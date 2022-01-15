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Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Стабильности нет...

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Результат переговоров

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Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Больной диктатор - горе миру

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

1984

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Прогресс для России

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Кремлевский кентавр

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Состояние дел

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Зачем лгать?

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

еСубсидия

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Каждому свое...

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Удивительно...

Кремлевский кентавр, еСубсидия, прогресс для России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Входят и выходят...

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НАТО (10000) Песков Дмитрий (1893) политика (7001) путин владимир (31321) россия (95671) фотожаба (14421)


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Топ комментарии
+54
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15.01.2022 08:57
+36
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15.01.2022 08:44
+36
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15.01.2022 08:59
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15.01.2022 11:15 Ответить
саме не пробовали зарабатывать ?
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15.01.2022 12:23 Ответить
Це ви мене, тільки що, зебілкою обізвали?
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15.01.2022 12:27 Ответить
ні , такою хто хоче відняти і поділити
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15.01.2022 12:41 Ответить
5 років при владі? І що? Ти он від народження неадекват. І що, мама винна? Чі сам безмозглим уродився?
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15.01.2022 12:23 Ответить
Я по твому правопису бачу що ти довбнем в навчанні був , телям життя пролиндив і непотрібом підеш у забуття .
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15.01.2022 12:32 Ответить
В дзеркало дивишся, Насравдамус?
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15.01.2022 13:25 Ответить
Ні , текст твій довбанутийта безграмотний читаю , теля тупе .
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15.01.2022 13:27 Ответить
Голівкою об берізку, москалику
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15.01.2022 14:04 Ответить
Заїдь тупориле на Хмельниччину , розповісти мені про москалика , тільки заповіт на свою ха лабуду напиши заздалегідь .
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15.01.2022 14:22 Ответить
"народ виноват" не у тому, що Порошенко програв, а в тому, що з помiж 39!!! кандидатив вибрав найгiршого. I годi вже тулити всюди Порошенка - 2,5 роки в нас **********, що виявися набагато гiршим за нього.
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15.01.2022 12:53 Ответить
Я задаю питання чому після 5 років влади люди не побачили в ньому ЄДИНОГО кандидата ???
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15.01.2022 13:29 Ответить
ИПСО кацапов и их подпевал! Много денег, ТВ и Технологии по управлению массами + отсутсвие противодействия жесткими методами по причине Демократии в Украине при Порохе! Так тяжело понять? Или спецом делаешь вид что это не ясно?
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15.01.2022 14:08 Ответить
У пороха самая затратная предвыборная кампания после пяти лет у власти . 520 Лямов гривен и это только официально по данным ЦВК . А неофициально ? Так тяжело понять
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15.01.2022 14:25 Ответить
цифры я хорошо понимаю, но вот связи не вижу от слова - совсем! Зеленке не пришлось тратится на оплату Теле эфиров по всем олигархичным каналам - его там на шару показывали и крутили, особенно по 1+1. А покупка Теле эфиров - это 80% всего бюджета предвыборной кампании. Это же всем извеснто! Плюс - все по белому проходило, а остальные налом платили, вот и все твоя тайна
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15.01.2022 14:58 Ответить
а что ты ещё можешь сказать ? Даже 5 канал с Пороха три шкуры поимел . Ты человек ≪состоятельный≫ и ≪влиятельный≫ всё про всех знаешь .Сначал тебя не удивила цифра в пол лярда , а потом ты поведал как все перед тобой отчитались что платят все по чёрному и лишь ливер нации сказал тебе что у него всё чотко по белому . Как после этого ты можешь уловить связь от слова никогда ?
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15.01.2022 18:14 Ответить
ты - дебил! от слова - совсем!.. АП Пороха стоила 450 лямов грн - офис преза зе стоит - 1 500 000 грн. РАЗНИЦУ ВИДИШ, ДЕБИЛ???
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17.01.2022 04:47 Ответить
ПОЯСЯСНИТЬ - ПОРЯДОК ЦИФР - ДЭБИЛ? ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ГРИВЕН!!!!!!!!!!!!! СЕЙЧАС! КАЖДЫЙ ГОД
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17.01.2022 04:49 Ответить
в глазах дэбила , все дэбилы . Научишся нормально разговаривать , тогда и за клаву сядешь , лишенец.
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17.01.2022 09:43 Ответить
Олень - кто ты есть тут такое - что б советы свои маразматические выдавать? Ты дешевая шлюха - провакатор бот. и все. всосал? Ты думать не можешь сам, тебе тут, бот, не за это платят...
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17.01.2022 14:36 Ответить
ну что создание ты одноклеточное , амёба тупая , позвал тебя твой святой петьман в ≪Царское село≫(!!!) на пьянку после суда ? Шлюха в твоём зеркале , не забывай гриву наклонять .
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21.01.2022 10:16 Ответить
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15.01.2022 10:24 Ответить
Навіщо ви Григорію Савовичу приписуєте те що він не говорив?
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15.01.2022 12:36 Ответить
Докажи!
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15.01.2022 14:10 Ответить
Типова російка пропаганда придумати побрехеньку а потім "Докажи!". Люди у яких все гаразд з головою можуть надати посилання звідки вони взяли цитату. Я знайомий з творами Григорія Савовича і його світогляд в його творах.

