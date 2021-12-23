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Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород. ФОТОрепортаж

23 грудня Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписав наказ про затвердження нової системи бойових нагород.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород 01

"Зараз відбувається історична для ЗСУ подія. Я підтримую розвиток національної мілітарної ідентичності. Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям і сучасним європейським підходам" - зазначив Залужний.

Нова система передбачає 10 нагород, серед яких найвищою є почесний нагрудний знак "Хрест Заслуги".

Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород 02

Нова система розроблена на основі національних бойових традицій з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів. Запропоновані нові відзнаки Головнокомандувача – це певний синтез мілітарної символіки Давньої Русі, Козацької України, Української Народної Республіки та Української Повстанської Армії, західного досвіду, але з сучасним змістом і призначенням – належного вшанування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією, вагомий особистий внесок у розбудову української армії.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород 03
Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород 04

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород 05
Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород 06

"Я пишаюсь тим, що при мені, як при Головнокомандувачі, відбулась така знакова подія – мати свої відзнаки. Я не хочу сказати, що попередні були погані. Ні! Вони були хорошими, але вони були розроблені для мирного часу, не враховували війну, яка відбувається, - підкреслив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород 07
Головнокомандувач ЗСУ Залужний затвердив нову систему бойових нагород 08

Також дивіться: Резніков та Залужний вручили відзнаки воїнам на Донбасі. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія (3770) нагорода (1260) ЗСУ (7542) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+21
...для тебя тоже есть награда, воен
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23.12.2021 19:04
+20
"За звільнення Донбасу" не вистачає. А "За взятіє Масквьі" навіть не мрію, але вий на болотах стояв би знатний.
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23.12.2021 18:48
+14
...ты тоже достойно, существо... Можешь не благодарить
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23.12.2021 19:20
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Це добре що без участі "Самого Верховного" камандіра
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23.12.2021 18:42 Відповісти
"...а шо лучше, ахфіцер чи командір?"(с)
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23.12.2021 19:11 Відповісти
це погано, що без Гетьмана !

у цьому конкретному випадку йдеться не про Пороха, хоча саме він зараз - Гетьман !

має бути єдина система Державних нагород від Української Держави !
не буду писати стосовно дизайну (хвалити Богу що нарешті вже немає сатаниської пентаграми!)

але найвища військова нагорода має бути "За хоробрість" ("Герой України")

