У США підготували законопроєкт про ленд-ліз із Україною

Американські сенатори запропонували законопроєкт угоди про ленд-ліз, який би дозволив постачати в Україну військову техніку для захисту населення від нового вторгнення Росії.

Про це повідомив сенатор від Техасу Джон Корін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга".

За словами політика, загрози санкцій чи фінансової підтримки України буде замало, щоб стримати вторгнення президента Росії Володимира Путіна. Корнін наголосив, що ленд-ліз зменшить ймовірність нападу Росії на Україну.

Законопроєкт передбачає таке:

– президент США набуде повноважень надання військової техніки, необхідної для захисту цивільного населення України;

– прискорення процедур доставлення військової техніки, переданої Україні в оренду чи лізинг;

– будь-яка кібератака Росії на критичну інфраструктуру України буде класифікована як озброєна агресія.

– інше.

Закон пропонується залишити чинним доти, доки Росія не прибере війська від кордонів України на рівні "до березня 2021-го".

"Цей закон дозволив би нам знову служити арсеналом демократії та забезпечити Україну смертоносною зброєю проти російської загрози її суверенітету", – сказав Корнін.

Як зазначив сенатор, для ухвалення законопроєкту потрібна більшість голосів у Сенаті та підпис президента Джо Байдена.

Сенатор Шахін каже, що законопроєкт "гарантує, що бюрократичні перепони не завадять адміністрації США діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішить вторгнутися".

"Кремль дорого заплатить за ескалацію цієї кризи", – наголосив він.

Ленд-ліз – держпрограма, за якою США постачали союзникам у Другій світовій війні бойові запаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину, включно з нафтопродуктами. Концепція цієї програми давала президенту США повноваження допомагати будь-якій державі, чия оборона визнавалася життєво важливою для її країни.