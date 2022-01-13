РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11539 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 927 0

С воином 17-й ОТБр Виктором Кучеренко, погибшим в результате российского обстрела в зоне ООС, простятся завтра на Николаевщине. ФОТО

Завтра, 14 января, в селе Новолазаревка Казанковской поселковой объединенной территориальной общины Николаевской области в 12.00 в храме Святого Благоверного Князя Владимира начнется церемония отпевания и прощания с Виктором Геннадиевичем Кучеренко, 28.08.1993 года рождения, солдатом, военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады, погибшем 11 января в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области в результате смертельного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Панихиду по погибшему отправит благочинный Казанковского округа митрофорный протоиерей Сергей Михалко.

У воина остались родители.

Также смотрите: Вчера в результате российского обстрела на Донбассе погиб воин 17-й ОТБр Виктор Кучеренко. ФОТО

С воином 17-й ОТБр Виктором Кучеренко, погибшим в результате российского обстрела в зоне ООС, простятся завтра на Николаевщине 01

Автор: 

Николаевская область (2128) похороны (1534) военнослужащие (6147) Ян Осока (1501) 17 отдельная танковая бригада (38) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 
 