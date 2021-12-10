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Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців ЗСУ

З нагоди Дня Сухопутних військ України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців Збройних сил України.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороджені:

орденом Богдана Хмельницького - 2 військових,

орденом "За мужність" ІІІ ступеня - 12 військових,

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - 1 військовий,

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку (посмертно). ФОТО

медаллю "За військову службу Україні" - 18 військових,

медаллю "Захиснику Вітчизни" - 5  військових

З повним переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

Автор: Володимир Янченко
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а хоч УБД, чи як три дні тому, штабним палканам, генералів присвоїв?
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10.12.2021 20:18 Відповісти
невже важко написати, кого, за що, де воювали, що обороняли.
бо реально жалко тих, хто дійсно заслужив, а не був в відрядженні, спеціально щоб убд отримати.
дуже багато таких """УБД""" які до сірої зони на 25-30 км не наближались.
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10.12.2021 20:27 Відповісти
Комик-пианист любит изображать главнокомандующего . Недавно профессора Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации сделал Героем Украины. /Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины.



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10.12.2021 20:40 Відповісти
 
 