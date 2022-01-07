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Протести 6 січня в Алмати. ФОТО

У найбільшому місті Казахстану - Алмати - 6 січня тривали протести.

Фото з протестів публікує телеграм-канал NEXTA Live, повідомляє Цензор.НЕТ.

Протести 6 січня в Алмати 01
Протести 6 січня в Алмати 02
Протести 6 січня в Алмати 03
Протести 6 січня в Алмати 04

Автор: 

Казахстан (873) протест (2398)


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Топ коментарі
+36
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07.01.2022 01:02
+31
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07.01.2022 01:00
+11
Идут....минуты, часы, ...и дни!!! Если протестующие НАПРЯМУЮ не возмут контроль над армией. Не проведут работу внутри ее структур народ Казахстана ждет ....глобальное вековое поражение.....включительно с геноцидом.
Это должен понимать каждый казах!!! У вас нет другого пути....
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07.01.2022 08:48
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2-е (фтарое) фото нравитсо.
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07.01.2022 00:52 Відповісти
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07.01.2022 01:00 Відповісти
Переклад з казахської надпису "Иван, уйге бар арақ жоқ" - "Іване, горілки в хаті немає"
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07.01.2022 09:05 Відповісти
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07.01.2022 01:02 Відповісти
Лапатні свині смердять по всьому світу...
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07.01.2022 07:42 Відповісти
Идут....минуты, часы, ...и дни!!! Если протестующие НАПРЯМУЮ не возмут контроль над армией. Не проведут работу внутри ее структур народ Казахстана ждет ....глобальное вековое поражение.....включительно с геноцидом.
Это должен понимать каждый казах!!! У вас нет другого пути....
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07.01.2022 08:48 Відповісти
Точнее судьба Донбасса
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07.01.2022 10:18 Відповісти
СПЕКТАКЛЬ!! Путин перед переговорами демонстрирует, что он за три дня может захватить Казахстан. Путину нужна сильная "карта" на переговорах о Украине и о северном потоке.
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07.01.2022 09:14 Відповісти
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08.01.2022 23:41 Відповісти
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08.01.2022 23:42 Відповісти
 
 