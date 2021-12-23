Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород. ФОТОрепортаж

23 грудня Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписав наказ про затвердження нової системи бойових нагород.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Зараз відбувається історична для ЗСУ подія. Я підтримую розвиток національної мілітарної ідентичності. Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям і сучасним європейським підходам" - зазначив Залужний.

Нова система передбачає 10 нагород, серед яких найвищою є почесний нагрудний знак "Хрест Заслуги".

Нова система розроблена на основі національних бойових традицій з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів. Запропоновані нові відзнаки Головнокомандувача – це певний синтез мілітарної символіки Давньої Русі, Козацької України, Української Народної Республіки та Української Повстанської Армії, західного досвіду, але з сучасним змістом і призначенням – належного вшанування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією, вагомий особистий внесок у розбудову української армії.





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"Я пишаюсь тим, що при мені, як при Головнокомандувачі, відбулась така знакова подія – мати свої відзнаки. Я не хочу сказати, що попередні були погані. Ні! Вони були хорошими, але вони були розроблені для мирного часу, не враховували війну, яка відбувається, - підкреслив Залужний.





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