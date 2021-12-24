У Новомосковську відкрили пам'ятник загиблим героям АТО/ООС. ФОТОрепортаж
24 грудня у Новомосковську відбулось урочисте відкриття меморіального комплексу полеглим воїнам Новомосковщини, що поклали життя за державну незалежність та національні інтереси.
Про це пише місцеве видання "Полезная газета", передає Цензор.НЕТ.
"55 воїнів Новомосковщини, що протистояли російській агресії на Сході України не повернулись додому. Наш обов'язок — зберегти пам'ять про цих героїв!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Анатолий К #427424
показати весь коментар24.12.2021 13:54
+5 John Lester
показати весь коментар24.12.2021 14:17
+5 Чайка Київ
показати весь коментар24.12.2021 14:33
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
NonCFist
показати весь коментар24.12.2021 13:47 Відповісти Мені подобається 1
Анатолий К #427424
показати весь коментар24.12.2021 13:54 Відповісти Мені подобається 8
Иван Иван #488996
показати весь коментар24.12.2021 14:01 Відповісти Мені подобається 0
Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар24.12.2021 14:05 Відповісти Мені подобається 1
Дамир Терентьев
показати весь коментар24.12.2021 15:11 Відповісти Мені подобається 0
RR
показати весь коментар24.12.2021 21:41 Відповісти Мені подобається 0
John Lester
показати весь коментар24.12.2021 14:00 Відповісти Мені подобається 3
✘
✘
✘
Петро Воля
показати весь коментар24.12.2021 14:11 Відповісти Мені подобається 0
John Lester
показати весь коментар24.12.2021 14:17 Відповісти Мені подобається 5
Петро Воля
показати весь коментар24.12.2021 14:20 Відповісти Мені подобається 0
John Lester
показати весь коментар24.12.2021 14:26 Відповісти Мені подобається 2
Петро Воля
показати весь коментар24.12.2021 14:41 Відповісти Мені подобається 0
✘
John Lester
показати весь коментар28.12.2021 00:42 Відповісти Мені подобається 0
Иван Иван #488996
показати весь коментар24.12.2021 14:02 Відповісти Мені подобається 3
Чайка Київ
показати весь коментар24.12.2021 14:33 Відповісти Мені подобається 5
Тарапунька
показати весь коментар24.12.2021 21:08 Відповісти Мені подобається 0
The Fifth Third
показати весь коментар27.12.2021 17:32 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль