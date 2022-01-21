Готові до нових перемовин Байдена та Путіна у разі необхідності, - Блінкен

Президент США Джо Байден готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним у разі, якщо виникне така необхідність.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив сьогодні на пресконференції після перемовин із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми прийдемо до висновку, що краще розв'язувати деякі питання через прямий діалог президентів, ми готові це зробити", - сказав Блінкен.

"Однак, якщо з'ясується, що було б корисно для прогресу у вирішенні проблем провести зустріч, переговори двох президентів, то ми готові зробити це", - ще раз наголосив він.

