22-летней московской блогерше Вотинцевой запретили въезд в Украину: Незаконно посещала оккупированный Крым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" пограничники обнаружили 22-летнюю россиянку, которая летом этого года нарушила порядок въезда-выезда на ВОТ Украины незаконно посетив АР Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Отмечается, что ей запретили въезд и выписали штраф.
Иностранка прилетела в Украину рейсом из Варшавы. Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий, применяемых к гражданам стран миграционного риска, в том числе РФ, выяснилось, что путешественница является нарушительницей украинского законодательства.
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка, которая является тик-ток блоггершей, незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала на автомобиле незаконно построенным мостом через Керченский пролив.
За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол. Также блоггерше запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, что если в течение этого времени она попробует попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет.
Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, это Алена Вотинцева.
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Точніше на мій погляд слово "Русохейтерство!!!"
Родичка з Росії мені в 2014-му сказала:
- Вы нас, русских , ненавидите!!!
- За что? Мы вас просто презираем!!! Вам понравится, если сосед придёт с кулаками в ваш дом, выломает дверь и начнёт вас бить?!
Йм вдолбили що вони один нарід.
У німеччині - як тількі ти розмовляеш російскою, зразу інші русомовні кажуть - о так ти теж руській? Причому кажуть, ті, в кого батькі нащадкі німців полонених, а самі вони з Казахстану й з руськіми їх хіба що мова да "культура" поєднує...
Був у мене випадок - на кораблі на озері, я щось у дружини спитав - типу "ти будеш чай*", а дівчинка поруч - туристи з московії судячи з Ааакценту, почула - й питає, о ви тоже руськії - а я якось на автоматі кажу, Не, не руськіе, дякувати Богу! Чому я так сказав не знаю, вирвалось! Вона не зрозуміла, мала ще. А от Морди її батьків я на довго запам'ятав. Їх аж перекосило.
Лугандонцы мотнувшись в ростов могут спокойно потом ехать в киев..... где логика????????
Де український МІС ?!
Це їх праця скласти угоди хоча б з Польшої , з Латвією , Літвою , Єстонією .
А бажанно з США , що в тих країнах те ж не видавали візи особам , які є порушниками державних кордонів України .
Нахіба нам ці новини про якіхось кацапських мокрощьолок?
Цензор.НЕТ трендово перетворюється на інфопомийку. Шкода. А був пристойним виданням.