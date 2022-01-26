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Базу повстанцев Холодного Яра нашли в Черкасской области. ФОТО

В Черкасской области неподалеку от села Малое Староселье нашли схрон украинских повстанцев времен освободительной борьбы 1920-1922 годов.

Об этом сообщил в Фейсбук краевед Сергей Тимофиев, передает Цензор.НЕТ.

"На территории Смелянского лесхоза удалось найти базу повстанцев 1920-1922 годов. Долгие поиски, изучение исторических материалов, опрос людей почтенного возраста Еленой Горлач и Александром Михненко дали результат. Недалеко от бывшего Виноградского монастыря наконец-то удалось отыскать место лагеря."

Тимофиев отметил, что впечатляют размеры схронов – особенно землянок, у которых стояли кони.

"Планирование схронов выполнено людьми, которые хорошо понимали природу и привычки людей, которым они противостояли", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черкасский облсовет принял решение в определенные дни вывешивать возле админзданий красно-черный флаг и флаг Холодноярской республики

Базу повстанцев Холодного Яра нашли в Черкасской области 01
Базу повстанцев Холодного Яра нашли в Черкасской области 02
Базу повстанцев Холодного Яра нашли в Черкасской области 03
Базу повстанцев Холодного Яра нашли в Черкасской области 04

Автор: 

история (2017) Холодный Яр (20) Черниговская область (1153)


