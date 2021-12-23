Главнокомандующий ВСУ Залужный утвердил новую систему боевых наград. ФОТОрепортаж
23 декабря Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный подписал приказ об утверждении новой системы боевых наград.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
"Сейчас происходит историческое для ВСУ событие. Я поддерживаю развитие национальной милитарной идентичности. Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам" - отметил Залужный.
Новая система предусматривает 10 наград, среди которых наиболее почетный нагрудный знак "Крест Заслуги".
Новая система разработана на основе национальных боевых традиций с учетом опыта наградных систем стран-партнеров. Предложенные новые знаки отличия Главнокомандующего – это определенный синтез милитарной символики Древней Руси, Казацкой Украины, Украинской Народной Республики и Украинской Повстанческой Армии, западного опыта, но с современным содержанием и назначением – должного чествования военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины за мужество и героизм в борьбе с российской агрессией, весомый личный вклад в развитие украинской армии.
"Я горжусь тем, что при мне, как при Главнокомандующем, произошло такое знаковое событие – иметь свои знаки отличия. Я не хочу сказать, что предыдущие были плохие. Нет! Они были хорошими, но они были разработаны для мирного времени, не учитывали войну, которая происходит, – подчеркнул Залужный.
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у цьому конкретному випадку йдеться не про Пороха, хоча саме він зараз - Гетьман !
має бути єдина система Державних нагород від Української Держави !
не буду писати стосовно дизайну (хвалити Богу що нарешті вже немає сатаниської пентаграми!)
але найвища військова нагорода має бути "За хоробрість" ("Герой України")
і переверніть метали:
на першому місці для Воїна - "Сталевий хрест" !!!!!
Почему именно не писающий вы спросите?
Потому, что терпит....
Ще би скоріше позбутись зеленого гнома.
Характерний приклад - Орден святого Георгія часів Російської імперії В частині ІІ Статуту чітко розписано , за які саме заслуги може буть нагороджений кавалер ордену
В радянські часи таку детальність було ліквідовано і ліпили нагороди за що-попало
"Золота Розкішниця Фуєударника"
.
1. Відзнаку.
2. Похвала.
3. Бронзовий Хрест Бойової Заслуги.
4. Срібний Хрест Бойової Заслуги II-го класу.
5. Срібний Хрест Бойової Заслуги I-го класу.
6. Золотий Хрест Бойової Заслуги II-го класу.
7. Золотий Хрест Бойової Заслуги I-го класу.
У боротьбі з лютими ворогами окупантами Соборної України нацистами -фашистами Гітлера і такими ж кремлівськими комуно - фашистами Сталіна, багато героїв УПА були нагородженні Хрестами заслуги (золотими, срібними та бронзовими) (особи, нагороджені відзнаками отримували звання "лицар" - напр., "Лицар Золотого Хреста Бойової заслуги ").На той час було зареєстровано 1198 героїв-патріотів які захищали свою Українську Батьківщину як від гітлерівських фашистів так від таких же самих сталінських комуно - фашистів окупантів. І зараз ******** - українським воїнам -патріотам, є на кого рівнятися як треба нещадно знищувати проклятих кремлівських окупантів - фашистів ..уйла, які хочуть знищити незалежну Україну як вільну суверену державу, а Український народ зробити своїми рабами- недокацапами для жахливих личакових москалів, проклятих загарбникiв кацапів - фашистів.
Увы, но факт - реальных бойцов награждают чем-то таким редко. Почти никогда.
Перш ніж щось придумувати, краще б для початку подивились на дизайн німецького "Залізного хреста" - дуже лаконічно і видно що це бойова нагорода вищого гатунку.
https://www.ukrmilitary.com/2021/12/gaydukevych-pro-nagorody.html?m=1