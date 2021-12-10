Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців ЗСУ

З нагоди Дня Сухопутних військ України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців Збройних сил України.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороджені:

орденом Богдана Хмельницького - 2 військових,

орденом "За мужність" ІІІ ступеня - 12 військових,

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - 1 військовий,

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медаллю "За військову службу Україні" - 18 військових,

медаллю "Захиснику Вітчизни" - 5 військових

З повним переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.