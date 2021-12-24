В Новомосковске открыли памятник погибшим героям АТО/ООС. ФОТОрепортаж

24 декабря в Новомосковске состоялось торжественное открытие мемориального комплекса павшим воинам Новомосковщины, отдавшим жизнь за государственную независимость и национальные интересы.

Об этом пишет местное издание "Полезная газета", передает Цензор.НЕТ.

"55 воинов Новомосковщины, которые противостояли российской агрессии на Востоке Украины, не вернулись домой. Наш долг — сохранить память об этих героях!" – говорится в сообщении.





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