие в течении недели появится...
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12.11.2021 16:44 Відповісти
Ну не знаю, где это так жестко с транспортом. У нас область в красной зоне, никто не проверяет. Даже в кафешках. Аусвайс есть, да есть. Даже не смотрят
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12.11.2021 16:45 Відповісти
В Киеве всего больше и камер автофиксации и проверяющих сертификат.
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12.11.2021 16:52 Відповісти
Да, насколько я знаю моя сестра делала в неполиклиничном пунтке вакцинации, там же и получала сертификат. Насчет транспорта тут уж сам выбирай что тебе нужно, варианты есть всегда, включая пешком или такси, главное захотеть.
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12.11.2021 16:46 Відповісти
Сертификат в ДІЇ чи паперовий?
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12.11.2021 16:50 Відповісти
Не дает никто в пунктах вакцинации ни каких сертификатов...
Все в дие...если бумажный но на портале скачивается...
Бумажный на желтой бумаге с печатями выдает только семейный врач...но на нем нет кода...так что по любому с портала качать...
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12.11.2021 16:53 Відповісти
У нее обычный бумажный сертификат, получала 101% внеполиклинники, а там где делала. Сие действо было вроде в августе, как сейчас не скажу, но врядли что изменилось.
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12.11.2021 17:16 Відповісти
Говорят что только на вокзале...при наличии билета...что таи выписывают что можно пройти в вагон...
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12.11.2021 16:46 Відповісти
театр абсурда
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12.11.2021 16:36 Відповісти
Нихрена себе у них в трамвае тепло в ноябре!
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12.11.2021 16:46 Відповісти
Ты размеры тетки видел??
Знойная женщина...мечта поэта(с)
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12.11.2021 16:50 Відповісти
В Одессе тепло. Место стоянки трамвая бойкое: базар-вокзал-милиция.
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12.11.2021 17:39 Відповісти
Скоро, в каждой подворотне города ...
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12.11.2021 16:53 Відповісти
...хотел было в Киеве "по-простому" (пара часов "привычной" очереди с паспортом), после апрельско-майской болезни ковид, провакцинироваться в Киеве, но глянул на "километровую" очередь кашляющих-пердящих тел - повернулся и ушёл... - пусть"чемпионы по борьбе со всем" и дальше выбрасывают по полмиллиона доз вакцины в мусорник... зебилы, сэр...
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12.11.2021 16:59 Відповісти
Тупая кацапская ботяра, в пунктах массовой вакцинации, если ты записываешься через хелси, то никакой очереди нет. Ты приходишь на назначенное время. Тамбовский, лошара!
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12.11.2021 17:13 Відповісти
..подякував.., не кожен "Тамбовский, лошара" долетить до середини "Епіцентра" у Києві..
..ЗЫ вам вже ніяке лікування не допоможе.. але надія помирає останньою
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12.11.2021 18:19 Відповісти
А шо там еще какие то бумаги надо подписывать?Кто знает просветите пожалста!
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12.11.2021 18:16 Відповісти
Тут точно можно стать антиваксером... Санитрку видели?
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12.11.2021 20:49 Відповісти
 
 