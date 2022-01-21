В США подготовили законопроект о ленд-лизе с Украиной

Американские сенаторы предложили законопроект соглашения о ленд-лизе, который позволил бы поставлять в Украину военную технику для защиты населения от нового вторжения России.

Об этом сообщил сенатор от Техаса Джон Корин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига".

По словам политика, угрозы санкций или финансовой поддержки Украины будет маловато, чтобы сдержать вторжение президента России Владимира Путина. Корнин подчеркнул, что ленд-лиз снизит вероятность нападения России на Украину.

Законопроект предусматривает следующее:

– президент США обретет полномочия предоставления военной техники, необходимой для защиты гражданского населения Украины;

– ускорение процедур доставки военной техники, переданной Украине в аренду или лизинг;

– любая кибератака России на критическую инфраструктуру Украины будет классифицирована как вооруженная агрессия.

– другое.

Закон предлагается оставить в действие до тех пор, пока Россия не уберет войска от границ Украины на уровне "до марта 2021-го".

"Этот закон позволил бы снова служить арсеналом демократии и обеспечить Украину смертоносным оружием против российской угрозы ее суверенитету", - сказал Корнин.

Как отметил сенатор, для принятия законопроекта нужно большинство голосов в Сенате и подпись президента Джо Байдена.

Сенатор Шахин говорит, что законопроект "гарантирует, что бюрократические преграды не помешают администрации США действовать быстро, чтобы предоставить Украине инструменты, необходимые для защиты гражданского населения, если Путин решит вторгнуться".

"Кремль дорого заплатит за эскалацию этого кризиса", – подчеркнул он.

Ленд-лиз – госпрограмма, по которой США снабжали союзников во Второй мировой войне боевые запасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Концепция этой программы давала президенту США полномочия помогать любому государству, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.