Зеленський присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку (посмертно). ФОТО

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України захиснику Донецького аеропорту Петру Полицяку (посмертно).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №620/2021 опублікований на сайті глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Полицяку Петру Петровичу - солдату (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

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Петро Петрович Полицяк ("Чорний") народився 5 липня 1992 року в с. Борбин Млинівського району Рівненської області. Загинув 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька. Тіло воїна було упізнано серед загиблих героїв, яких волонтери вивезли з-під завалів аеропорту у морг Дніпропетровська. Похований 20 лютого 2015 року.

Указом Президента України № 282/2015 від 23 травня 2015 року "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Нагороджений нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" (посмертно).