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Ветер сорвал крышу кинотеатра в Черновцах. ФОТОрепортаж

Из-за сорванной крыши в центре города пришлось ограничить движение транспорта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное медиаагентство АСС.

"Сорванная крыша. И оценить площадь повреждения невозможно, потому что ветер не утихает. Сейчас у кинотеатра находятся полицейские и спасатели. Все вокруг кинотеатра оцеплено, потому что сверху падают обломки", - рассказал директор кинотеатра Руслан Зварун.

По его информации, сильный ветер также повредил и крышу Дома офицеров, расположенную в центре Черновцов возле Театральной площади.

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Как сообщили в департаменте транспорта и отдельных вопросов коммунального хозяйства Черновицкого городского совета, из-за сорванной крыши кинотеатра ограничивается движение всех транспортных средств. Троллейбусы № 1 и 8 временно ездят только к Соборной площади, добавили в пресс-службе Черновицкого горсовета.

Ветер сорвал крышу кинотеатра в Черновцах 01
Ветер сорвал крышу кинотеатра в Черновцах 02
Ветер сорвал крышу кинотеатра в Черновцах 03
Ветер сорвал крышу кинотеатра в Черновцах 04
Ветер сорвал крышу кинотеатра в Черновцах 05
Ветер сорвал крышу кинотеатра в Черновцах 06
Ветер сорвал крышу кинотеатра в Черновцах 07

Автор: 

непогода (817) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+5
Фотки інформативні
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14.01.2022 20:11
+2
В нас теж вітрище було.
Дощ з крупкою хвилями насипав...
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14.01.2022 19:38
+2
Наступна новина:
"В Чернівцях відкрився перший кінотеатр на відкритому повітрі"

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14.01.2022 19:41
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В нас теж вітрище було.
Дощ з крупкою хвилями насипав...
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14.01.2022 19:38 Ответить
Наступна новина:
"В Чернівцях відкрився перший кінотеатр на відкритому повітрі"

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14.01.2022 19:41 Ответить
Ага, завдяки програмі "Велике будівництво"
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14.01.2022 20:46 Ответить
Фотки інформативні
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14.01.2022 20:11 Ответить
В якому розумінні "зірвало дах"? В прямому чи переносному?
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14.01.2022 20:15 Ответить
Куда же им теперь с ЗЕ-тысячей идти? Хоть бы туалетную бумагу в книжном продавали. Можно было даже на етикетке какое то стихотворение написать чтобы проверка не до****лась
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14.01.2022 20:28 Ответить
Вітрюган сьодні страшний.
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14.01.2022 21:15 Ответить
Ибо нехрен кино в синагоге крутить...
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14.01.2022 22:12 Ответить
ой вЄй - но то шо , и тогда были сЭмиты при советах....- та и выехало с Чэрновцов с тех времен их ой как не мало ...
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16.01.2022 12:15 Ответить
Мабуть не варто було перетворювати синагогу в кінотеатр. Пошкодження в будинок офіцерів не такі значні напевно тому, що це всього-навсього колишній румунський народний дім, а не культова споруда, а може тому, що дах кінотеатру зводили радянські будівельники, а дому офіцерів - румунські, хоча й значно раніше .
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14.01.2022 22:16 Ответить
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16.01.2022 12:12 Ответить
 
 