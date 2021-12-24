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Новости Фото Силовики
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Похищали людей, вымогали деньги и совершали разбойные нападения: СБУ обезвредила международную криминальную группировку, которую координировал вор в законе. ФОТОрепортаж

СБУ продолжает системную борьбу с транснациональной организованной преступностью, угрожающей государственной безопасности Украины. Во время многоэтапной спецоперации в Мариуполе нейтрализована международная криминальная группировка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. В случае отказа применяли к потерпевшим насилие и угрожали убийством.

Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый вор в законе, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

По его заданию участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности "товар" заказчикам передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес.

Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона путем совершения разбойных нападений на граждан и "выбивания" из них денег.

По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжкие телесные повреждения.

Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тыс. дол.

Правоохранители задержали двух организаторов банды при передаче части денег от потерпевшего.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по:

  • ч. 2 ст. 189 (вымогательство),
  • ч. 2 ст. 187 (разбой),
  • ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.

Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Похищали людей, вымогали деньги и совершали разбойные нападения: СБУ обезвредила международную криминальную группировку, которую координировал вор в законе 01
Похищали людей, вымогали деньги и совершали разбойные нападения: СБУ обезвредила международную криминальную группировку, которую координировал вор в законе 02
Похищали людей, вымогали деньги и совершали разбойные нападения: СБУ обезвредила международную криминальную группировку, которую координировал вор в законе 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

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"Южный Кавказ" еп-та, где ж он это есть ,такой хытрый.?
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24.12.2021 12:21 Ответить
СНБО срочно должен выразить озабоченность и ввести санкции...
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24.12.2021 12:30 Ответить
опять пачка денег мои глаза(
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24.12.2021 17:25 Ответить
 
 