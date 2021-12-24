У Новомосковську відкрили пам'ятник загиблим героям АТО/ООС. ФОТОрепортаж

24 грудня у Новомосковську відбулось урочисте відкриття меморіального комплексу полеглим воїнам Новомосковщини, що поклали життя за державну незалежність та національні інтереси.

Про це пише місцеве видання "Полезная газета", передає Цензор.НЕТ.

"55 воїнів Новомосковщини, що протистояли російській агресії на Сході України не повернулись додому. Наш обов'язок — зберегти пам'ять про цих героїв!" - йдеться у повідомленні.

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