Базу повстанцев Холодного Яра нашли в Черкасской области. ФОТО
В Черкасской области неподалеку от села Малое Староселье нашли схрон украинских повстанцев времен освободительной борьбы 1920-1922 годов.
Об этом сообщил в Фейсбук краевед Сергей Тимофиев, передает Цензор.НЕТ.
"На территории Смелянского лесхоза удалось найти базу повстанцев 1920-1922 годов. Долгие поиски, изучение исторических материалов, опрос людей почтенного возраста Еленой Горлач и Александром Михненко дали результат. Недалеко от бывшего Виноградского монастыря наконец-то удалось отыскать место лагеря."
Тимофиев отметил, что впечатляют размеры схронов – особенно землянок, у которых стояли кони.
"Планирование схронов выполнено людьми, которые хорошо понимали природу и привычки людей, которым они противостояли", - пишет он.
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Так що не витрачай на цю гниду час!
https://www.radiosvoboda.org/a/29237255.html
То знайшли,чи розконсервували................
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Для порівняння - за словами головного етнографа Росії Валерія Тишкова - там на початку ХХ ст. половина опитуваних сільських школярів не змогла назвати свої прізвища, а більше половини московських учнів не знали, що вони живуть у Москві.
А в нас - до 1917-1919 імперська влада не менше 100 років промивала мозок українцям, що вони-де всі - русские ітд тип. Тож національна самоідентифікація лише в інтелігенції та частини української еліти була українською - та й то не без прикрих винятків. А 1919 - це був пік українського опору російському більшовизму. З цього року й розгортаються великі події у Холодному ярі теж. Прочитайте для початку Горліс-Горського - Холодний яр. Він там був очевидцем - і активним учасником. На цій книзі росла молодь, яка пішла до партизанів УПА