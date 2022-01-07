РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5384 посетителя онлайн
Новости Фото
22 515 11

Протесты 6 января в Алматы. ФОТО

В крупнейшем городе Казахстана – Алматы – 6 января продолжались протесты.

Фото протестов публикует телеграмм-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.

Протесты 6 января в Алматы 01
Протесты 6 января в Алматы 02
Протесты 6 января в Алматы 03
Протесты 6 января в Алматы 04

Автор: 

Казахстан (781) протест (5858)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
07.01.2022 01:02
+31
показать весь комментарий
07.01.2022 01:00
+11
Идут....минуты, часы, ...и дни!!! Если протестующие НАПРЯМУЮ не возмут контроль над армией. Не проведут работу внутри ее структур народ Казахстана ждет ....глобальное вековое поражение.....включительно с геноцидом.
Это должен понимать каждый казах!!! У вас нет другого пути....
показать весь комментарий
07.01.2022 08:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2-е (фтарое) фото нравитсо.
показать весь комментарий
07.01.2022 00:52 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2022 01:00 Ответить
Переклад з казахської надпису "Иван, уйге бар арақ жоқ" - "Іване, горілки в хаті немає"
показать весь комментарий
07.01.2022 09:05 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2022 01:02 Ответить
Лапатні свині смердять по всьому світу...
показать весь комментарий
07.01.2022 07:42 Ответить
Идут....минуты, часы, ...и дни!!! Если протестующие НАПРЯМУЮ не возмут контроль над армией. Не проведут работу внутри ее структур народ Казахстана ждет ....глобальное вековое поражение.....включительно с геноцидом.
Это должен понимать каждый казах!!! У вас нет другого пути....
показать весь комментарий
07.01.2022 08:48 Ответить
Точнее судьба Донбасса
показать весь комментарий
07.01.2022 10:18 Ответить
СПЕКТАКЛЬ!! Путин перед переговорами демонстрирует, что он за три дня может захватить Казахстан. Путину нужна сильная "карта" на переговорах о Украине и о северном потоке.
показать весь комментарий
07.01.2022 09:14 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 23:41 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2022 23:42 Ответить
 
 