С воином 17-й ОТБр Виктором Кучеренко, погибшим в результате российского обстрела в зоне ООС, простятся завтра на Николаевщине. ФОТО
Завтра, 14 января, в селе Новолазаревка Казанковской поселковой объединенной территориальной общины Николаевской области в 12.00 в храме Святого Благоверного Князя Владимира начнется церемония отпевания и прощания с Виктором Геннадиевичем Кучеренко, 28.08.1993 года рождения, солдатом, военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады, погибшем 11 января в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области в результате смертельного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Панихиду по погибшему отправит благочинный Казанковского округа митрофорный протоиерей Сергей Михалко.
У воина остались родители.
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