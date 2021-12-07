Зеленский присвоил звание Героя Украины "киборгу" Петру Полицяку (посмертно). ФОТО

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Донецкого аэропорта Петру Полицяку (посмертно).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №620/2021 опубликован на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Полицяку Петру Петровичу - солдат (посмертно)", - говорится в сообщении.

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Петр Петрович Полицяк ("Черный") родился 5 июля 1992 в с. Борбин Млиновского района Ривенской области. Погиб 20 января 2015 года во время обороны аэропорта Донецка. Тело воина было опознано среди погибших героев, которых волонтеры вывезли из-под завалов аэропорта в морг Днепропетровска. Похоронен 20 февраля 2015 года.

Указом Президента Украины № 282/2015 от 23 мая 2015 года "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Награжден нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" (посмертно).