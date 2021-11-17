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22-летней московской блогерше Вотинцевой запретили въезд в Украину: Незаконно посещала оккупированный Крым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" пограничники обнаружили 22-летнюю россиянку, которая летом этого года нарушила порядок въезда-выезда на ВОТ Украины незаконно посетив АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что ей запретили въезд и выписали штраф.

Иностранка прилетела в Украину рейсом из Варшавы. Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий, применяемых к гражданам стран миграционного риска, в том числе РФ, выяснилось, что путешественница является нарушительницей украинского законодательства.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка, которая является тик-ток блоггершей, незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала на автомобиле незаконно построенным мостом через Керченский пролив.

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За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол. Также блоггерше запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, что если в течение этого времени она попробует попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет.

Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, это Алена Вотинцева.

22-летней московской блогерше Вотинцевой запретили въезд в Украину: Незаконно посещала оккупированный Крым 01

Автор: 

Госпогранслужба (6431) запрет (1707) иностранец (492) россия (95526)


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Топ комментарии
+27
...что, даже пеной не задули?
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17.11.2021 16:08
+23
блохєршу, в трусіках, коліном під зад.
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17.11.2021 16:09
+12
Ватинцева? говорящяя фамилия
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17.11.2021 16:14
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...что, даже пеной не задули?
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17.11.2021 16:08 Ответить
Пішла вона далеко-далеко!
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17.11.2021 16:08 Ответить
Аленушка, поблагодари свого братушку Вовочку
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17.11.2021 16:09 Ответить
блохєршу, в трусіках, коліном під зад.
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17.11.2021 16:09 Ответить
Ватинцева? говорящяя фамилия
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17.11.2021 16:14 Ответить
Вагинцева
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17.11.2021 17:58 Ответить
"Русафобия!!!"
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17.11.2021 16:15 Ответить
та хто їх там боїться? Це вони ж це слово й придумали скріз використовувати.
Точніше на мій погляд слово "Русохейтерство!!!"
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17.11.2021 17:17 Ответить
Ти ж бачиш - слово у "лапках"!!!
Родичка з Росії мені в 2014-му сказала:
- Вы нас, русских , ненавидите!!!
- За что? Мы вас просто презираем!!! Вам понравится, если сосед придёт с кулаками в ваш дом, выломает дверь и начнёт вас бить?!
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17.11.2021 17:24 Ответить
що саме цікаве - вони всі себе руськими називають, навіть ті, хто на лице явно моноголо-татари )
Йм вдолбили що вони один нарід.
У німеччині - як тількі ти розмовляеш російскою, зразу інші русомовні кажуть - о так ти теж руській? Причому кажуть, ті, в кого батькі нащадкі німців полонених, а самі вони з Казахстану й з руськіми їх хіба що мова да "культура" поєднує...
Був у мене випадок - на кораблі на озері, я щось у дружини спитав - типу "ти будеш чай*", а дівчинка поруч - туристи з московії судячи з Ааакценту, почула - й питає, о ви тоже руськії - а я якось на автоматі кажу, Не, не руськіе, дякувати Богу! Чому я так сказав не знаю, вирвалось! Вона не зрозуміла, мала ще. А от Морди її батьків я на довго запам'ятав. Їх аж перекосило.
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18.11.2021 09:55 Ответить
Ос саме через мову - нам треба дуже потужно відокремлюватися. БО для німців ми ще років 5 тому були всі - руськіх. А тепер - о тепер, дуже багато хто з них - розрізняє - як Чехів й Словаків, чи Сербів й Хорватів.
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18.11.2021 09:57 Ответить
Надо было по кругу пустить, впаять штраф, и на обратный рейс. Недоработка.
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17.11.2021 16:19 Ответить
Соска знатная.
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17.11.2021 16:20 Ответить
Нефіг шастать московським шалавам.
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17.11.2021 16:24 Ответить
морда у нее какая то стремная ))))) я бы не смог ее )))
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17.11.2021 16:29 Ответить
