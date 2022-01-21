УКР
Готові до нових перемовин Байдена та Путіна у разі необхідності, - Блінкен

Готові до нових перемовин Байдена та Путіна у разі необхідності, - Блінкен

Президент США Джо Байден готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у разі, якщо виникне така необхідність.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив сьогодні на пресконференції після перемовин із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми прийдемо до висновку, що краще розв'язувати деякі питання через прямий діалог президентів, ми готові це зробити", - сказав Блінкен.

"Однак, якщо з'ясується, що було б корисно для прогресу у вирішенні проблем провести зустріч, переговори двох президентів, то ми готові зробити це", - ще раз наголосив він.

Також читайте: Блінкен - Лаврову: Якщо РФ хоче переконати світ, що не має агресивних намірів щодо України - слід відвести свої війська

Байден Джо (2897) Лавров Сергій (1636) путін володимир (24601) росія (67242) США (24070) Блінкен Ентоні (1157)
путина-***** надо говорить ,у него же давно двойная хфамилиё ...
21.01.2022 15:55 Відповісти
нет, только *****. его девичья уже давно канула в Лету!
21.01.2022 16:16 Відповісти
Відключить для початку свіфт, щоб лапті зрозуміли і перестали милити очі бредовими вимогами
21.01.2022 15:57 Відповісти
Ще не говорилися? Цей старий упир розважається залякуючи увесь світ.
21.01.2022 16:06 Відповісти
дядя Сем, надо заплатить Моссаду много-много, пусть поламают московские ядерные ракеты нафиг.
по возвращению - еще стоко-же.
ну кто сказал, что это невозможно?
над этом надо всем поработать
если не хотим, что бы этот глобус лопнул пополам
