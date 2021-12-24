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Новости Фото Война
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В Новомосковске открыли памятник погибшим героям АТО/ООС. ФОТОрепортаж

24 декабря в Новомосковске состоялось торжественное открытие мемориального комплекса павшим воинам Новомосковщины, отдавшим жизнь за государственную независимость и национальные интересы.

Об этом пишет местное издание "Полезная газета", передает Цензор.НЕТ.

"55 воинов Новомосковщины, которые противостояли российской агрессии на Востоке Украины, не вернулись домой. Наш долг — сохранить память об этих героях!" – говорится в сообщении.

В Новомосковске открыли памятник погибшим героям АТО/ООС 01

В Новомосковске открыли памятник погибшим героям АТО/ООС 02
В Новомосковске открыли памятник погибшим героям АТО/ООС 03

Также смотрите: Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске. ФОТОрепортаж

Автор: 

памятник (2239) память (1494) военнослужащие (6133) Ян Осока (1501) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+8
З Новомовсковського району саме більше відправлено на передову - це "двадцять п'ятка" і "Холодний Яр".
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24.12.2021 13:54
+5
Неуважение это то что власти Украины до сих пор не переименовали этот город.
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24.12.2021 14:17
+5
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ !!!
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24.12.2021 14:33
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Хде !ля открыли?!
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24.12.2021 13:47 Ответить
З Новомовсковського району саме більше відправлено на передову - це "двадцять п'ятка" і "Холодний Яр".
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24.12.2021 13:54 Ответить
какое совпадение)) ведь там воинские части стоят)
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24.12.2021 14:01 Ответить
смешно? смотри в штани не хезани от смеха
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24.12.2021 14:05 Ответить
Он к тому, что не с Новомосковска отправили, а с 25-й и 93-й бригад! а там служат ребята откуда угодно!!!
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24.12.2021 15:11 Ответить
74 орб, тоже там.
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24.12.2021 21:41 Ответить
"Воины Новомосковщины" это какой-то сюр.
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24.12.2021 14:00 Ответить
Це неповага до загиблих воїнів. Може прибереш свій коментар, щоб не ганьбитися?
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24.12.2021 14:11 Ответить
Неуважение это то что власти Украины до сих пор не переименовали этот город.
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24.12.2021 14:17 Ответить
Може спитати спочатку у жителів міста? А ти свою неповагу за чужу не ховай.
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24.12.2021 14:20 Ответить
Нет.В таких вопросах(декумунизации и деимперизации) мнение жителей никого не должно волновать.
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24.12.2021 14:26 Ответить
"деимперизации" - де про це почитати?
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24.12.2021 14:41 Ответить
Вот это бомбануло у зелебобика
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28.12.2021 00:42 Ответить
в Запорожье железный трон поставили на Соборном из рашкованского боевого металлолома
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24.12.2021 14:02 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ !!!
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24.12.2021 14:33 Ответить
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
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24.12.2021 21:08 Ответить
Це старий козацький край. Там і церква козацька, без жодного гвоздя побудована, досі стоїть...
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27.12.2021 17:32 Ответить
 
 