В США подготовили законопроект о ленд-лизе с Украиной
Американские сенаторы предложили законопроект соглашения о ленд-лизе, который позволил бы поставлять в Украину военную технику для защиты населения от нового вторжения России.
Об этом сообщил сенатор от Техаса Джон Корин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига".
По словам политика, угрозы санкций или финансовой поддержки Украины будет маловато, чтобы сдержать вторжение президента России Владимира Путина. Корнин подчеркнул, что ленд-лиз снизит вероятность нападения России на Украину.
Законопроект предусматривает следующее:
– президент США обретет полномочия предоставления военной техники, необходимой для защиты гражданского населения Украины;
– ускорение процедур доставки военной техники, переданной Украине в аренду или лизинг;
– любая кибератака России на критическую инфраструктуру Украины будет классифицирована как вооруженная агрессия.
– другое.
Закон предлагается оставить в действие до тех пор, пока Россия не уберет войска от границ Украины на уровне "до марта 2021-го".
"Этот закон позволил бы снова служить арсеналом демократии и обеспечить Украину смертоносным оружием против российской угрозы ее суверенитету", - сказал Корнин.
Как отметил сенатор, для принятия законопроекта нужно большинство голосов в Сенате и подпись президента Джо Байдена.
Сенатор Шахин говорит, что законопроект "гарантирует, что бюрократические преграды не помешают администрации США действовать быстро, чтобы предоставить Украине инструменты, необходимые для защиты гражданского населения, если Путин решит вторгнуться".
"Кремль дорого заплатит за эскалацию этого кризиса", – подчеркнул он.
Ленд-лиз – госпрограмма, по которой США снабжали союзников во Второй мировой войне боевые запасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Концепция этой программы давала президенту США полномочия помогать любому государству, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А почему США не напали на СССР с востока во время второй мировой, когда тот был оккупирован с запада и его судьба висела на волоске? Почему не захватил всю богатую ресурсами Сибирь, когда у него были развязаны руки, а у союза просто бы не хватило никаких сил на ещё один фронт? В то время, когда союз был беспомощным, истекал кровью, и просто отдал бы весь восток без боя? Штаты даже могли договориться с японцами и поделить весь дальний восток вместе с Манчжурией.
Но нет, пиндосы коварные! Они решили помочь Росиюшке вооружением и продовольствием, чтобы та не развалилась, окрепла, завела ядерную дубинку, и могла бы шантажировать весь мир, упиваясь своим величием!
И вот потом, когда никто не будет ожидать - подло окружить её НАТО, и заставить капитулировать.
Проклятые англосаксы, они все продумали ещё заранее!
А вот романтики оболваненные пропагандой в стиле "павел корчагин" были...но разочарование приходило очень быстро...ибо часто им приходилось пересекаться с теми кто ехал туда даже очень недобровольно...И те им в очень доходчивой форме поясняли что к чему и романтика быстро развеиваась
22,2 тыс. самолетов (истребители «харрикейн», «аэрокобра», «китти-хаук», «томагавк», средние бомбардировщики Б-25, А-20 «Бостон», транспортный Си-47 и др.);
12,2 тыс. танков и самоходных установок;
100 тыс. км. телефонного провода;
2,5 млн. телефонов;
15 млн. пар сапог;
св. 50 тыс. тонн кожи для пошива обуви;
54 тыс. тонн шерсти;
250 тыс. тонн тушенки;
300 тыс. тонн жира;
65 тыс. тонн коровьего масла;
700 тыс.тонн сахара;
1860 паровозов;
70 электродизельных локомотивов;
ок. 1 тыс. саморазгрузочных вагонов;
10 тыс. железнодорожных платформ.
344 тыс. т. взрывчатки;
ок.2 млн. т. нефтепродуктов;
2,5 млн. т. специальной стали для брони;
400 тыс. т. меди и бронзы;
250 тыс. т алюминия (из которых можно было построить 100 тыс. самолетов - почти столько, сколько было произведено за годы войны на заводах СССР).
430-480 тыс. грузовиков и др. автомобилей (не считая запчастей)
В Советский Союз в рамках ленд-лиза также было поставлено:
противотанковых пушек более 5000 штук;
автоматического оружия 131 633 штуки (в основном пистолетов-пулемётов);
пистолетов 12 997 штук;
винтовок 8218 штук;
взрывчатых веществ 345 735 тонн (в том числе тротила 123 150 тонн;
толуола 107 683 тонн;
динамита 31 933 тонн;
пороха 127 000 тонн;
эталона высокой очистки (для изготовления взрывчатых веществ) 331 066 литров;
детонаторов 903 000 штук;
радиостанций 35 800 единиц;
радиолокаторов 2074 единицы;
противолодочных кораблей 105 единиц;
торпедных катеров 202 единицы;
грузовых судов 90 единиц;
подводных лодок 4 единицы;
двигателей для катеров и кораблей 7784 штуки;
товарных вагонов 11 075 штук;
локомотивов 1981 штуку;
тракторов 8071 штуку;
металлорежущих станков 38 100 штук;
телефонов 2 500 000 штук;
продовольствия 4 478 000 тонн;
машин и оборудования на 1 078 965 000 долларов;
оборудования зданий на 10 910 000 долларов;
стали 2 800 000 тонн;
цветных металлов 802 000 тонн;
нефтепродуктов 2 670 000 тонн;
химикалий 842 000 тонн;
хлопка 106 893 тонны;
кожи 49 860 тонн;
шин 3 786 000 штук;
армейских ботинок 15 417 000 пар;
одеял 1 541 590 штук;
пуговиц 257 миллионов.
6 030 000 000 патронов,
5 220 000 000 патронов крупнокалиберных,
3 000 000 снарядов для авиапушек,
18 000 000 зенитных снарядов
Продовольствия на 4 400 000 тонн !!!
2 500 000 000 миллиарда консервы мясные !!!
И т.д.
Если бы не ленд-лиз, то войска Гитлера сумели бы захватить Moskau, Бакинскую нефть и в конечном итоге победить "совок".
34 190 мотоциклов
622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 % от собственного производства СССР).
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як це раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони теж були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій кривавим ворогом з паРаши, Українській землі Криму і Донбасу...