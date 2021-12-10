Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців ЗСУ
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З нагоди Дня Сухопутних військ України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців Збройних сил України.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороджені:
орденом Богдана Хмельницького - 2 військових,
орденом "За мужність" ІІІ ступеня - 12 військових,
орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - 1 військовий,
медаллю "За військову службу Україні" - 18 військових,
медаллю "Захиснику Вітчизни" - 5 військових
З повним переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.
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Будь ласка, зачекайте...
бо реально жалко тих, хто дійсно заслужив, а не був в відрядженні, спеціально щоб убд отримати.
дуже багато таких """УБД""" які до сірої зони на 25-30 км не наближались.