і переверніть метали:
на першому місці для Воїна - "Сталевий хрест" !!!!!
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23.12.2021 19:37 Відповісти
арахамія- ахфіцер,а бубка - самій вірховний камандір "не лох"
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23.12.2021 19:46 Відповісти
отлично,давно пора..
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23.12.2021 18:42 Відповісти
Комбатантський хрест чому написано без "ь" знаку?
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23.12.2021 20:07 Відповісти
Самый главный орден думаю будет *за терпение* или за *не ответ на провокации*
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23.12.2021 18:44 Відповісти
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23.12.2021 19:39 Відповісти
цe витримка
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23.12.2021 20:07 Відповісти
НУ - ЗЕЛЕНОЕ ГОВНЕЦО, ну понятно все, кто написал...
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23.12.2021 22:13 Відповісти
В Белоруссии ввели медаль. "Не писающий мальчик" называется.
Почему именно не писающий вы спросите?
Потому, что терпит....
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24.12.2021 08:04 Відповісти
мне нравится
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23.12.2021 18:44 Відповісти
"За звільнення Донбасу" не вистачає. А "За взятіє Масквьі" навіть не мрію, але вий на болотах стояв би знатний.
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23.12.2021 18:48 Відповісти
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23.12.2021 18:55 Відповісти
а він і стояв.Бо москву вже палили і не раз в історії. Нада павтаріть.
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23.12.2021 19:01 Відповісти
Найкраще спалення Москви здійснювали самі кацапи. Їх потрібно лише до цього спонукати. Наполеону, наприклад, вдалось. У Єльцина теж непогано вийшло. Фаталізм та соціальна психопатія свинособак це спадкове історичне явище яке знайшло відображення в прислівях цього іпанутого народу. Наприклад "Горіт сарай - гори і хата!" Так що ізолювати падло і вони самі собі влаштують пожежу. Москвичів ненавидить вся кацапія і при тому люто їм заздрить. Самі москвичі переконані що "За МКАДом жізні нєт!) Ще б пак! - 70% всіх складів кацапської федерації (речових та харчових) знаходяться поряд з Москвою для її безвідмовного забезпечення. У решти кацапів майже голод як товарний так і продуктовий... Тому нічого крім ізоляції кацапів робити, ризикуючи життям своїх громадян, не потрібно. Виштовхати "за поребрик" і забути - "нам своє робить!"
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23.12.2021 19:39 Відповісти
Гарно.
Ще би скоріше позбутись зеленого гнома.
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23.12.2021 18:49 Відповісти
...для тебя тоже есть награда, воен
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23.12.2021 19:04 Відповісти
хрен надо вместо карандаша... во ротяке.
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23.12.2021 23:53 Відповісти
Господи, какой идиот!
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23.12.2021 19:07 Відповісти
+
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23.12.2021 19:12 Відповісти
Тут таких останнім часом богато розвелося. Таке враження що нову ферму відкрили.
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23.12.2021 19:16 Відповісти
...пока только одно ему лайкнуло, и то из БССР
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23.12.2021 19:18 Відповісти
это Олег Петрович под другим логином зашел
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23.12.2021 19:41 Відповісти
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23.12.2021 19:46 Відповісти
Здається мені, Петрович - це Таня Лайф, а це її черговий клон, зовсім свіженький
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23.12.2021 20:10 Відповісти
Ти навіть не тупий--ти просто придурок Ці нагороди не державні і не від президента
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23.12.2021 20:58 Відповісти
усім хто приймав участь у створенні нагород-респект...
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23.12.2021 19:05 Відповісти
Враг у ворот, а у нас какой-то непросыхающий театр абсурда: гавно-парламент свалил на месяц в отпуск и это после месяца в августе, медальки, бесконечные награждения, постановка женщин на учёт в военкомат... Ребятки рулевые, нанюханные и припудренные вы придурки , вы отдупляете что своими неадекватными действиями способствуете оттоку нормальных людей из страны и открываете агрессору дорогу вперёд? Сплошной бред ежедневно
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23.12.2021 19:17 Відповісти
Для женщин можно и алмазик вставить, они это любят.
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23.12.2021 19:17 Відповісти
...ты тоже достойно, существо... Можешь не благодарить
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23.12.2021 19:20 Відповісти
фуфки фуфачки на грудях незвинят(
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24.12.2021 10:13 Відповісти
Норм кресты - у кацапни явно бомбанёт
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23.12.2021 19:20 Відповісти
А хоч один "мудозвон" у штабі Командувача знає , що , крім оцих відзнак , до них ще потрібні ще і їх "статути"?!!! Тоді не буде ні зловживань , ні принижень при нагородженні людини Бо у цьому випадку точно буде відомо , яке з геройських діянь вчинила людина , нагороджена тією чи іншою відзнакою
Характерний приклад - Орден святого Георгія часів Російської імперії В частині ІІ Статуту чітко розписано , за які саме заслуги може буть нагороджений кавалер ордену
В радянські часи таку детальність було ліквідовано і ліпили нагороди за що-попало
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23.12.2021 19:25 Відповісти
А как же тогда награждать Гоглиашвили или Киву?
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23.12.2021 19:33 Відповісти
"Орденом святого ********* з закруткою на спині"!
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23.12.2021 19:57 Відповісти
Одному "вірховному фуєдзвону" також якусь медальку на одне місце можна повісити.

"Золота Розкішниця Фуєударника"
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23.12.2021 19:51 Відповісти
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24.12.2021 08:26 Відповісти
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24.12.2021 08:29 Відповісти
Тобі самому не смішно? Бо висловлювать своє ставлення до нагородної системи в умовах війни користуючись "фотошопами" - "блюзнірство" Якщо нема чого сказать по суті - "молчи - сойдёшь за умного"!
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24.12.2021 08:44 Відповісти
.___ НАГОРОДИ ГЕРОЇВ - УПА .___
.
1. Відзнаку.
2. Похвала.
3. Бронзовий Хрест Бойової Заслуги.
4. Срібний Хрест Бойової Заслуги II-го класу.
5. Срібний Хрест Бойової Заслуги I-го класу.
6. Золотий Хрест Бойової Заслуги II-го класу.
7. Золотий Хрест Бойової Заслуги I-го класу.

