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Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью. ФОТО

Группа нелегальных мигрантов забросала камнями сотрудников полиции Польши, когда в воскресенье попыталась пересечь белорусско-польскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере министерство обороны Польши.

"Ночью солдат и офицеров забросали щебнем мигранты, пытавшиеся попасть в Польшу. Мигрантам не удалось прорваться на польскую сторону", - говорится в сообщении ведомства.

Где именно произошел инцидент, не уточняется.

Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью 01
Мигранты забросали камнями польских полицейских на границе с Беларусью 02

Беларусь (7890) мигранты (981) нелегалы (452) Польша (8409)


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Топ комментарии
+45
Цікаво, де в лісі, ці «емігранти» знайшли уламки бетону з дротами?)))
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14.11.2021 13:34
+21
Мдя. Что то ето не похоже на мирных мигрантов желающих просить убежища в другой стране. Скоро Лакашонка с ****** им выдаст оружие и они будут стрелять а Европа еще будет называть их мигрантами.
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14.11.2021 13:34
+15
При подальшому загостренні, а воно буде, можна не сумніватися, доведеться питання вирішувати більш кардинально. Тож краще раніше, ніж пізніше.

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14.11.2021 13:38
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Не мигранты, а "мигранты". То ли ещё будет...
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14.11.2021 13:33 Ответить
Цікаво, де в лісі, ці «емігранти» знайшли уламки бетону з дротами?)))
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14.11.2021 13:34 Ответить
Где-где, это им ихние белорусские сябры из кгб в подарок притащили.
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14.11.2021 13:38 Ответить
І мігранти були типово словянської зовнішності.
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14.11.2021 13:50 Ответить
А если серьезно, то курдов в Ираке и Сирии учат воевать и пользоваться АКМ с 8-ти летнего возраста. И "боги" у них Карл Маркс и Ленин.
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14.11.2021 13:59 Ответить
Не совсем так... Их учат быть покорными свей "вере" (ту которую вбили в голову). а пользоваться оружием они могут на уровне макак
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14.11.2021 14:27 Ответить
Тем не менее даже Турция десятилетиями не может военными силами успокоить этих сирийских ленинско-марксовских фанатиков. И "вера" этих курдских фанатиков это "коммунизм".
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14.11.2021 14:35 Ответить
Они не умеют пользоваться оружием... Но они не считаются с своими жизнями и жизнями своих соплеменников.. - а ЭТО для большинства цивилизации - не позволят черножопых победить...

Я так называю дикарей, не способных жить цивилизовано, и ничего не имею против цивилизованных людей любой нации !
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14.11.2021 15:01 Ответить
Это были неправильные пчелы.
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14.11.2021 14:20 Ответить
так волки строят себе дома, а отходы забирают мигранты
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14.11.2021 13:40 Ответить
У місцевому Епіцентрі придбали мішки з цементом та бетономішалку. Де придбали динамо-машину для електричного струму - це не знаю, але, як казав сумний кінь чи хтось з його оточення, "вони завжди все знаходять".
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14.11.2021 13:54 Ответить
Спецефический такой себе щебень, как куски забора со старой танцплощадки.
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14.11.2021 14:16 Ответить
они скоро и танки с гранатами из-под земли выроют.
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14.11.2021 14:34 Ответить
Я знаю Київське полісся, яке поруч із білоруським кордоном.
Там дійсно легше знайти залізяку з часів ІІ світової, ніж каменюку.
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15.11.2021 18:28 Ответить
Мдя. Что то ето не похоже на мирных мигрантов желающих просить убежища в другой стране. Скоро Лакашонка с ****** им выдаст оружие и они будут стрелять а Европа еще будет называть их мигрантами.
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14.11.2021 13:34 Ответить
Ну чего вы так плохо о Европе говорите! Она еще будет выражать сначала обеспокоенность, а потом глубокую обеспокоенность.
Мы ведь в Украине это проходили.
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14.11.2021 15:44 Ответить
При подальшому загостренні, а воно буде, можна не сумніватися, доведеться питання вирішувати більш кардинально. Тож краще раніше, ніж пізніше.

