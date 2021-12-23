Главнокомандующий ВСУ Залужный утвердил новую систему боевых наград. ФОТОрепортаж

23 декабря Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный подписал приказ об утверждении новой системы боевых наград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Сейчас происходит историческое для ВСУ событие. Я поддерживаю развитие национальной милитарной идентичности. Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам" - отметил Залужный.

Новая система предусматривает 10 наград, среди которых наиболее почетный нагрудный знак "Крест Заслуги".

Новая система разработана на основе национальных боевых традиций с учетом опыта наградных систем стран-партнеров. Предложенные новые знаки отличия Главнокомандующего – это определенный синтез милитарной символики Древней Руси, Казацкой Украины, Украинской Народной Республики и Украинской Повстанческой Армии, западного опыта, но с современным содержанием и назначением – должного чествования военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины за мужество и героизм в борьбе с российской агрессией, весомый личный вклад в развитие украинской армии.





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"Я горжусь тем, что при мне, как при Главнокомандующем, произошло такое знаковое событие – иметь свои знаки отличия. Я не хочу сказать, что предыдущие были плохие. Нет! Они были хорошими, но они были разработаны для мирного времени, не учитывали войну, которая происходит, – подчеркнул Залужный.





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