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Топ комментарии
+30
Так "холодноярці" ж не тільки в Кам"янському районі були! Їх загони базувалися і в Шампані (а це вже аж північ Черкащини (трохи не Київська область) Просто більшовикам було вигідно замовчувать справжній ообсяг Холодноярщини У книзі "Історія міст і сіл України є фото на якому (єдиному) збереглося зображення діда мого батька - баба як була живою то мені його показувала А там так "обтічно" написано що це "група партизанського загону" Але прадід у "червонх" не служив а був "холодноярцем"! І загинув у бою з "червоними"
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26.01.2022 07:23
+15
до літа там робити нічого. а от по теплу непоганно було б організувати студентів історичних факультетів провести там необхідні розкопки і зафіксувати історичний матеріал
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26.01.2022 02:32
+14
А з чого висновок, що то саме 20-ті роки минулого століття? Адже з того часу тут лише війна дварази прокотилася, не кажучи вже про чекістів. І що стосується холодно руських отаманів і рядових повстанців. Свого часу вони не підтримали (не всі, правда) центральну українську владу. Ні УНР, ні гетьманат, ні Директорію. Воювали лише біля власних осель, не бажаючи вступати у регулярне військо Дієвої армії. Та й воювали не за ідею здебільшого, а за збереження власного майна. Війну почали тоді, коли большевиками була розбита і відступила на Захід, у Польщу Дієва армія, а самі большевики почали грабувати українське заможне населення, забираючи все, але насамперед хліб. Зрозуміло, що Дієва армія під проводом генерала Юрка Тютюнника вирушила на допомогу повсталим з Польщі у так званий Другий зимовий похід. Але по-перше, сама армія була знекровлена попередньою поразкою, а по-друге генерал Тютюнника переоцінив масштаб повстання і знову не отримав масової підтримки місцевого населення, яке взимку воліло грітися на печах, а не воювати у холодному лісі. Тютюнника теж був розбитий. Багато полонених чекісти розстріляли біля містечка Бар. Тютюнника вони розстріляли пізніше, після допитів, катувань і схиляння до співпраці. Навіть у самих холодноярівців не було єдиного керівництва. Окремі загони складалися з жителів одного села, очолюваного вибраним отаманом. І не завжди одні загони допомагали іншим. Різниця між УПА і холодноярівцями - колосальна. УПА воювала за ідею і мала єдине керівництво - Головний провід. Проводилися регулярні в школи і рейди. Велася ідеологічна робота. Цього у холодноярівців не було.
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26.01.2022 08:16
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до літа там робити нічого. а от по теплу непоганно було б організувати студентів історичних факультетів провести там необхідні розкопки і зафіксувати історичний матеріал
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26.01.2022 02:32 Ответить
далеченько воно від Холодного Яру
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26.01.2022 02:56 Ответить
Так "холодноярці" ж не тільки в Кам"янському районі були! Їх загони базувалися і в Шампані (а це вже аж північ Черкащини (трохи не Київська область) Просто більшовикам було вигідно замовчувать справжній ообсяг Холодноярщини У книзі "Історія міст і сіл України є фото на якому (єдиному) збереглося зображення діда мого батька - баба як була живою то мені його показувала А там так "обтічно" написано що це "група партизанського загону" Але прадід у "червонх" не служив а був "холодноярцем"! І загинув у бою з "червоними"
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26.01.2022 07:23 Ответить
😁У мене нерви здорові. І окрім того я - зануда. 😁Можу таким відписувати хоч цілий день. Одного три дні довбав. Так він пропав після цього, або нік змінив. 😊 Але таким відповідаю не для них, а для людей, у яких сумніви стосовно оцінки подій і аргументів. Стараюся наводити притомні аргументи, щоб люди думали. А з тими дисеутуватипо справжньому - даремно. Там декілька фраз і матюки.
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26.01.2022 12:00 Ответить
Та я такий самий "зануда" - професія "занудства" вимагала Однак з цим "фруктом" така тактика не проходить - він саме провокатор ("накидатель лайна на вентилятор") Він мене провокує вже кілька років Раніше провокував відкрито з прямими образами Коли мені надоїло - "кинув його під танки" Після бану він "прижух" трохи Але час від часу пробує "відкривать рота" І його більше всього бісить що я йому не відповідаю та їгнорую його "гімноплюйство" Бо він - своєрідний "емоційний вампір"що живиться негативними емоціями опонента У мене досвід подібного - теща такою була Бувало "воду виварить" жінці Та "зірветься" Теща розплачеться Через півгодини ходить - "як огірочок" А дружина потім днів три на таблетках заспокійливх сидить!
Так що не витрачай на цю гниду час!
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26.01.2022 12:30 Ответить
🙏😊 Візьму до уваги😊
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26.01.2022 12:48 Ответить
А Краснодон до ОУН тоді як? Далеченько? Мода Гвардія в Краснодоні - молодіжна антинацистська організація ОУН. А радянська брехлива пропаганда їх в камсамольцєв перетворила. О так ось...
https://www.radiosvoboda.org/a/29237255.html
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26.01.2022 08:45 Ответить
Молода Гвардія, перепрошую
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26.01.2022 08:46 Ответить
И что?Во время войны в Сумах немцы расстреляли осередок УПА.Сумы у Карпатам не ближе
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26.01.2022 08:56 Ответить