Сковорода Григорий Саввич. «Басни Харьковские». Басня 26. Щука и Рак:
Щука, напав на сладкую еду, жадно проглотила. Но вдруг почувствовала сокровенную в сладости уду, увязшую во внутренностях своих. Рак сие издали приметил и, на утрешний день увидев Щуку, спросил:
- Отчего вы, сударыня, не веселы? Куда девался ваш кураж?
- Не знаю, брат, что-то грустно. Думается, для увеселения поплыть из Кременчука в Дунай. Днепр наскучил.
- А я знаю вашей грусти родник, - сказал Рак, - вы проглотили уду. Теперь вам не пособит ни быстрый Дунай, ни плодоносный Нил, ни веселовидный Меандр, ни золотые крыльца.
Сила. Рак точную правду сказывает. Без бога и за морем худо, а мудрому человеку весь мир есть отечество: везде ему и всегда добро. Он добро не собирает по местам, но внутри себя носит оное. Оно ему солнце во всех временах, а сокровище во всех сторонах. Не его место, но он посвящает место, не изгнанник, но странник и не отечество оставляет, а отечество переменяет; в которой земле пришелец, той земли и сын, имея внутри себя народное право, о котором Павел: «Закон духовный есть».
Страх господен - источник мудрости и веселья, и долгоденствия, а неверие есть сладчайшая еда, скрывающая горчайший яд. Трудно сей яд приметить. Трудно проникнуть беззаконие. «Грехопадение кто разумеет?» Тот, кто проникнул страх божий. Корень его горький, но плоды сладчайшие. А беззаконие есть уда, сладостью обвитая, уязвляющая душу.
Честолюбие ли тебя ведет ко греху? Оно есть сладость, обвившая уду. Плотская ли сласть пленила? Проглотил ты уду. За серебром ли погнался и впал в неправду? Пленен ты удою. Зависть ли, месть, гнев или отчаянность увязла в душе твоей? Проглотил ты уду, о которой Павел: «Жало же смерти - грех». Безбожие ли вселилося в сердце твоем? Проглотил ты уду, о которой Исайя: «Не радоваться нечестивым». «Говорит безумный в сердце своем: нет Бога...» Вражда ли с Богом воцарилась внутри тебя? Пожер ты уду, о которой Моисей: «Проклят ты в городе, проклят ты на селе...» Мучит душу твою страх смерти плотской? Увязла в ней уда, о которой Исайя: «Беззаконные взволнуются и почить не смогут». Грех, значит, жить по закону плотских членов и страстей наших, воюющих против закона ума нашего. Таков где скроется? Какое место увеселит его? Какая прибыль раскуражит сердце его? В душе своей и в сердце своем везде и всегда носит несчастие. Взгляни и послушай несчастного раба! «Которое бо хотеть, принадлежит мне, а что делать но обретаю...»
Вот истинный плен! «Всяк согрешающий раб есть греха».https://aforisimo.ru/skovoroda/ Из басен Сковороды
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15.01.2022 18:57 Ответить
шарік ти балбєс.
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15.01.2022 19:59 Ответить
НУ ХОРОШ БРЕХАТЬ КАК ШАВКА...
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17.01.2022 04:57 Ответить
дурка
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15.01.2022 12:04 Ответить
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