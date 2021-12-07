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Зеленский присвоил звание Героя Украины "киборгу" Петру Полицяку (посмертно). ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Донецкого аэропорта Петру Полицяку (посмертно).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №620/2021 опубликован на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Полицяку Петру Петровичу - солдат (посмертно)", - говорится в сообщении.

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Зеленский присвоил звание Героя Украины киборгу Петру Полицяку (посмертно) 01

Петр Петрович Полицяк ("Черный") родился 5 июля 1992 в с. Борбин Млиновского района Ривенской области. Погиб 20 января 2015 года во время обороны аэропорта Донецка. Тело воина было опознано среди погибших героев, которых волонтеры вывезли из-под завалов аэропорта в морг Днепропетровска. Похоронен 20 февраля 2015 года.

Указом Президента Украины № 282/2015 от 23 мая 2015 года "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" (посмертно).

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Герої не вмирають.
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07.12.2021 13:05
+14
Вічна Слава Українському Воїну !!!
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07.12.2021 13:30
+12
А що скаже говнокомандуюче про Журавля?
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07.12.2021 13:06
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Герої не вмирають.
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07.12.2021 13:05 Ответить
А що скаже говнокомандуюче про Журавля?
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07.12.2021 13:06 Ответить
Я не военный, не знаю, какое отношение у воинов к наградам от зе-клоуна. Но свое мнение выскажу. Цель военных - ценою своей жизни защищать свою страну. Именно благодаря военным страна должна двигаться в правильном направлении. Но если в руководстве страны предатели и пророссийские крысы, действия которых противоположно направлены тем жертвам Воинов, отдавших свою жизнь за Независимость Украины, то эти награды - не более чем кусок лайна. Тошно смотреть, как с одной стороны банковой слиты куча спец.операций, а с другой - медальки они раздают.
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07.12.2021 13:16 Ответить
Твоя фамилия не Бутусов ??? Мне так показалось???? Что то похоже вы!
( ща опять заблокируют)
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07.12.2021 13:44 Ответить
Та не згадуйте ім"я цієї зеленої гниди ,поряд з іменами Героїв !!!)))
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07.12.2021 13:23 Ответить
Это ты про свою маму крыска?
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07.12.2021 13:45 Ответить
Опісля перемоги над ворогом РФ - ще розберемось з тими з ОП,хто бездіяв свідомо чи несвідомо!А ЗСУ - Слава навіки та його командирам і рядовим!
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09.04.2022 18:06 Ответить
Вічна Слава Українському Воїну !!!
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07.12.2021 13:30 Ответить
Память Героя...и эта плесень Зе-ермак только все принижает.
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07.12.2021 13:36 Ответить
Плесень у тебя в башке клоун!
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07.12.2021 13:46 Ответить
Это - другое...
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07.12.2021 14:04 Ответить
А почему ЗЕ присваивает такие звания?Ведь он даже и на полигоне то был за семью заградами.А на ,,приписном,,вообще инвалидом числился.
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07.12.2021 13:42 Ответить
Если ты о президенте Украины - то это его право!!!!А ты может и на полигоне был , инвалид инвалидом!
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07.12.2021 13:47 Ответить
Право Президента?Который и автомата из боевыми патронами в руках не держал?А где права моихз накомых ветеранов АТО которые по инвалидности и работу не могут найти,получают как общие инвалиды третьей группы.Да и принимают их на работу только как инвалидов ради того чтоб платить меньший налог так как обеспечили работой инвалидов.
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07.12.2021 13:57 Ответить
У ветеранов АТО в Украине льготы!!! Не знаю, что у твоих знакомых!!!
У президента Украины права которые ему Дает конституция и Народ Украины!!!
Ты странный тип , и цель твоя мне не ясна!!! Ты или ватник или провокатор!!!
Но мутный тип!!! Иди в лес!!!
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07.12.2021 14:10 Ответить
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07.12.2021 13:45 Ответить
тоне бес рядом с вовой но тело из сепаров
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07.12.2021 13:46 Ответить
Акакаяразніца?!
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07.12.2021 14:03 Ответить
безлер (бес) на этом фото
а на том какой-то утырок из дыры (суть продажную и брехливую зечма это не на много меняет)
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07.12.2021 14:07 Ответить
Тупая фотка!!!
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07.12.2021 14:11 Ответить
Много погибло ребят ! Героев!!! Но погибло!!!!
После Голодомора , после растрелов - мы опять поверили, что с россиянами можно жить не имея высокого забора на границе. Нам надо построить горы и в мозгу и фактически как Прибалты!!!!
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07.12.2021 13:53 Ответить
Так. Достойний з достойних.
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07.12.2021 14:00 Ответить
ГЕРОЇ не вмирають (допоки ми їх пам"ятаємо)
....
ще би батькам Героїв, або іх дітям та вдовицям була би якась суттєва матеріальна допомога
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07.12.2021 14:09 Ответить
Зеля подпирает рейтинг костями героев...
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07.12.2021 14:09 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.12.2021 16:59 Ответить
 
 