22-летней московской блогерше Вотинцевой запретили въезд в Украину: Незаконно посещала оккупированный Крым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" пограничники обнаружили 22-летнюю россиянку, которая летом этого года нарушила порядок въезда-выезда на ВОТ Украины незаконно посетив АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что ей запретили въезд и выписали штраф.

Иностранка прилетела в Украину рейсом из Варшавы. Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий, применяемых к гражданам стран миграционного риска, в том числе РФ, выяснилось, что путешественница является нарушительницей украинского законодательства.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка, которая является тик-ток блоггершей, незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала на автомобиле незаконно построенным мостом через Керченский пролив.

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За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол. Также блоггерше запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, что если в течение этого времени она попробует попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет.

Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, это Алена Вотинцева.