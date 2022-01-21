УКР
30 147 169

У США підготували законопроєкт про ленд-ліз із Україною

У США підготували законопроєкт про ленд-ліз із Україною

Американські сенатори запропонували законопроєкт угоди про ленд-ліз, який би дозволив постачати в Україну військову техніку для захисту населення від нового вторгнення Росії.

Про це повідомив сенатор від Техасу Джон Корін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Ліга".

За словами політика, загрози санкцій чи фінансової підтримки України буде замало, щоб стримати вторгнення президента Росії Володимира Путіна. Корнін наголосив, що ленд-ліз зменшить ймовірність нападу Росії на Україну.

Читайте: Готові до нових перемовин Байдена та Путіна у разі необхідності, - Блінкен

Законопроєкт передбачає таке:

– президент США набуде повноважень надання військової техніки, необхідної для захисту цивільного населення України;

– прискорення процедур доставлення військової техніки, переданої Україні в оренду чи лізинг;

– будь-яка кібератака Росії на критичну інфраструктуру України буде класифікована як озброєна агресія.

– інше.

Закон пропонується залишити чинним доти, доки Росія не прибере війська від кордонів України на рівні "до березня 2021-го".

"Цей закон дозволив би нам знову служити арсеналом демократії та забезпечити Україну смертоносною зброєю проти російської загрози її суверенітету", – сказав Корнін.

Також читайте: Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українському народу: Це Зеленський виганяє російськомовних, а Захід заохочує його "до будь-яких вибриків"

Як зазначив сенатор, для ухвалення законопроєкту потрібна більшість голосів у Сенаті та підпис президента Джо Байдена.

Сенатор Шахін каже, що законопроєкт "гарантує, що бюрократичні перепони не завадять адміністрації США діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішить вторгнутися".

"Кремль дорого заплатить за ескалацію цієї кризи", – наголосив він.

Ленд-ліз – держпрограма, за якою США постачали союзникам у Другій світовій війні бойові запаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину, включно з нафтопродуктами. Концепція цієї програми давала президенту США повноваження допомагати будь-якій державі, чия оборона визнавалася життєво важливою для її країни.

+63
Вот так и познаются настоящие друзья. Как Британия, США и страны Балтии. Если бы еще у нас была более адекватная текущим вызовам власть, а не тупая зеленая пошесть.
21.01.2022 16:55
+54
Звучит как звонкая оплеуха РФ.
Во первых: ленд-лиз давали, в помощь стране, для борьбы против нацистов (а сейчас они по факту как бы ими стали)
Во вторых: в РФ не любят вспоминать про ленд-лиз, а если и вспоминают то приуменьшают его роль. Сейчас хочешь нехочешь, а про него придется вспомнить и пересчитать как оно было в реальности...

PS По вышеизложенным причинам, думаю пресса РФ будет избегать термин "ленд-лиз" в отношении Украины
21.01.2022 17:00
+35
Они пытаются вдолбить это в тупую зеленую макитру уже несколько месяцев.
21.01.2022 16:56
Зачем Вы так с унылой лошадью?
21.01.2022 17:20
По ленд-лизу это конечно хорошо, но лучше было бы по будапештскому меморандуму...
21.01.2022 17:24
100%.....
21.01.2022 17:25
Ось це справа! Тільки договір треба підписувати чи після імпічменту, чи після призначення Ради Оборони, котра забирає на час війни владу від президента.
21.01.2022 17:26
Благодаря ленд-лизу совок худо бедно отбился от немцев и не сдох с голоду. Что ж, история циклична

