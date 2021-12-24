Похищали людей, вымогали деньги и совершали разбойные нападения: СБУ обезвредила международную криминальную группировку, которую координировал вор в законе. ФОТОрепортаж
СБУ продолжает системную борьбу с транснациональной организованной преступностью, угрожающей государственной безопасности Украины. Во время многоэтапной спецоперации в Мариуполе нейтрализована международная криминальная группировка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. В случае отказа применяли к потерпевшим насилие и угрожали убийством.
Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый вор в законе, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
По его заданию участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки противоправной деятельности "товар" заказчикам передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес.
Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона путем совершения разбойных нападений на граждан и "выбивания" из них денег.
По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем вынуждали потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжкие телесные повреждения.
Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тыс. дол.
Правоохранители задержали двух организаторов банды при передаче части денег от потерпевшего.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по:
- ч. 2 ст. 189 (вымогательство),
- ч. 2 ст. 187 (разбой),
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группировки.
Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.
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