Протести 6 січня в Алмати. ФОТО
У найбільшому місті Казахстану - Алмати - 6 січня тривали протести.
Фото з протестів публікує телеграм-канал NEXTA Live, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+36 Роман Х #425624
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+11 roadstar
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Это должен понимать каждый казах!!! У вас нет другого пути....