21.01.2022 17:27
теперь мы отбиваемся от совка и рашистов....
21.01.2022 20:03
Черчиль , очень давно сказал : Фашисты будущего будут называть себя антифашистами.
22.01.2022 08:39
Тем временем, сейчас, с территории Персидского залива залетела "злая чупакабра" без опознавательных знаков и мониторит всю северо-юго-восточную территорию Украины
21.01.2022 17:27
Так же есть думка, что стратотанкер баражирует с выключенным транспондером
21.01.2022 17:31
Эта скотина - Зе будет после войны и подсчёта суммы подаренной Папе- Коломойскому превратится в шашлык ( может собаки будут жрать). Ну хоть на несколько минут перестал бы целовать в засос анус Путина , ну хоть бы раз назвал оккупантом. БЛД - нет слов. Всегда любил американцев , всегда было за что , всегда радовался их трудолюбию и успехам в науке и искусстве.
21.01.2022 17:33
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
21.01.2022 17:34
вот тут русня загрустила и потянулась за бояркой. для нее вяликий поход на Киев отменяется.
21.01.2022 17:39
Дааа!! хвалёный СССР и ******** Сталин по Ленд-Лизу получали из США даже латунные пуговицы для солдат СССР 3.5 млн штук, , не говоря уже о 28 тыс самолётах, 11 тысячах танков,100 тысячах орудий, 250 тыс различных автомобилей Студобеккер, для советских КАТЮШ, 500 штук боевых кораблей . 2000 локомотивов, 36 тысяч мотоциклов, 3 млн тонн стали, 900 тысяч тонн взрывчатки и много. ...много продовольствия и медикаментов на 4.5 млн тонн.!!! жрали тушёнки все и везде , и В Кремле тоже , а теперь этот пуйло -***** носом воротит!!!! Победитель хренов!!......Кстати!! СССР и РОССИЯ до сих пор не расчитались с США по ЛЕНД_ЛИЗУ и всё клянчут , что бы США им списали эти долги!!! Нищета российская!!
21.01.2022 18:03
ленд -лиз ,он и в африке ленд-лиз, и дается безплатно в аренду, апосле перемогы будет возвращен обратно, то шо останется целое
21.01.2022 18:28
Вони б, можливо, і хотіли, але, я думаю, все буде під американським контролем.
21.01.2022 20:16
ленд-лиз это аренда с правом выкупа, нужно будет или заплатить, или вернуть арендованное, если оно не захвачено противником
21.01.2022 20:56
флажок смени, чепушило ватное...
21.01.2022 23:20
нормальный оплеух для плешивого - как против нацистов во 2 мировой.
21.01.2022 18:13
они и есть нацисты!
21.01.2022 19:56
Як вже набридли ці поро-боти. Задайтесь питанням, чому Петьману штати давали ковдри та хаммери а не зброю а Зеленському - джавеліни та лендліз? Бо в кращому випадку сивочолий їх би спалив на складах, а в гіршому - продав лугандону-РФ.
21.01.2022 18:18
А-а-а-а, зрозуміло..Ти маєш на увазі, що пісюаніст має більший, ніж Порох, авторитет серед американського істеблішменту...Да Байдена трусить, від згадки про Зєлю - Україну вони не віддадуть путіну заради самих себе. Звідки ви такі беретесь?..х.з. Першим втече твій квартальний півник...ще невідомо, куди - можливо, до Раші.
21.01.2022 19:50
ну ну, розказуй зебіле. твоя шмаркля має до цього ж таке відношення, як і рашка до Київської Русі
22.01.2022 00:36
и тушонку обов,язково , а то скумбрия уже задрала
21.01.2022 18:22
Я б выучил английский только за то , что на нем разговаривает Байден 👍🇺🇸🇺🇦
21.01.2022 18:22
вообще-то это иницива не Байдена и его демпартии.Это Республиканцы . Байден скорее всего заблокирует это решение , но ты можешь продолжать молится на святого Джо .
21.01.2022 19:56
А ты на своего *****
21.01.2022 20:09
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD Але республіканців ми теж цінуємо
21.01.2022 20:25
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Джон_Корнин
22.01.2022 08:47
Ватники почему-то никогда не задумываются...
А почему США не напали на СССР с востока во время второй мировой, когда тот был оккупирован с запада и его судьба висела на волоске? Почему не захватил всю богатую ресурсами Сибирь, когда у него были развязаны руки, а у союза просто бы не хватило никаких сил на ещё один фронт? В то время, когда союз был беспомощным, истекал кровью, и просто отдал бы весь восток без боя? Штаты даже могли договориться с японцами и поделить весь дальний восток вместе с Манчжурией.

Но нет, пиндосы коварные! Они решили помочь Росиюшке вооружением и продовольствием, чтобы та не развалилась, окрепла, завела ядерную дубинку, и могла бы шантажировать весь мир, упиваясь своим величием!
И вот потом, когда никто не будет ожидать - подло окружить её НАТО, и заставить капитулировать.
Проклятые англосаксы, они все продумали ещё заранее!
21.01.2022 18:27
у американцев нет дураков, чтоб за тыщу доляров на 40-50 градусном морозе при комарах и гнусе добывали палезные ископаемые
21.01.2022 18:38
Ну да нет..были и совсем недавно..просто сейчас разжирели и распаскудились... кто не верит см. фильмы чарли чаплина...он созданы не на пустом месте
21.01.2022 19:06
и совсем недавно палезные ископаемые на рашке гулагом бесплатно добывали
21.01.2022 19:45
а разве в гулаг добровольно ехали? не тот пример...

