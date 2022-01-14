Вітер зірвав дах кінотеатру в Чернівцях. ФОТОрепортаж

Через зірваний дах в центрі міста довелося обмежити рух транспорту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве медіаагентство АСС.

"Зірваний дах. І оцінити площу пошкодження неможливо, бо вітер не вщухає. Зараз біля кінотеатру знаходяться поліцейські та рятувальники. Все навкруги кінотеатру оточено, бо зверху падають уламки", - розповів директор кінотеатру Руслан Зварун.

За його інформацією, сильний вітер також пошкодив і дах Будинку офіцерів, який також розташований у центрі Чернівців біля Театральної площі.

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Як повідомили у департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради, через зірваний дах кінотеатру обмежується рух усіх транспортних засобів. Тролейбуси № 1 та 8 тимчасово їздять лише до Соборної площі, додали у пресслужбі Чернівецької міськради.