У боротьбі з лютими ворогами окупантами Соборної України нацистами -фашистами Гітлера і такими ж кремлівськими комуно - фашистами Сталіна, багато героїв УПА були нагородженні Хрестами заслуги (золотими, срібними та бронзовими) (особи, нагороджені відзнаками отримували звання "лицар" - напр., "Лицар Золотого Хреста Бойової заслуги ").На той час було зареєстровано 1198 героїв-патріотів які захищали свою Українську Батьківщину як від гітлерівських фашистів так від таких же самих сталінських комуно - фашистів окупантів. І зараз ******** - українським воїнам -патріотам, є на кого рівнятися як треба нещадно знищувати проклятих кремлівських окупантів - фашистів ..уйла, які хочуть знищити незалежну Україну як вільну суверену державу, а Український народ зробити своїми рабами- недокацапами для жахливих личакових москалів, проклятих загарбникiв кацапів - фашистів.
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23.12.2021 19:32 Відповісти
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23.12.2021 19:32 Відповісти
И кто снимал на телефон
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23.12.2021 19:55 Відповісти
мусор с однокласников ру
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23.12.2021 20:10 Відповісти
главное забыл - ПРИЧИНУ этого...
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23.12.2021 23:59 Відповісти
" Військова честь " и " Комбатанський хрест " выглядят очень круто . а вот дизайн " Сталевого хреста " вызывает некоторые сомнения
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23.12.2021 19:38 Відповісти
це булави, стилізовані під сторони хреста. Я теж довго розглядав)))
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23.12.2021 22:30 Відповісти
пернач я сразу рассмотрел . все равно как то не очень выглядит
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23.12.2021 22:35 Відповісти
ну, це не на полковників розраховано...
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24.12.2021 00:31 Відповісти
Будь яка військова нагорода має видаватися лише за умови знищення ворога. Іншими словами за вбивство кацапів І чим більше вбив свинособак тим вищою має бути нагорода. І ще потрібно ввести знак як за стрибки з парашутом. 10 кацапів, 100 кацапів. Якщо особисто жодного ворога не вбив то нагорода має бути лише "за сприяння армії".
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23.12.2021 19:46 Відповісти
Вспоминаются «Парашютист отличник», «Инструктор парашютист» ))
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23.12.2021 19:58 Відповісти
Плюс награды " 100 дней без стрельбы по оккупантам", "200 дней без стрельбы по оккупантам", знак " Пацифист-отличник 1.2,3-го класса". Морякам - медаль "За успешную сдачу корабля врагу без единого выстрела"
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23.12.2021 20:11 Відповісти
Дайте уже Лысому с Квартала хоть каку-то медаль...
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23.12.2021 20:18 Відповісти
Лисий получить свою нагороду не раніше за Верховного Говнокомандуючого. Субординації треба дотримуватись.
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23.12.2021 21:33 Відповісти
Я би спеціально для Верховного Говнокомандуючого випустив персональну бойову нагороду під назвою: Феєричний Дезертир, причому чотирьох ступенів, а колір має бути неодмінно василькового кольору, під колір його бойової сорочки яку він використав у своєму першому бойовому поході.
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23.12.2021 21:43 Відповісти
Больше значков и медалек!!!И себе не забудет повесить! Вот кому они нужны?СССР!
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23.12.2021 20:43 Відповісти
Что за знак на "Сталевий хрест"?Что-то турецкое?
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23.12.2021 20:54 Відповісти
Смотрите скоро! На всех полковниках ))))
Увы, но факт - реальных бойцов награждают чем-то таким редко. Почти никогда.
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23.12.2021 21:00 Відповісти
ИМХО, самая классная система была у немцев. Был один крест. 2-й степени, 1-й, большой рыцарский, с мечами, дубовыми листьями, и т.д. Сначала награждали низшей степенью. Потом, повышали. То есть, если у кого-то рыцарский крест, то у него были и кресты 2й и 1й степеней. Итого, не было всей груди в крестах, и все было очевидно.
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23.12.2021 21:18 Відповісти
У німців було багато і інших бойових нагород, але, звичайно ж, "Залізний хрест" був найпочесніший і, у роки Другої світової, найпоширеніший.
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23.12.2021 21:30 Відповісти
"Хрест Заслуги" вигляжає дещо дивно як для бойової нагороди - він схожий на якусь квітку, якийсь жіночий. Невже ніхто цьго не помітив? Таким хрестом можна було б нагороджати жінок за якісь заслуги....не сексуального характеру.
Перш ніж щось придумувати, краще б для початку подивились на дизайн німецького "Залізного хреста" - дуже лаконічно і видно що це бойова нагорода вищого гатунку.
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23.12.2021 21:26 Відповісти
Хрест Заслуги - це реінкарнація нагороди 1947 року Хрест Українського Козацтва (з мечами)
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15.01.2022 23:11 Відповісти
Виглядає круто
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23.12.2021 22:19 Відповісти
Дуже добре! Треба протиматись ще 10 років - і все! Допобачення "мишебрати")))
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23.12.2021 22:34 Відповісти
Back in USSR. Побольше побрекушек поменьше реальных дел. Надо ещё за неоткрытие огня медальку придумать...
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23.12.2021 23:06 Відповісти
Уже вышла статья- критика:

https://www.ukrmilitary.com/2021/12/gaydukevych-pro-nagorody.html?m=1
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24.12.2021 11:44 Відповісти
 
 