А вот романтики оболваненные пропагандой в стиле "павел корчагин" были...но разочарование приходило очень быстро...ибо часто им приходилось пересекаться с теми кто ехал туда даже очень недобровольно...И те им в очень доходчивой форме поясняли что к чему и романтика быстро развеиваась
21.01.2022 19:52
Ти припускаєш, що на Алясці й у Канаді всього цього нема - ні морозів, ні комашні?
21.01.2022 20:20
там зарплата 10 000 вечнозеленых и москальноты нет
21.01.2022 21:17
До того ж, можна порівняти - https://www.yaplakal.com/forum2/topic1286208.html і, наприклад, це - https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x56eadcaca86d44e5%3A0x5813ec40a3b1715a!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN3fIDJVLrOwJFIvKpXHVIzBfFAEEkOpCTq1gxt%3Dw120-h160-k-no!5z0JrQsNC00YzRj9C6IChBRFEpIC0g0JrQsNC00YzRj9C6IC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU!15zQ2dJZ0FRPT0&imagekey=!1e10!2sAF1QipN3fIDJVLrOwJFIvKpXHVIzBfFAEEkOpCTq1gxt&hl=ru&sa=X&ved=2*******************************************
22.01.2022 07:39
по ленд-лизу вместо солидола шел смалец, так шо ленка свою скумбрию пусть жрёт сама
21.01.2022 18:31
Одне слово - БратИ . Разом перемогли німецький фашизм , разом переломимо хребет і російському фашизму .
21.01.2022 19:31
За время войны СССР получил от США и Британии в помощь по ленд-лизу:

22,2 тыс. самолетов (истребители «харрикейн», «аэрокобра», «китти-хаук», «томагавк», средние бомбардировщики Б-25, А-20 «Бостон», транспортный Си-47 и др.);

12,2 тыс. танков и самоходных установок;

100 тыс. км. телефонного провода;

2,5 млн. телефонов;

15 млн. пар сапог;

св. 50 тыс. тонн кожи для пошива обуви;

54 тыс. тонн шерсти;

250 тыс. тонн тушенки;

300 тыс. тонн жира;

65 тыс. тонн коровьего масла;

700 тыс.тонн сахара;

1860 паровозов;

70 электродизельных локомотивов;

ок. 1 тыс. саморазгрузочных вагонов;

10 тыс. железнодорожных платформ.

344 тыс. т. взрывчатки;

ок.2 млн. т. нефтепродуктов;

2,5 млн. т. специальной стали для брони;

400 тыс. т. меди и бронзы;

250 тыс. т алюминия (из которых можно было построить 100 тыс. самолетов - почти столько, сколько было произведено за годы войны на заводах СССР).

430-480 тыс. грузовиков и др. автомобилей (не считая запчастей)
В Советский Союз в рамках ленд-лиза также было поставлено:

противотанковых пушек более 5000 штук;

автоматического оружия 131 633 штуки (в основном пистолетов-пулемётов);

пистолетов 12 997 штук;

винтовок 8218 штук;

взрывчатых веществ 345 735 тонн (в том числе тротила 123 150 тонн;

толуола 107 683 тонн;

динамита 31 933 тонн;

пороха 127 000 тонн;

эталона высокой очистки (для изготовления взрывчатых веществ) 331 066 литров;

детонаторов 903 000 штук;

радиостанций 35 800 единиц;

радиолокаторов 2074 единицы;

противолодочных кораблей 105 единиц;

торпедных катеров 202 единицы;

грузовых судов 90 единиц;

подводных лодок 4 единицы;

двигателей для катеров и кораблей 7784 штуки;

товарных вагонов 11 075 штук;

локомотивов 1981 штуку;

тракторов 8071 штуку;

металлорежущих станков 38 100 штук;

телефонов 2 500 000 штук;

продовольствия 4 478 000 тонн;

машин и оборудования на 1 078 965 000 долларов;

оборудования зданий на 10 910 000 долларов;

стали 2 800 000 тонн;

цветных металлов 802 000 тонн;

нефтепродуктов 2 670 000 тонн;

химикалий 842 000 тонн;

хлопка 106 893 тонны;

кожи 49 860 тонн;

шин 3 786 000 штук;

армейских ботинок 15 417 000 пар;

одеял 1 541 590 штук;

пуговиц 257 миллионов.

