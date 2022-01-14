Ветер сорвал крышу кинотеатра в Черновцах. ФОТОрепортаж

Из-за сорванной крыши в центре города пришлось ограничить движение транспорта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное медиаагентство АСС.

"Сорванная крыша. И оценить площадь повреждения невозможно, потому что ветер не утихает. Сейчас у кинотеатра находятся полицейские и спасатели. Все вокруг кинотеатра оцеплено, потому что сверху падают обломки", - рассказал директор кинотеатра Руслан Зварун.

По его информации, сильный ветер также повредил и крышу Дома офицеров, расположенную в центре Черновцов возле Театральной площади.

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Как сообщили в департаменте транспорта и отдельных вопросов коммунального хозяйства Черновицкого городского совета, из-за сорванной крыши кинотеатра ограничивается движение всех транспортных средств. Троллейбусы № 1 и 8 временно ездят только к Соборной площади, добавили в пресс-службе Черновицкого горсовета.













