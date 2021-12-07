Зеленський присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку (посмертно). ФОТО
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України захиснику Донецького аеропорту Петру Полицяку (посмертно).
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №620/2021 опублікований на сайті глави держави.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Полицяку Петру Петровичу - солдату (посмертно)", - йдеться у повідомленні.
Петро Петрович Полицяк ("Чорний") народився 5 липня 1992 року в с. Борбин Млинівського району Рівненської області. Загинув 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька. Тіло воїна було упізнано серед загиблих героїв, яких волонтери вивезли з-під завалів аеропорту у морг Дніпропетровська. Похований 20 лютого 2015 року.
Указом Президента України № 282/2015 від 23 травня 2015 року "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).
Нагороджений нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" (посмертно).
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( ща опять заблокируют)
У президента Украины права которые ему Дает конституция и Народ Украины!!!
Ты странный тип , и цель твоя мне не ясна!!! Ты или ватник или провокатор!!!
Но мутный тип!!! Иди в лес!!!
а на том какой-то утырок из дыры (суть продажную и брехливую зечма это не на много меняет)
После Голодомора , после растрелов - мы опять поверили, что с россиянами можно жить не имея высокого забора на границе. Нам надо построить горы и в мозгу и фактически как Прибалты!!!!
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ще би батькам Героїв, або іх дітям та вдовицям була би якась суттєва матеріальна допомога