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14.11.2021 13:38 Ответить
_Над всей границей Польши с беломордором сейчас в режиме 24/7 должны патрулировать дроны. Если этого не сделано - то это вопиющие безответственность и головотяпство - и подарок путлеру.
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14.11.2021 13:45 Ответить
Можно собачек позвать, они быстро бегают
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14.11.2021 13:53 Ответить
Дроны - для мониторинга!
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14.11.2021 14:01 Ответить
Собачки тоже, еще они могут ногу принести или руку
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14.11.2021 14:07 Ответить
_Собаки не эффективны в непрерывном мониторинге трехсот километров границы в режиме реального времени.
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14.11.2021 14:13 Ответить
Значит нужно больше собачек
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14.11.2021 14:14 Ответить
Да? Ну ладно.
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14.11.2021 14:16 Ответить
100%. Пару-тройку порваных жоп быстро охладят пыл *мигрантов*. А если подымут вой то все можно спихнуть на собак, даже судить их или оштрафовать. Конечно справедливо будет сначала опознание провести какая собака покусала
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14.11.2021 14:58 Ответить
Я уж ранее писал, что нужно вдоль границы"провести" 3 полосы--- в разной зоной неприступности - 2- сплашное минирование ,3я - засады с огнестрельными. а 1ю -после прорыва границы -накрыть средствами поражения !
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14.11.2021 14:29 Ответить
а могли и экскрементами своими закидать
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14.11.2021 14:01 Ответить
На щебенку не похоже, какая то ляпка цементная.
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14.11.2021 14:05 Ответить
Я так понимаю, что скоро "беженцы" начнут "откапывать" в лесу из старых схронов партизан ППШ, МП-38,М-42, ТТ и т.д...
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14.11.2021 14:06 Ответить
Так по-моему это уже нападение...... уже пора реагировать.....
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14.11.2021 14:13 Ответить
Розбитий совковий стовпчик з того ж кордону.
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14.11.2021 14:16 Ответить
Зеленые человечки переоделись в мигрантов.... интересно и что нато будет делать....
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14.11.2021 14:16 Ответить
По моему надо брать пример с турции... и все готовится к войне... нам ее неизбежать...
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14.11.2021 14:17 Ответить
Взагалі Польщі потрібно або прикопати цих зайд без всілякого зайвого галасу або передати вічно стурбованій Німеччині.А можливо комбінований варіант буде ефективним. 50 зайшло, ні слуху, ні духу їх нема, але одного чумазого та бородатого таки показово спіймали, витягли з лисячої нори та гуманно передали Німеччині.Тож 1/50-шанс потрапити в Німеччину, але перед цим харчуватися лайном та мерзнуть по норах пару місяців потрібно.
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14.11.2021 14:18 Ответить
НЕТ ! В Германию НИ В КРОЕМ случае нельзя ! если она не справиться - расползутся во всей Европе - и жопа будет полной ВСЕГДЕ! Мочить их нужно ТАМ, где они есть сейчас !
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14.11.2021 14:32 Ответить
А ви давно в класичній старій Європі були? Так знайте, вони вже давним-давно розповзлись і Європа із заплющеними очима летить на айсберг. Можливо ця ще одна насрана купка від ***** буде останньою краплею, яка нарешті виведе з летаргії німців та люди почнуть захищати свої домівки та податки від зайд. Приймуть нормальне законодавство, що гімна їм на лопаті та виправні роботи років на 10, а не 500 єврів на рило.
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14.11.2021 14:41 Ответить
Я открою вам страшную тайну... !

Я живу в Германии почти все свое время !

И - ДА ! они действительно там везде... И в городах уже сложно встре6тить немца... Но это не повод - дать им еще больше возможностей!
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14.11.2021 14:55 Ответить
Я об этом часто говорю с обычными немцами... в основном старые немцы возмущены всем "не немецким", а вот возраст 50 и ниже - очень к черножопым терпимы... Боле того, они их жалеют...
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14.11.2021 14:56 Ответить
Те, кто из немцев черножопых не приветствует - боятся открыто об этом говорить - не толерантно... и боятся разбирательств по этому поводу...
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14.11.2021 14:58 Ответить
Ну ось, люди вже у своєму домі бояться бути господарями((
Все ж така агресивна та смердюча купка може допомогти людям нарешті відстоювати свої права та вимагати від влади змінити закони.
Толерантність -може бути до слабкого і немічного.
Але не до фізично міцного та агресивного.
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14.11.2021 15:02 Ответить
Там сложно понять, так как немцы избегают разговоров об этом... Открыто они лишь говорят о "толерантности"... , и лишь "на кухне" могут сказать, что "нет уж Германии..." (с горьким сожалением)... Страх немцев перед законом - а законы запрещают высказывать свое мнение, "против" , а тем более - что то агрессивное...

