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Новини Фото Війна
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У Новомосковську відкрили пам'ятник загиблим героям АТО/ООС. ФОТОрепортаж

24 грудня у Новомосковську відбулось урочисте відкриття меморіального комплексу полеглим воїнам Новомосковщини, що поклали життя за державну незалежність та національні інтереси.

Про це пише місцеве видання "Полезная газета", передає Цензор.НЕТ.

"55 воїнів Новомосковщини, що протистояли російській агресії на Сході України не повернулись додому. Наш обов'язок — зберегти пам'ять про цих героїв!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З воїном 80-ї ОДШБр Русланом Янковським, який загинув у боях за Луганський аеропорт у 2014 році, попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

У Новомосковську відкрили памятник загиблим героям АТО/ООС 01
У Новомосковську відкрили памятник загиблим героям АТО/ООС 02
У Новомосковську відкрили памятник загиблим героям АТО/ООС 03

Автор: 

пам’ятник (928) пам’ять (1186) військовослужбовці (4743) Ян Осока (1495) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+8
З Новомовсковського району саме більше відправлено на передову - це "двадцять п'ятка" і "Холодний Яр".
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24.12.2021 13:54
+5
Неуважение это то что власти Украины до сих пор не переименовали этот город.
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24.12.2021 14:17
+5
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ !!!
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24.12.2021 14:33
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Хде !ля открыли?!
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24.12.2021 13:47 Відповісти
З Новомовсковського району саме більше відправлено на передову - це "двадцять п'ятка" і "Холодний Яр".
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24.12.2021 13:54 Відповісти
какое совпадение)) ведь там воинские части стоят)
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24.12.2021 14:01 Відповісти
смешно? смотри в штани не хезани от смеха
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24.12.2021 14:05 Відповісти
Он к тому, что не с Новомосковска отправили, а с 25-й и 93-й бригад! а там служат ребята откуда угодно!!!
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24.12.2021 15:11 Відповісти
74 орб, тоже там.
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24.12.2021 21:41 Відповісти
"Воины Новомосковщины" это какой-то сюр.
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24.12.2021 14:00 Відповісти
Це неповага до загиблих воїнів. Може прибереш свій коментар, щоб не ганьбитися?
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24.12.2021 14:11 Відповісти
Неуважение это то что власти Украины до сих пор не переименовали этот город.
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24.12.2021 14:17 Відповісти
Може спитати спочатку у жителів міста? А ти свою неповагу за чужу не ховай.
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24.12.2021 14:20 Відповісти
Нет.В таких вопросах(декумунизации и деимперизации) мнение жителей никого не должно волновать.
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24.12.2021 14:26 Відповісти
"деимперизации" - де про це почитати?
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24.12.2021 14:41 Відповісти
Вот это бомбануло у зелебобика
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28.12.2021 00:42 Відповісти
в Запорожье железный трон поставили на Соборном из рашкованского боевого металлолома
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24.12.2021 14:02 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ !!!
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24.12.2021 14:33 Відповісти
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
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24.12.2021 21:08 Відповісти
Це старий козацький край. Там і церква козацька, без жодного гвоздя побудована, досі стоїть...
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27.12.2021 17:32 Відповісти
 
 