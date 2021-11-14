Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью. ФОТО

Группа нелегальных мигрантов забросала камнями сотрудников полиции Польши, когда в воскресенье попыталась пересечь белорусско-польскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере министерство обороны Польши.

"Ночью солдат и офицеров забросали щебнем мигранты, пытавшиеся попасть в Польшу. Мигрантам не удалось прорваться на польскую сторону", - говорится в сообщении ведомства.

Где именно произошел инцидент, не уточняется.