Ех, якби тих повстанців підтримало місцеве населення...
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26.01.2022 05:45 Ответить
воно підтримувало. власне, холодноярівці, в значній частині, то й були місцеві, а села були "бойовими одиницями", якщо спрощено.
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26.01.2022 08:40 Ответить
А з чого висновок, що то саме 20-ті роки минулого століття? Адже з того часу тут лише війна дварази прокотилася, не кажучи вже про чекістів. І що стосується холодно руських отаманів і рядових повстанців. Свого часу вони не підтримали (не всі, правда) центральну українську владу. Ні УНР, ні гетьманат, ні Директорію. Воювали лише біля власних осель, не бажаючи вступати у регулярне військо Дієвої армії. Та й воювали не за ідею здебільшого, а за збереження власного майна. Війну почали тоді, коли большевиками була розбита і відступила на Захід, у Польщу Дієва армія, а самі большевики почали грабувати українське заможне населення, забираючи все, але насамперед хліб. Зрозуміло, що Дієва армія під проводом генерала Юрка Тютюнника вирушила на допомогу повсталим з Польщі у так званий Другий зимовий похід. Але по-перше, сама армія була знекровлена попередньою поразкою, а по-друге генерал Тютюнника переоцінив масштаб повстання і знову не отримав масової підтримки місцевого населення, яке взимку воліло грітися на печах, а не воювати у холодному лісі. Тютюнника теж був розбитий. Багато полонених чекісти розстріляли біля містечка Бар. Тютюнника вони розстріляли пізніше, після допитів, катувань і схиляння до співпраці. Навіть у самих холодноярівців не було єдиного керівництва. Окремі загони складалися з жителів одного села, очолюваного вибраним отаманом. І не завжди одні загони допомагали іншим. Різниця між УПА і холодноярівцями - колосальна. УПА воювала за ідею і мала єдине керівництво - Головний провід. Проводилися регулярні в школи і рейди. Велася ідеологічна робота. Цього у холодноярівців не було.
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26.01.2022 08:16 Ответить
Пи. Си. Висловлю крамольну думку. Багаті селяни з холодноярських теренів ніколи не голодували, бо важкою і постійною працею заробляли і на хліб, і до хліба. І коли олодні не роби і пияки, люмпен і босота почала реквізовувати в першу чергу хліб і продукти с/Г виробництва - їх запекло. І вони повстали. Цим вони нагадують мені сьогоднішніх ФОПів, які протестують не тоді, коли потрібно міняти систему, а тоді, коли система нищить її бізнес. Тому навіть зараз у них ворог Гєтманцев, а не система, очолювана Зєлєнскім. Не хотів нікого образити, але таке моє бачення.
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26.01.2022 10:21 Ответить
Так а що ви хочете- тоді національне усвідомлення було на мізерному рівні. Сама Центральна Рада була проти Незалежності від Росії. А тільки за Автономію. І 73% біомаси теж вважали себе хохлами або 'тутешніми', про назву Україна знала купка інтелігентів. І навіть задавила повстання "Самостійників" Миколи Міхновського і полку ім.Полуботка в Києві в липні 1917р. війська Центральної Ради задавили разом з військами російського 'тимчасового уряду'. А далі Автономісти центральної ради вдивлялись в очі Троцького в пошуках миру. Аж поки більшовики не захопили Харків, Полтаву, Одесу і не підійшли під станцію Крути. Далі уже було прозріння і 4-й Універсал про Незалежність. Але було вже пізно. Вояки розбіглись або пішли до червоних. Авторитет серед народу - втрачено. Все що було далі зі Скоропадським і Петлюрою- просто агонія.
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26.01.2022 09:20 Ответить
."....бо не такі страшні московські воші, як своі украінські гниди". Винниченко хотів бути старшішим від Груушевського, Петлюра від Скоропадського, а в наші часи всякі бойки з яворівськими -від Чорновола. І де вони зараз згадуються в історіі -а лиш як невдахи -гетьманчики. А де через цих гетьманчиків Украіна? -а ось тут - роздерта чварами, пограбована, ослаблена.
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26.01.2022 09:36 Ответить
А почали вже відновлювати і укріплювати?
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26.01.2022 09:44 Ответить
Шануймося українці!
То знайшли,чи розконсервували................
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
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26.01.2022 10:40 Ответить
Ослаблена національна самоідентифікація у простого народу була майже повсюдною для народів Російської імперії - та й якийсь час після її розпаду. І українці не є винятком.

Для порівняння - за словами головного етнографа Росії Валерія Тишкова - там на початку ХХ ст. половина опитуваних сільських школярів не змогла назвати свої прізвища, а більше половини московських учнів не знали, що вони живуть у Москві.

А в нас - до 1917-1919 імперська влада не менше 100 років промивала мозок українцям, що вони-де всі - русские ітд тип. Тож національна самоідентифікація лише в інтелігенції та частини української еліти була українською - та й то не без прикрих винятків. А 1919 - це був пік українського опору російському більшовизму. З цього року й розгортаються великі події у Холодному ярі теж. Прочитайте для початку Горліс-Горського - Холодний яр. Він там був очевидцем - і активним учасником. На цій книзі росла молодь, яка пішла до партизанів УПА
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26.01.2022 10:25 Ответить
Слава Богу за патріотів України і погано що українці дозволили більшовистському сатанізму захопити Україну.
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26.01.2022 11:33 Ответить
 
 