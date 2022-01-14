УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11207 відвідувачів онлайн
Новини Фото
16 200 11

Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях. ФОТОрепортаж

Через зірваний дах в центрі міста довелося обмежити рух транспорту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве медіаагентство АСС.

"Зірваний дах. І оцінити площу пошкодження неможливо, бо вітер не вщухає. Зараз біля кінотеатру знаходяться поліцейські та рятувальники. Все навкруги кінотеатру оточено, бо зверху падають уламки", - розповів директор кінотеатру Руслан Зварун.

За його інформацією, сильний вітер також пошкодив і дах Будинку офіцерів, який також розташований у центрі Чернівців біля Театральної площі.

Дивіться: Трамвай зійшов з колії у Дніпрі та збив на смерть жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомили у департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради, через зірваний дах кінотеатру обмежується рух усіх транспортних засобів. Тролейбуси № 1 та 8 тимчасово їздять лише до Соборної площі, додали у пресслужбі Чернівецької міськради.

Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях 01
Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях 02
Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях 03
Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях 04
Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях 05
Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях 06
Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях 07

Автор: 

негода (757) Чернівці (562)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Фотки інформативні
показати весь коментар
14.01.2022 20:11
+2
В нас теж вітрище було.
Дощ з крупкою хвилями насипав...
показати весь коментар
14.01.2022 19:38
+2
Наступна новина:
"В Чернівцях відкрився перший кінотеатр на відкритому повітрі"

показати весь коментар
14.01.2022 19:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В нас теж вітрище було.
Дощ з крупкою хвилями насипав...
показати весь коментар
14.01.2022 19:38 Відповісти
Наступна новина:
"В Чернівцях відкрився перший кінотеатр на відкритому повітрі"

показати весь коментар
14.01.2022 19:41 Відповісти
Ага, завдяки програмі "Велике будівництво"
показати весь коментар
14.01.2022 20:46 Відповісти
Фотки інформативні
показати весь коментар
14.01.2022 20:11 Відповісти
В якому розумінні "зірвало дах"? В прямому чи переносному?
показати весь коментар
14.01.2022 20:15 Відповісти
Куда же им теперь с ЗЕ-тысячей идти? Хоть бы туалетную бумагу в книжном продавали. Можно было даже на етикетке какое то стихотворение написать чтобы проверка не до****лась
показати весь коментар
14.01.2022 20:28 Відповісти
Вітрюган сьодні страшний.
показати весь коментар
14.01.2022 21:15 Відповісти
Ибо нехрен кино в синагоге крутить...
показати весь коментар
14.01.2022 22:12 Відповісти
ой вЄй - но то шо , и тогда были сЭмиты при советах....- та и выехало с Чэрновцов с тех времен их ой как не мало ...
показати весь коментар
16.01.2022 12:15 Відповісти
Мабуть не варто було перетворювати синагогу в кінотеатр. Пошкодження в будинок офіцерів не такі значні напевно тому, що це всього-навсього колишній румунський народний дім, а не культова споруда, а може тому, що дах кінотеатру зводили радянські будівельники, а дому офіцерів - румунські, хоча й значно раніше .
показати весь коментар
14.01.2022 22:16 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 12:12 Відповісти
 
 