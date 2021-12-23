Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород. ФОТОрепортаж
23 грудня Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписав наказ про затвердження нової системи бойових нагород.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Зараз відбувається історична для ЗСУ подія. Я підтримую розвиток національної мілітарної ідентичності. Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям і сучасним європейським підходам" - зазначив Залужний.
Нова система передбачає 10 нагород, серед яких найвищою є почесний нагрудний знак "Хрест Заслуги".
Нова система розроблена на основі національних бойових традицій з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів. Запропоновані нові відзнаки Головнокомандувача – це певний синтез мілітарної символіки Давньої Русі, Козацької України, Української Народної Республіки та Української Повстанської Армії, західного досвіду, але з сучасним змістом і призначенням – належного вшанування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією, вагомий особистий внесок у розбудову української армії.
"Я пишаюсь тим, що при мені, як при Головнокомандувачі, відбулась така знакова подія – мати свої відзнаки. Я не хочу сказати, що попередні були погані. Ні! Вони були хорошими, але вони були розроблені для мирного часу, не враховували війну, яка відбувається, - підкреслив Залужний.
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у цьому конкретному випадку йдеться не про Пороха, хоча саме він зараз - Гетьман !
має бути єдина система Державних нагород від Української Держави !
не буду писати стосовно дизайну (хвалити Богу що нарешті вже немає сатаниської пентаграми!)
але найвища військова нагорода має бути "За хоробрість" ("Герой України")
і переверніть метали:
на першому місці для Воїна - "Сталевий хрест" !!!!!
Почему именно не писающий вы спросите?
Потому, что терпит....
Ще би скоріше позбутись зеленого гнома.
Характерний приклад - Орден святого Георгія часів Російської імперії В частині ІІ Статуту чітко розписано , за які саме заслуги може буть нагороджений кавалер ордену
В радянські часи таку детальність було ліквідовано і ліпили нагороди за що-попало
"Золота Розкішниця Фуєударника"
.
1. Відзнаку.
2. Похвала.
3. Бронзовий Хрест Бойової Заслуги.
4. Срібний Хрест Бойової Заслуги II-го класу.
5. Срібний Хрест Бойової Заслуги I-го класу.
6. Золотий Хрест Бойової Заслуги II-го класу.
7. Золотий Хрест Бойової Заслуги I-го класу.
У боротьбі з лютими ворогами окупантами Соборної України нацистами -фашистами Гітлера і такими ж кремлівськими комуно - фашистами Сталіна, багато героїв УПА були нагородженні Хрестами заслуги (золотими, срібними та бронзовими) (особи, нагороджені відзнаками отримували звання "лицар" - напр., "Лицар Золотого Хреста Бойової заслуги ").На той час було зареєстровано 1198 героїв-патріотів які захищали свою Українську Батьківщину як від гітлерівських фашистів так від таких же самих сталінських комуно - фашистів окупантів. І зараз ******** - українським воїнам -патріотам, є на кого рівнятися як треба нещадно знищувати проклятих кремлівських окупантів - фашистів ..уйла, які хочуть знищити незалежну Україну як вільну суверену державу, а Український народ зробити своїми рабами- недокацапами для жахливих личакових москалів, проклятих загарбникiв кацапів - фашистів.
Увы, но факт - реальных бойцов награждают чем-то таким редко. Почти никогда.
Перш ніж щось придумувати, краще б для початку подивились на дизайн німецького "Залізного хреста" - дуже лаконічно і видно що це бойова нагорода вищого гатунку.
https://www.ukrmilitary.com/2021/12/gaydukevych-pro-nagorody.html?m=1