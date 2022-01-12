Вчера в результате российского обстрела на Донбассе погиб воин 17-й ОТБр Виктор Кучеренко. ФОТО
Вчера, 11 января, в районе н.п. Новотошковское Попаснянского района Луганской области, в результате смертельного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ со стороны российских войск, погиб Виктор Геннадиевич Кучеренко, 1993 года рождения, уроженец села Новолазаровка Казанковской поселковой объединенной территориальной общины Николаевской области, старший отдельной танковой бригады.
Об этом говорится на официальном сайте Баштанской РГА, сообщает Цензор.НЕТ.
"Баштанская райгосадминистрация со скорбью сообщает, что 11 января 2022 года погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, уроженец с. Новолазаровка Казанковской поселковой объединенной территориальной общины, в районе пгт Новотошковское, Попаснянского района Луганской области. Кучеренко Виктор Геннадиевич, 28.08.1993 г.р., родился в селе Антоновка Новоодесского района Николаевской области.Родители Кучеренко Геннадий Викторович и Кучеренко Надежда Григорьевна проживают в с.Новолазаровка. Учился в Новолазаровской ОШ, Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ. По характеру спокоен, весел, добр, уравновешен, здравомыслящий. Добросовестный, ответственный, душа компаний. Участник антитеррористической операции в зоне АТО, где получил звание участника боевых действий. Будучи патриотом, подписал контракт и служил в рядах Вооруженных Сил Украины в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде. Трудно найти слова утешения, когда перестает биться сердце защитника Украины. Трудно найти такие слова, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека…Разделяем вместе с родными и близкими эту боль, склоняем головы и поддерживаем Вас в час скорби. Вечная память и уважение нашим Героям.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
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100 вiдсоткiв!
когда здоровые ребята выпускают из рук автоматы и бессильно плачут опустив голову к земле… когда хирург на улице пытается дрожащими руками закурить сигарету, в то время когда в операционной накрывают чье-то уставшее лицо… когда водителя «скорой» трогают за плечо и тихо говорят - не газуй, степаныч, не надо… не успели !... когда бледная, как смерть, жена, находясь в паутине кататонического шока, отстраненно, на автомате отвечает по телефону - завтра… в 12.. да, приходите…его уже привезли!… когда мать не спит, не ест, не двигается, а только смотрит… смотрит.. смотрит неподвижным взглядом на фото, которое не выпускает из трясущихся рук… когда множество колен становится на землю и множество слез льется из чужих глаз… - вот это все то, что таит в себе фраза «за минувшие сутки погиб….»
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ГОРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
Мы как дракону приносим каждый день в жертву кого- то, что бы остальные могли ездить в Буковель, пригонять новые тачки из Америки, покупать в АТБ - их Линию и жить как ни в чем не бывало!!!
Неужели - это правильно, и сколько это будет продолжаться?
Идет восьмой год войны...
А запой, у говна - это работа.
Посуди сопля платит дань тирану соседней страны жизнями наших лучших воинов.
Все еще хуже чем в средневековье