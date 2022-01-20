Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков. ФОТОрепортаж
Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС.
Также, британские парламентарии своими глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка", - отмечается в сообщении.
Кроме того, члены международной делегации побывали на некоторых позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками.
Следует отметить, что Парламент Соединенного Королевства занимает активную и консолидированную позицию в осуждении российской агрессии и выступает за дальнейшее оказание политической поддержки и практической помощи Украине.
"Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам", – резюмируется в сообщении.