с Крымом такая занятная позиция .Если из бензоколонки через патрулируемую нами границу - то вьезд норм., если не через нас - то не норм.
Лугандонцы мотнувшись в ростов могут спокойно потом ехать в киев..... где логика????????
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17.11.2021 16:34 Ответить
Лугандонцы как бы граждане Украины. Украинцев, поехавших в Крым "не через нас", тоже не депортируют из Украины. А блогерша - россиянка.
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17.11.2021 16:38 Ответить
У вас не верная информация) Через нашу в Крым у них мало шансов, там спецразрешение надо)
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17.11.2021 16:56 Ответить
Баста тоже Крым посещал. Вот снова с концертами в Киев собирается. И ничего.
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17.11.2021 16:34 Ответить
Просто она не занесла
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17.11.2021 16:37 Ответить
Пограничница явно не была её подписчицой )))))
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17.11.2021 16:36 Ответить
Нехай щастить
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17.11.2021 16:51 Ответить
Гнать этих мацковских, да ещё из тик-тока которые.
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17.11.2021 16:56 Ответить
За незаконний перетин державного кордону передбачена кримінальна відповідальність. Чому їх не арештовують і не саджають по закону? На Саакашвілі швиденько відкрили кримінальну справу.
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17.11.2021 16:58 Ответить
Чому спочатку не повісити, а вже потім заборонити в'їзд?
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17.11.2021 17:00 Ответить
нехай щастить.... та все ж візи були б доцільнішими... і за рецептом американців, представникам "нації безхатченків" можливість отримати візу... у Варшаві.) Ну а там в нас Андрій Богданович, він їх піснею зустріне...
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17.11.2021 17:03 Ответить
Кто это,Господи прости?!
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17.11.2021 17:11 Ответить
кацапская инстасамка..
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17.11.2021 17:54 Ответить
боже какой ужас.
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17.11.2021 18:14 Ответить
Давай до свидания,ш...ара.
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17.11.2021 17:11 Ответить
"Известный блогер" звучит, как "известный суслик". Он вроде бы и известный, но только среди других сусликов.
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17.11.2021 17:39 Ответить
А кто это такая??? "Очень популярный блоГГерША" Судя по кол. подписчиков писец какая знаменитость.. О чем хоть пишет?? О зверушках, о природе??? Или о своих труселях??
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17.11.2021 20:12 Ответить
А почему последнее время каждая безработная %уесоска называется "блогершей". Высерать треш в интернете - это теперь официальная профессия?
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17.11.2021 17:48 Ответить
НАДО БЫЛО ВДУТЬ И ОТПУСТИТЬ СО СЛОВАМИ ***** ШАСТАТЬ!
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17.11.2021 18:01 Ответить
Пеной, надеюсь?
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17.11.2021 20:22 Ответить
теперь она снова на Польшу полетит чтоб вернуться в еРеФию. . . . за ее счет . . . . лохушка
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17.11.2021 18:12 Ответить
вот, что, в стране нет более актуальных и насущных вопросов, что бы о писюлетках всяких новости писать ??
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17.11.2021 18:22 Ответить
Який жах!
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17.11.2021 18:34 Ответить
Очень популярный блоГГерША. Интересно, кто учит русскому языку в украинских вузах.

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17.11.2021 18:36 Ответить
1 лвл влогерства
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17.11.2021 18:48 Ответить
Здуріть! У мене більше півсотні "підписчиків" на "Цензорі" -значить я "суперблогер"?!!!
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17.11.2021 19:07 Ответить
нех шастать--шарилась ************ по крыму- постила в ютуб и инстахлам- а теперь на хрен на воротник гоу хоум рускеме швайнема поезд на воркуту
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17.11.2021 18:47 Ответить
З Варшави воно прибуло ?

Де український МІС ?!
Це їх праця скласти угоди хоча б з Польшої , з Латвією , Літвою , Єстонією .
А бажанно з США , що в тих країнах те ж не видавали візи особам , які є порушниками державних кордонів України .
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17.11.2021 20:17 Ответить
Наявність відомої багатьом вагіни не робить самку гомо сапієнса відомим блогером.
Нахіба нам ці новини про якіхось кацапських мокрощьолок?
Цензор.НЕТ трендово перетворюється на інфопомийку. Шкода. А був пристойним виданням.
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17.11.2021 22:20 Ответить
 
 