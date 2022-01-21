У США підготували законопроєкт про ленд-ліз із Україною
Американські сенатори запропонували законопроєкт угоди про ленд-ліз, який би дозволив постачати в Україну військову техніку для захисту населення від нового вторгнення Росії.
Про це повідомив сенатор від Техасу Джон Корін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга".
За словами політика, загрози санкцій чи фінансової підтримки України буде замало, щоб стримати вторгнення президента Росії Володимира Путіна. Корнін наголосив, що ленд-ліз зменшить ймовірність нападу Росії на Україну.
Законопроєкт передбачає таке:
– президент США набуде повноважень надання військової техніки, необхідної для захисту цивільного населення України;
– прискорення процедур доставлення військової техніки, переданої Україні в оренду чи лізинг;
– будь-яка кібератака Росії на критичну інфраструктуру України буде класифікована як озброєна агресія.
– інше.
Закон пропонується залишити чинним доти, доки Росія не прибере війська від кордонів України на рівні "до березня 2021-го".
"Цей закон дозволив би нам знову служити арсеналом демократії та забезпечити Україну смертоносною зброєю проти російської загрози її суверенітету", – сказав Корнін.
Як зазначив сенатор, для ухвалення законопроєкту потрібна більшість голосів у Сенаті та підпис президента Джо Байдена.
Сенатор Шахін каже, що законопроєкт "гарантує, що бюрократичні перепони не завадять адміністрації США діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішить вторгнутися".
"Кремль дорого заплатить за ескалацію цієї кризи", – наголосив він.
Ленд-ліз – держпрограма, за якою США постачали союзникам у Другій світовій війні бойові запаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину, включно з нафтопродуктами. Концепція цієї програми давала президенту США повноваження допомагати будь-якій державі, чия оборона визнавалася життєво важливою для її країни.
А почему США не напали на СССР с востока во время второй мировой, когда тот был оккупирован с запада и его судьба висела на волоске? Почему не захватил всю богатую ресурсами Сибирь, когда у него были развязаны руки, а у союза просто бы не хватило никаких сил на ещё один фронт? В то время, когда союз был беспомощным, истекал кровью, и просто отдал бы весь восток без боя? Штаты даже могли договориться с японцами и поделить весь дальний восток вместе с Манчжурией.
Но нет, пиндосы коварные! Они решили помочь Росиюшке вооружением и продовольствием, чтобы та не развалилась, окрепла, завела ядерную дубинку, и могла бы шантажировать весь мир, упиваясь своим величием!
И вот потом, когда никто не будет ожидать - подло окружить её НАТО, и заставить капитулировать.
Проклятые англосаксы, они все продумали ещё заранее!
А вот романтики оболваненные пропагандой в стиле "павел корчагин" были...но разочарование приходило очень быстро...ибо часто им приходилось пересекаться с теми кто ехал туда даже очень недобровольно...И те им в очень доходчивой форме поясняли что к чему и романтика быстро развеиваась
22,2 тыс. самолетов (истребители «харрикейн», «аэрокобра», «китти-хаук», «томагавк», средние бомбардировщики Б-25, А-20 «Бостон», транспортный Си-47 и др.);
12,2 тыс. танков и самоходных установок;
100 тыс. км. телефонного провода;
2,5 млн. телефонов;
15 млн. пар сапог;
св. 50 тыс. тонн кожи для пошива обуви;
54 тыс. тонн шерсти;
250 тыс. тонн тушенки;
300 тыс. тонн жира;
65 тыс. тонн коровьего масла;
700 тыс.тонн сахара;
1860 паровозов;
70 электродизельных локомотивов;
ок. 1 тыс. саморазгрузочных вагонов;
10 тыс. железнодорожных платформ.
344 тыс. т. взрывчатки;
ок.2 млн. т. нефтепродуктов;
2,5 млн. т. специальной стали для брони;
400 тыс. т. меди и бронзы;
250 тыс. т алюминия (из которых можно было построить 100 тыс. самолетов - почти столько, сколько было произведено за годы войны на заводах СССР).
430-480 тыс. грузовиков и др. автомобилей (не считая запчастей)
В Советский Союз в рамках ленд-лиза также было поставлено:
противотанковых пушек более 5000 штук;
автоматического оружия 131 633 штуки (в основном пистолетов-пулемётов);
пистолетов 12 997 штук;
винтовок 8218 штук;
взрывчатых веществ 345 735 тонн (в том числе тротила 123 150 тонн;
толуола 107 683 тонн;
динамита 31 933 тонн;
пороха 127 000 тонн;
эталона высокой очистки (для изготовления взрывчатых веществ) 331 066 литров;
детонаторов 903 000 штук;
радиостанций 35 800 единиц;
радиолокаторов 2074 единицы;
противолодочных кораблей 105 единиц;
торпедных катеров 202 единицы;
грузовых судов 90 единиц;
подводных лодок 4 единицы;
двигателей для катеров и кораблей 7784 штуки;
товарных вагонов 11 075 штук;
локомотивов 1981 штуку;
тракторов 8071 штуку;
металлорежущих станков 38 100 штук;
телефонов 2 500 000 штук;
продовольствия 4 478 000 тонн;
машин и оборудования на 1 078 965 000 долларов;
оборудования зданий на 10 910 000 долларов;
стали 2 800 000 тонн;
цветных металлов 802 000 тонн;
нефтепродуктов 2 670 000 тонн;
химикалий 842 000 тонн;
хлопка 106 893 тонны;
кожи 49 860 тонн;
шин 3 786 000 штук;
армейских ботинок 15 417 000 пар;
одеял 1 541 590 штук;
пуговиц 257 миллионов.
6 030 000 000 патронов,
5 220 000 000 патронов крупнокалиберных,
3 000 000 снарядов для авиапушек,
18 000 000 зенитных снарядов
Продовольствия на 4 400 000 тонн !!!
2 500 000 000 миллиарда консервы мясные !!!
И т.д.
Если бы не ленд-лиз, то войска Гитлера сумели бы захватить Moskau, Бакинскую нефть и в конечном итоге победить "совок".
34 190 мотоциклов
622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 % от собственного производства СССР).
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як це раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони теж були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій кривавим ворогом з паРаши, Українській землі Криму і Донбасу...