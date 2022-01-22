РУС
Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство. ФОТО

Первая из нескольких партий пакета военной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Отмечается, что эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону.

"В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму свыше 650 миллионов долларов США, включая этот пакет помощи, и более 2,7 миллиарда долларов США помощи в целом с 2014 года", - говорится в сообщении.

Читайте также: В США подготовили законопроект о ленд-лизе с Украиной

Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство 01
Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство 02
Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство 03

"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в неустанной защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии. Как сообщил президент Байден президенту Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудование для обороны вдобавок к тому, что уже было предоставлено", - резюмировали в посольстве.

Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство 04

+84
Амерам-черговий респект...
22.01.2022 08:12 Ответить
+55
у кожному ящику смерті ванюшек із Рязані лежать . Вчора подивився солов'єва та скабеєву на гебельс ТБ - чет не так вже весело розповідають - чет приуніли. Вже й не рвуться у бій сильно
22.01.2022 08:16 Ответить
+52
скажені лапатні собаки гавкають-каравани йдуть...
22.01.2022 08:25 Ответить
22.01.2022 18:16 Ответить
22.01.2022 19:46 Ответить
Это все оружие ближнего боя.Нам могут не дать его применить.И надо чётко понимать,что на 2-3 выстрела с такого оружия по статистике приходится или ранение или смерть стрелявшего.Но это пол беды.Хуже,когда будет прилетать из-за горизонта - вот тут мы зелю оценим во всей красе за два потерянных года.
22.01.2022 21:56 Ответить
Якщо не закриють небо .... це буде гра в одні ворота ... залізного купола в нас я так розумію немає, систем петріот також... а джавелінами і стугнами крилаті і балістичні ракети не позбиваєш...я вже мовчу про тактичну ядерну зброю а це кацапи що в них в голові... наслідки жахливі...продовольча криза у всьому світі 4 атомні електростанції Чорнобиль це забавки... дай Бог щоб москалі блефували якщо ні то цьому світові прийде гаплик....
22.01.2022 21:56 Ответить
Все проще.Обычная гаубица 120-150мм стреляет с расстояния такого,что вручную не определить откуда.(если днем).И не надо сверхточного оружия и прочей авиации.
22.01.2022 22:03 Ответить
баран так у нас тоже такие орудия есть
22.01.2022 23:38 Ответить
Овца,у нас их недостаточно,они старые,с небольшим ресурсом и с боеприпасами напряг. И вообще речь идет о контрбатарейных станциях и о том что Джавелины и Стугны в такой ситуации не сильно в помощь.
25.01.2022 19:41 Ответить
конечно знаток"джавелины не в помощь" воб поэтому твои кацапы уже обосрались и говорят что не собираются нападать - а то ультимаум ультиматум
25.01.2022 21:38 Ответить
Ты че,"танкобоязнь" мне лечишь? Как мне объясняли в СА с танком справиться просто- достаточно или оказаться между гусениц лежа на земле или сидя на корточках в окопе.После чего подскакиваешь и кидаешь ему вдогонку противотанковую гранату,случайно у тебя завалявшуюся.Или "муха" с 40 метров. Даже занятия были по обкатке танками. Вот только живьем танк оказался намного прикольнее - и не даст он тебе подойти. Кацапы обосрались только те,что будут гореть в танках, те что их сюда посылают - одурели от энтузиазма поубивать кого-нибудь.
29.01.2022 12:55 Ответить
Кстати,в Ираке танковую армию америкосы расхерачили гаубицами -все просто- танками их не достать!
22.01.2022 22:07 Ответить
используйте по назначению : утилизация кацапских ублюдков .
22.01.2022 22:21 Ответить
тебя то кацап в лугандон никак не заманишь - диванный балабол
22.01.2022 23:40 Ответить
Дякуємо
23.01.2022 02:27 Ответить
А ещё , Боже храни Королеву . Бритам тоже РЕСПЕКТ , не то что гансы обосраные
23.01.2022 10:13 Ответить
Превосходно.
24.01.2022 00:56 Ответить
