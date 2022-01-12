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Новости Фото Война
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Вчера в результате российского обстрела на Донбассе погиб воин 17-й ОТБр Виктор Кучеренко. ФОТО

Вчера, 11 января, в районе н.п. Новотошковское Попаснянского района Луганской области, в результате смертельного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ со стороны российских войск, погиб Виктор Геннадиевич Кучеренко, 1993 года рождения, уроженец села Новолазаровка Казанковской поселковой объединенной территориальной общины Николаевской области, старший отдельной танковой бригады.

Об этом говорится на официальном сайте Баштанской РГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Баштанская райгосадминистрация со скорбью сообщает, что 11 января 2022 года погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, уроженец с. Новолазаровка Казанковской поселковой объединенной территориальной общины, в районе пгт Новотошковское, Попаснянского района Луганской области. Кучеренко Виктор Геннадиевич, 28.08.1993 г.р., родился в селе Антоновка Новоодесского района Николаевской области.Родители Кучеренко Геннадий Викторович и Кучеренко Надежда Григорьевна проживают в с.Новолазаровка. Учился в Новолазаровской ОШ, Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ. По характеру спокоен, весел, добр, уравновешен, здравомыслящий. Добросовестный, ответственный, душа компаний. Участник антитеррористической операции в зоне АТО, где получил звание участника боевых действий. Будучи патриотом, подписал контракт и служил в рядах Вооруженных Сил Украины в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде. Трудно найти слова утешения, когда перестает биться сердце защитника Украины. Трудно найти такие слова, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека…Разделяем вместе с родными и близкими эту боль, склоняем головы и поддерживаем Вас в час скорби. Вечная память и уважение нашим Героям.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Вчера в результате российского обстрела на Донбассе погиб воин 17-й ОТБр Виктор Кучеренко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. За сутки оккупанты 1 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27202) Донбасс (26956) военнослужащие (6142) потери (4386) Ян Осока (1501) 17 отдельная танковая бригада (37) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+44
**
когда здоровые ребята выпускают из рук автоматы и бессильно плачут опустив голову к земле… когда хирург на улице пытается дрожащими руками закурить сигарету, в то время когда в операционной накрывают чье-то уставшее лицо… когда водителя «скорой» трогают за плечо и тихо говорят - не газуй, степаныч, не надо… не успели !... когда бледная, как смерть, жена, находясь в паутине кататонического шока, отстраненно, на автомате отвечает по телефону - завтра… в 12.. да, приходите…его уже привезли!… когда мать не спит, не ест, не двигается, а только смотрит… смотрит.. смотрит неподвижным взглядом на фото, которое не выпускает из трясущихся рук… когда множество колен становится на землю и множество слез льется из чужих глаз… - вот это все то, что таит в себе фраза «за минувшие сутки погиб….»
.............................................

ГОРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
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12.01.2022 14:41
+42
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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12.01.2022 14:41
+33
І якесь падло з екрану телевізора каже - "Мы братские народы... Понять и договариваться...".
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12.01.2022 14:55
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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12.01.2022 14:41 Ответить
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12.01.2022 15:03 Ответить
Ету тварь надо удавить. Медленно. Очень медленно. Чтобьі ета **** перед смертью таки осознала ЗА ЧТО
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12.01.2022 17:25 Ответить
тварь надо удавить. Медленно. Очень медленно

100 вiдсоткiв!
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12.01.2022 17:38 Ответить
**
когда здоровые ребята выпускают из рук автоматы и бессильно плачут опустив голову к земле… когда хирург на улице пытается дрожащими руками закурить сигарету, в то время когда в операционной накрывают чье-то уставшее лицо… когда водителя «скорой» трогают за плечо и тихо говорят - не газуй, степаныч, не надо… не успели !... когда бледная, как смерть, жена, находясь в паутине кататонического шока, отстраненно, на автомате отвечает по телефону - завтра… в 12.. да, приходите…его уже привезли!… когда мать не спит, не ест, не двигается, а только смотрит… смотрит.. смотрит неподвижным взглядом на фото, которое не выпускает из трясущихся рук… когда множество колен становится на землю и множество слез льется из чужих глаз… - вот это все то, что таит в себе фраза «за минувшие сутки погиб….»
.............................................

ГОРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
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12.01.2022 14:41 Ответить
І якесь падло з екрану телевізора каже - "Мы братские народы... Понять и договариваться...".
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12.01.2022 14:55 Ответить
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12.01.2022 14:42 Ответить
Вечная память Герою!!
Мы как дракону приносим каждый день в жертву кого- то, что бы остальные могли ездить в Буковель, пригонять новые тачки из Америки, покупать в АТБ - их Линию и жить как ни в чем не бывало!!!
Неужели - это правильно, и сколько это будет продолжаться?
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12.01.2022 14:44 Ответить
а скільки кацапів отримали відплату?
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12.01.2022 14:45 Ответить
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12.01.2022 14:56 Ответить
С.У.М.
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12.01.2022 15:08 Ответить
Вечная память герою!! Земля тебе пухом, Украинец!
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12.01.2022 15:12 Ответить
Царство Небесне!
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12.01.2022 15:29 Ответить
Вчера вышел из запоя Зеля и в этот день погиб на фронте защитник Украины Виктор Кучеренко.
Идет восьмой год войны...
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12.01.2022 16:16 Ответить
Правильно. Президент страны, во время войны, не должен отдыхать.
А запой, у говна - это работа.
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12.01.2022 20:04 Ответить
**** ну зачем ты голову высунул ,прожил бы еще эх прасти братан.
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12.01.2022 16:34 Ответить
і для порівняння https://dialogs.org.ua/people/64088/
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12.01.2022 16:54 Ответить
Вічна пам"ять тобі Герою ! СВЯТЕ СЛОВО - ЗАХИСНИК !!! Господи ...кожного разу болить як і в перше... А ще якийсь гадюшник, канал ненаш, сере з ящика -"громадянська війна"
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12.01.2022 18:36 Ответить
Господи, доколе? Как жаль. Соболезнование родным и близким. Царство небесное Виктору.
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12.01.2022 19:00 Ответить
Перемирие от ЗЕ.
Посуди сопля платит дань тирану соседней страны жизнями наших лучших воинов.
Все еще хуже чем в средневековье
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12.01.2022 19:04 Ответить
Svitla Pam'yat'...
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12.01.2022 19:29 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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12.01.2022 21:41 Ответить
Медаль дадуть... Героєм буде. Зато солдати строкової служби отримують по 30.000 грн/міс, а учасники бойових дій - по 100.000 грн/міс... Вова Зеленський же обіцяв...
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19.03.2022 15:36 Ответить
 
 