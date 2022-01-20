УКР
11 262 31

Зону ООС відвідала делегація британських парламентарів. ФОТОрепортаж

Район проведення операції Об’єднаних сил відвідала делегація Комітету у закордонних справах Парламенту Великої Британії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС. 

"Заступник командувача Об’єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС.

Також, британські парламентарі на власні очі побачили наслідки російської збройної агресії: зруйновані будинки мирних мешканців та понівечену цивільну інфраструктуру в місті Авдіївка", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британські військові вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту біля Стіни пам'яті. ФОТО

Окрім цього, члени міжнародної делегації побували на деяких позиціях підрозділів Збройних Сил України та поспілкувалися з українськими захисниками.

"Варто зазначити, що Парламент Сполученого Королівства займає активну і консолідовану позицію у засудженні російської агресії та виступає за подальше надання політичної підтримки та практичної допомоги Україні.

Особливу роль у формуванні позиції британських законодавців та урядовців відіграє саме Комітет у закордонних справах", - резюмується у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова збільшити постачання зброї до України, - глава Міноборони Воллес

Зону ООС відвідала делегація британських парламентарів 01
Зону ООС відвідала делегація британських парламентарів 02
Зону ООС відвідала делегація британських парламентарів 03
Зону ООС відвідала делегація британських парламентарів 04
Зону ООС відвідала делегація британських парламентарів 05

+50
20.01.2022 21:18 Відповісти
+43
Читаю британці відразу пишу-респект,та Боже-бережи королеву...
20.01.2022 21:16 Відповісти
+33
Британія сильний військовий партнер України.
20.01.2022 21:19 Відповісти
Читаю британці відразу пишу-респект,та Боже-бережи королеву...
20.01.2022 21:16 Відповісти
20.01.2022 21:18 Відповісти
Британія сильний військовий партнер України.
20.01.2022 21:19 Відповісти
Британці, мабуть, єдині в Західній Европі люди з тестикулами...
20.01.2022 21:20 Відповісти
Британці завжди мали "яйця"!
22.01.2022 06:50 Відповісти
Это ж они и наших толстопузых офицеров и чиновников заставляют суетится и работать и в Киеве и на передовой.
20.01.2022 21:21 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=iiDMXbHRGTU
20.01.2022 21:22 Відповісти
20.01.2022 21:24 Відповісти
На цьому каналі ще є шедеври
20.01.2022 21:30 Відповісти
я про дороги ще бачив.
20.01.2022 21:31 Відповісти
так быстрее открывается ))))

https://youtu.be/iiDMXbHRGTU https://youtu.be/iiDMXbHRGTU

20.01.2022 21:45 Відповісти
У нас зимний камуфляж когда нибудь появится в армии интересно.
20.01.2022 21:33 Відповісти
Та скільки там тої зими)))
20.01.2022 21:35 Відповісти
где надо он есть
20.01.2022 21:47 Відповісти
Чего ето бриты недоедают что ли? Вон пускай берут пример с наших чиновников и офицеров которым каска на морду не налазит. А возле Кабмина *нищей страны* которая живет от кредита до кредита стоят ренжроверы и лимитованые гелентвагены
20.01.2022 21:34 Відповісти
Попадались как то декларации нынешних чиновников, они умудряются новые 200-е по 250 тыс.грн покупать, рейнджи по 300 тыс.грн, гелики по 350.
Нищеброды короче.
20.01.2022 21:41 Відповісти
Чего ето бриты недоедают что ли?

нормально они едят. просто не хотят превращаться в свинорылов на сносях. )
20.01.2022 21:58 Відповісти
20.01.2022 21:53 Відповісти
"Крім того під час руху ********** вступив ногою в собаче лайно й вирішив, що то міна..."
22.01.2022 06:53 Відповісти
і прийшлось памперс перевдягати ? ))))
22.01.2022 09:51 Відповісти
Створюють тероборони , форми нема , нічого нема ... ((( Сходили в військкомат , кажуть нема грошей , все купуйте самі , на полігон добиратися теж за свій кошт . Якщо кожний день їздити , то 5 тис на дорогу , 5 тис на поїсти в місяць на одного виходить ..курви зелені . Хоч хтось підніміть це питання будь ласка !!! Почуйте нас !
20.01.2022 21:53 Відповісти
Власть могла бы автобусы организовать на полигоны.
20.01.2022 22:00 Відповісти
Так , але не ця влада .
20.01.2022 22:12 Відповісти
Бережіть королеву,козломорді вам не пробачать!
20.01.2022 21:54 Відповісти
20.01.2022 22:04 Відповісти
Бриты, люди достойные и сильные. Великая Америка пришла из Британии. Наука и прогресс сосредоточены вокруг этих стран. Страна с яйцами.
20.01.2022 23:02 Відповісти
Так, здоров'я Королеві і довгих років життя.

Бо ні Чарльз, ні Вільям не схоже, щоб мали характер.
21.01.2022 07:20 Відповісти
Считаю, что это сильный ход - пока ввх просит США и о НАТО, и о не поставках оружия в Украину - бриты спокойно поставляют оружие в Украину. Ай, да Байден, ай да встромил рашке.
21.01.2022 18:06 Відповісти
Та да, там є що показати, дякувати Богу за гарних союзників проти Кремля -

21.01.2022 20:47 Відповісти
Руцкій мір постарався розбомбити Донбас і зробити його схожим на Припять номер 2



21.01.2022 20:53 Відповісти
 
 