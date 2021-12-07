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Зеленський присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку (посмертно). ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України захиснику Донецького аеропорту Петру Полицяку (посмертно).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №620/2021 опублікований на сайті глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Полицяку Петру Петровичу - солдату (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

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Зеленський присвоїв звання Героя України кіборгу Петру Полицяку (посмертно) 01

Петро Петрович Полицяк ("Чорний") народився 5 липня 1992 року в с. Борбин Млинівського району Рівненської області. Загинув 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька. Тіло воїна було упізнано серед загиблих героїв, яких волонтери вивезли з-під завалів аеропорту у морг Дніпропетровська. Похований 20 лютого 2015 року.

Указом Президента України № 282/2015 від 23 травня 2015 року "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Нагороджений нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" (посмертно).
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Топ коментарі
+14
Герої не вмирають.
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07.12.2021 13:05
+14
Вічна Слава Українському Воїну !!!
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07.12.2021 13:30
+12
А що скаже говнокомандуюче про Журавля?
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07.12.2021 13:06
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Герої не вмирають.
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07.12.2021 13:05 Відповісти
А що скаже говнокомандуюче про Журавля?
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07.12.2021 13:06 Відповісти
Я не военный, не знаю, какое отношение у воинов к наградам от зе-клоуна. Но свое мнение выскажу. Цель военных - ценою своей жизни защищать свою страну. Именно благодаря военным страна должна двигаться в правильном направлении. Но если в руководстве страны предатели и пророссийские крысы, действия которых противоположно направлены тем жертвам Воинов, отдавших свою жизнь за Независимость Украины, то эти награды - не более чем кусок лайна. Тошно смотреть, как с одной стороны банковой слиты куча спец.операций, а с другой - медальки они раздают.
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07.12.2021 13:16 Відповісти
Твоя фамилия не Бутусов ??? Мне так показалось???? Что то похоже вы!
( ща опять заблокируют)
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07.12.2021 13:44 Відповісти
Та не згадуйте ім"я цієї зеленої гниди ,поряд з іменами Героїв !!!)))
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07.12.2021 13:23 Відповісти
Это ты про свою маму крыска?
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07.12.2021 13:45 Відповісти
Опісля перемоги над ворогом РФ - ще розберемось з тими з ОП,хто бездіяв свідомо чи несвідомо!А ЗСУ - Слава навіки та його командирам і рядовим!
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09.04.2022 18:06 Відповісти
Вічна Слава Українському Воїну !!!
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07.12.2021 13:30 Відповісти
Память Героя...и эта плесень Зе-ермак только все принижает.
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07.12.2021 13:36 Відповісти
Плесень у тебя в башке клоун!
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07.12.2021 13:46 Відповісти
Это - другое...
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07.12.2021 14:04 Відповісти
А почему ЗЕ присваивает такие звания?Ведь он даже и на полигоне то был за семью заградами.А на ,,приписном,,вообще инвалидом числился.
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07.12.2021 13:42 Відповісти
Если ты о президенте Украины - то это его право!!!!А ты может и на полигоне был , инвалид инвалидом!
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07.12.2021 13:47 Відповісти
Право Президента?Который и автомата из боевыми патронами в руках не держал?А где права моихз накомых ветеранов АТО которые по инвалидности и работу не могут найти,получают как общие инвалиды третьей группы.Да и принимают их на работу только как инвалидов ради того чтоб платить меньший налог так как обеспечили работой инвалидов.
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07.12.2021 13:57 Відповісти
У ветеранов АТО в Украине льготы!!! Не знаю, что у твоих знакомых!!!
У президента Украины права которые ему Дает конституция и Народ Украины!!!
Ты странный тип , и цель твоя мне не ясна!!! Ты или ватник или провокатор!!!
Но мутный тип!!! Иди в лес!!!
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07.12.2021 14:10 Відповісти
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07.12.2021 13:45 Відповісти
тоне бес рядом с вовой но тело из сепаров
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07.12.2021 13:46 Відповісти
Акакаяразніца?!
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07.12.2021 14:03 Відповісти
безлер (бес) на этом фото
а на том какой-то утырок из дыры (суть продажную и брехливую зечма это не на много меняет)
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07.12.2021 14:07 Відповісти
Тупая фотка!!!
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07.12.2021 14:11 Відповісти
Много погибло ребят ! Героев!!! Но погибло!!!!
После Голодомора , после растрелов - мы опять поверили, что с россиянами можно жить не имея высокого забора на границе. Нам надо построить горы и в мозгу и фактически как Прибалты!!!!
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07.12.2021 13:53 Відповісти
Так. Достойний з достойних.
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07.12.2021 14:00 Відповісти
ГЕРОЇ не вмирають (допоки ми їх пам"ятаємо)
....
ще би батькам Героїв, або іх дітям та вдовицям була би якась суттєва матеріальна допомога
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07.12.2021 14:09 Відповісти
Зеля подпирает рейтинг костями героев...
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07.12.2021 14:09 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.12.2021 16:59 Відповісти
 
 