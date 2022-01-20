РУС
Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков. ФОТОрепортаж

Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко ознакомил иностранных гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС.

Также, британские парламентарии своими глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка", - отмечается в сообщении.

Кроме того, члены международной делегации побывали на некоторых позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками.

Читайте также: "We know. We are ready", - украинские бойцы показали журналистам из США свои Javelin и рассказали о готовности дать бой армии РФ. ВИДЕО

Следует отметить, что Парламент Соединенного Королевства занимает активную и консолидированную позицию в осуждении российской агрессии и выступает за дальнейшее оказание политической поддержки и практической помощи Украине.

"Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам", – резюмируется в сообщении.

Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков 01
Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков 02
Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков 03
Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков 04
Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков 05

+50
20.01.2022 21:18 Ответить
+43
Читаю британці відразу пишу-респект,та Боже-бережи королеву...
20.01.2022 21:16 Ответить
+33
Британія сильний військовий партнер України.
20.01.2022 21:19 Ответить
Читаю британці відразу пишу-респект,та Боже-бережи королеву...
20.01.2022 21:16 Ответить
20.01.2022 21:18 Ответить
Британія сильний військовий партнер України.
20.01.2022 21:19 Ответить
Британці, мабуть, єдині в Західній Европі люди з тестикулами...
20.01.2022 21:20 Ответить
Британці завжди мали "яйця"!
22.01.2022 06:50 Ответить
Это ж они и наших толстопузых офицеров и чиновников заставляют суетится и работать и в Киеве и на передовой.
20.01.2022 21:21 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=iiDMXbHRGTU
20.01.2022 21:22 Ответить
20.01.2022 21:24 Ответить
На цьому каналі ще є шедеври
20.01.2022 21:30 Ответить
я про дороги ще бачив.
20.01.2022 21:31 Ответить
так быстрее открывается ))))

https://youtu.be/iiDMXbHRGTU https://youtu.be/iiDMXbHRGTU

20.01.2022 21:45 Ответить
У нас зимний камуфляж когда нибудь появится в армии интересно.
20.01.2022 21:33 Ответить
Та скільки там тої зими)))
20.01.2022 21:35 Ответить
где надо он есть
20.01.2022 21:47 Ответить
Чего ето бриты недоедают что ли? Вон пускай берут пример с наших чиновников и офицеров которым каска на морду не налазит. А возле Кабмина *нищей страны* которая живет от кредита до кредита стоят ренжроверы и лимитованые гелентвагены
20.01.2022 21:34 Ответить
Попадались как то декларации нынешних чиновников, они умудряются новые 200-е по 250 тыс.грн покупать, рейнджи по 300 тыс.грн, гелики по 350.
Нищеброды короче.
20.01.2022 21:41 Ответить
Чего ето бриты недоедают что ли?

нормально они едят. просто не хотят превращаться в свинорылов на сносях. )
20.01.2022 21:58 Ответить
20.01.2022 21:53 Ответить
"Крім того під час руху ********** вступив ногою в собаче лайно й вирішив, що то міна..."
22.01.2022 06:53 Ответить
і прийшлось памперс перевдягати ? ))))
22.01.2022 09:51 Ответить
Створюють тероборони , форми нема , нічого нема ... ((( Сходили в військкомат , кажуть нема грошей , все купуйте самі , на полігон добиратися теж за свій кошт . Якщо кожний день їздити , то 5 тис на дорогу , 5 тис на поїсти в місяць на одного виходить ..курви зелені . Хоч хтось підніміть це питання будь ласка !!! Почуйте нас !
20.01.2022 21:53 Ответить
Власть могла бы автобусы организовать на полигоны.
20.01.2022 22:00 Ответить
Так , але не ця влада .
20.01.2022 22:12 Ответить
Бережіть королеву,козломорді вам не пробачать!
20.01.2022 21:54 Ответить
20.01.2022 22:04 Ответить
Бриты, люди достойные и сильные. Великая Америка пришла из Британии. Наука и прогресс сосредоточены вокруг этих стран. Страна с яйцами.
20.01.2022 23:02 Ответить
Так, здоров'я Королеві і довгих років життя.

Бо ні Чарльз, ні Вільям не схоже, щоб мали характер.
21.01.2022 07:20 Ответить
Считаю, что это сильный ход - пока ввх просит США и о НАТО, и о не поставках оружия в Украину - бриты спокойно поставляют оружие в Украину. Ай, да Байден, ай да встромил рашке.
21.01.2022 18:06 Ответить
Та да, там є що показати, дякувати Богу за гарних союзників проти Кремля -

21.01.2022 20:47 Ответить
Руцкій мір постарався розбомбити Донбас і зробити його схожим на Припять номер 2



21.01.2022 20:53 Ответить
 
 