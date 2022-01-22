Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство. ФОТО

Первая из нескольких партий пакета военной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Отмечается, что эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону.

"В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму свыше 650 миллионов долларов США, включая этот пакет помощи, и более 2,7 миллиарда долларов США помощи в целом с 2014 года", - говорится в сообщении.

"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в неустанной защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии. Как сообщил президент Байден президенту Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудование для обороны вдобавок к тому, что уже было предоставлено", - резюмировали в посольстве.