6 030 000 000 патронов,

5 220 000 000 патронов крупнокалиберных,

3 000 000 снарядов для авиапушек,

18 000 000 зенитных снарядов

Продовольствия на 4 400 000 тонн !!!

2 500 000 000 миллиарда консервы мясные !!!

И т.д.
21.01.2022 19:42
Неоценимая помощь! Но в рашке эту помощь союзников ценить не принято. Там принято с пеной у рта твердить, что это исключительно своими силами сумели победить нацистов.

Если бы не ленд-лиз, то войска Гитлера сумели бы захватить Moskau, Бакинскую нефть и в конечном итоге победить "совок".
22.01.2022 07:14
Поставки с США и Великобритании:

34 190 мотоциклов

622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 % от собственного производства СССР).
21.01.2022 19:50
сенатор Шахін не він, а вона.
21.01.2022 20:18
Вчися користуватися Гуглом! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD
21.01.2022 20:22
ф16 будет?
21.01.2022 20:19


22.01.2022 00:30
ГЛАВНОЕ !!! РОССИЯН НАДО БЕЗ ВАЗЕЛИНА !!! ОНИ ТАК БОЛЬШЕ ЛЮБЯТ !)
21.01.2022 20:35
После такого закона Украине понадобится только техника для копания рвов и крокодильи фермы.
21.01.2022 20:57
Забор как в фильме Судья Дредд 95-го года.
22.01.2022 07:19
американцы дают понять нашим рашистским недобратьям, что вымотать украинцев истощением ресурсов не удастся, а других вариантов захватить нас у россии просто нет.
21.01.2022 21:49
Цікаво для історії що стало важілем зміни політики США від пофігізму до конкретного тиску?Яке саме хамство РФ переповнило чашу терпіння?
21.01.2022 22:10
Скоріш за все після вимог рашки НАТО "збирати манатки".
22.01.2022 07:04
А в скотоморiю будуть поставляти вазелiн
21.01.2022 22:32
22.01.2022 01:52
Если бы нас приняли 51 закордонным штатом....
22.01.2022 01:53
Не с нашими 73%. Сначала надо избавиться от балласта или превратить его во что-то полезное.
22.01.2022 02:40
Достаточно быть в НАТО.
22.01.2022 06:56
Вау! Круто! Ви гляньте що робиться - оце підтримка! Нічого собі!
22.01.2022 06:57
То с чем собрался воевать пуйло? Ленд-лиза больше не будет. И вопрос, не заберут ли японцьІ свои КурильІ, пользуясь случаем, что пуйло вьІвезло всю свою армию на европейскую территорию.
22.01.2022 08:19
КРОМЕ ЛЕНД-ЛИЗА НЕОБХОДИМО АГИТИРОВАТЬ ЧАСНЬІЕ ВОЕННЬІЕ КОМПАНИИ ДЛЯ ВОЙНЬІ ИЗ ПАРАШСТАНОМ. ДУМАЮ ЄВРОПА ОПЛАТИТ ИХ УСЛУГИ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ НОВОЯВЛЕННОЙ ОРДЬІ. И ЕССТЕТСВЕННО СЛЕДУЄТ РАБОТАТЬ В ЕВРОПЕ З НАШИМИ ЗАРАБОТЧАНАМИ, ПУСТЬ МОЛОДЬІЕ МУЖЧИНЬІ БУДУТ ГОТОВЬІ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ, ЕСЛИ ПУЙЛО НАПАДЕТ
22.01.2022 08:23
Как символично, когда то США помогала бороться СССР с немецким нацизмом, а сейчас помогает Украине бороться с россиянским фашизмом.....
22.01.2022 08:34
Элита Штатов понимает , что идет борьба не только за Украину , но и за Тайвань и за сытую и зажравшуюся Европу и т д. И если мы победим , то тому же Китаю будет не до Тайваня , они Сибирь в полный рост со Штатами и Японией делить будут.
22.01.2022 08:45
США необачно для допомоги чогось обрала один із двох найжахливіших кривавих режимів за всю історію у світі сталінського та гітлерівського. Вибрала саме кривавий сталінський. Обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2020 р. це десь близько $ 900 млрд.
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як це раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони теж були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій кривавим ворогом з паРаши, Українській землі Криму і Донбасу...
28.01.2022 07:14
Сторінка 2 з 2
 
 