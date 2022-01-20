Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков. ФОТОрепортаж

Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании.

"Заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС.

Также, британские парламентарии своими глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка", - отмечается в сообщении.

Кроме того, члены международной делегации побывали на некоторых позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками.

Следует отметить, что Парламент Соединенного Королевства занимает активную и консолидированную позицию в осуждении российской агрессии и выступает за дальнейшее оказание политической поддержки и практической помощи Украине.

"Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам", – резюмируется в сообщении.









