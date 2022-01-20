Зону ООС відвідала делегація британських парламентарів. ФОТОрепортаж
Район проведення операції Об’єднаних сил відвідала делегація Комітету у закордонних справах Парламенту Великої Британії.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Заступник командувача Об’єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС.
Також, британські парламентарі на власні очі побачили наслідки російської збройної агресії: зруйновані будинки мирних мешканців та понівечену цивільну інфраструктуру в місті Авдіївка", - відзначається у повідомленні.
Окрім цього, члени міжнародної делегації побували на деяких позиціях підрозділів Збройних Сил України та поспілкувалися з українськими захисниками.
"Варто зазначити, що Парламент Сполученого Королівства займає активну і консолідовану позицію у засудженні російської агресії та виступає за подальше надання політичної підтримки та практичної допомоги Україні.
Особливу роль у формуванні позиції британських законодавців та урядовців відіграє саме Комітет у закордонних справах", - резюмується у повідомленні.