так что - настоящие их мысли, только в узком кругу ...и только "на кухне"...
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14.11.2021 15:14 Ответить
ну так - после войны 2 поколения несло крест что они фашисты , и что их отцы деды натворили ...- теперь из за из либЭрало-пЭдалов пожинают плоды..., а так все верно - Европы уже той нет ...
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14.11.2021 20:56 Ответить
Обратитесь к Народу Беларусии напрямую!! Президенты ведущих стран мира!!!
Обьясните ,что если они не успокоят своего ЧЛЕНА то будут не просто санкции - а полная изоляция!!!! То же с Россиянами!!!! И хватит разговоров!!! Путин возомнил себя богом , и у Матвиенко с Песковым башню снесло!!!!
Зачем так накалять - пусть люди поймут!Расскажите им правду!!!!
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14.11.2021 14:19 Ответить
кому там рассказывать , и толку в тоталитарных режимах это рассказывать стаду...
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14.11.2021 20:57 Ответить
А кто подвозил эти камни?Ведь никаких строений поблизости не наблюдается,а нейтральная зона имеет как минимум 2-3 км от самой границы.Иными словами их снова бульбаши выпустили через свою границу за камнями и строительным мусором а затем снова впустили в нейтральную зону.
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14.11.2021 14:21 Ответить
P.S.Для тех кто не в курсе как устроена ,,граница,,.Сперва идет колючее заграждение,метров через 5-ть колючка из системой сигнализации,затем орная полоса метров 5-8 а затем снова колючее заграждение а уж потом ничейная(нейтральная) територия которая может быть от нескольки метров до несколько километров.А по фото видно что эти ,,эмигранты,,безпрепятственно дошли до польских заграждений минуя бульбашские.
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14.11.2021 14:27 Ответить
Панове поляки закидайте муслімів свинським гів....м. Через день не буде жодного араба на кордоні.
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14.11.2021 14:35 Ответить
классно люди убежище просят... Надо быть идиотами, чтобы их пустить после этого. Что мюнхен ответит на это, интересно? ***************?
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14.11.2021 14:37 Ответить
их просто нужно перевезти на границу с дойч и выгрузить в лесу между двумя границами
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14.11.2021 16:20 Ответить
Это была спецоперация кгб *************. Поляки а вы в ответ на колючке протухшую халяльную свинину развесьте пусть нюхают и объявите что тех кого поймают перед отправкой назад в белорашку будут два дня кормить салом что правоверного запомнить… сурово ли? Я вас спрашиваю? Да сурово! А шо делать???
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14.11.2021 14:54 Ответить
Просто свинным навозом обработать систему и все "чернявые" ребята сами разбегутся.
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14.11.2021 18:45 Ответить
Гы гы гы
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14.11.2021 14:58 Ответить
Закидайте свинячими головами
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14.11.2021 14:59 Ответить
ПКК ,подчиненное Кремлю, в действии?1700 чел.их было а Карабахской войне на стороне хайских арабов.
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14.11.2021 15:05 Ответить
Тех, кого вылавливают кормите салом на камеру и завернув в свиную шкуру (свежую) отправляйте обратно.
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14.11.2021 15:08 Ответить
Откуда в лесу камни?
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14.11.2021 15:08 Ответить
Тільки жорсткі заходи не дозволять прорватися організованої пуйлом, орди терористів. Сльозогінний газ, гумові кулі, звукові і світлові засоби тощо. І нам потрібно готуватися.
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14.11.2021 15:21 Ответить
А батька Лукаш предупреждал что и оружие появится
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14.11.2021 15:23 Ответить
закидали прикордонників камінням?
одеський анегдот: мужик виліз на пам,ятник і кричить.
мяса нема, сала нема, грошей нема, жерти нема. мент до нього; злізь і закрий морду бо як дам цим пістолетом по голові.....мужик подумав а чого бити по голові пістолетом?
ПАТРОНІВ НЕМА!!!
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14.11.2021 15:35 Ответить
Заправить пару пожарных машин разведенной свиной мочей будут бежать быстрее пули.
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14.11.2021 16:23 Ответить
У луки теж проблема,а що робити далі з ними.Поляки відіб'ються не пустять,і все.Наступив сам собі на хвіст.
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14.11.2021 17:06 Ответить
Направить до нас, тим більш що стан нашого кордону не такий як у поляків. Лісники Волині не в змозі будуть стримати цю навалу.
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14.11.2021 18:40 Ответить
Полагаю ивропе нужно выразить обеспокоенность! Скажу больше, крайнюю обеспокоенность, граничащую с не менее крайней озабоченностью!
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14.11.2021 17:28 Ответить
Ну вы и монстр
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14.11.2021 17:40 Ответить
А что сказать, нормальные такие нещасные люди, приехали за тысячи киллометров в какой то лес что бы швырять каменюками в правоохранителей чужого для них государства. И оправдание то какое - мы просто хотим хорошо жить (разумеется за чужой счет), ну это как с кирпичами и арматурами ломиться в банк взять немного денег для хорошей жизни, а охрана банка не пускает. Куда смотрит Грета Тумберг???
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14.11.2021 18:45 Ответить
Мігранти закидали камінням польських поліцейських на кордоні з Білоруссю.
В текстi помилка - не мiгранти, а лаПОТНI ФСБшники.
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14.11.2021 20:24 Ответить
пора відстрілювати.
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20.11.2021 19:26 Ответить
 
 