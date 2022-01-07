Протесты 6 января в Алматы. ФОТО
В крупнейшем городе Казахстана – Алматы – 6 января продолжались протесты.
Фото протестов публикует телеграмм-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.
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