Базу повстанців Холодного Яру знайшли на Черкащині. ФОТО

На Черкащині неподалік від села Мале Старосілля знайшли схрон українських повстанців часів визвольної боротьби 1920-22 років.

Про це повідомив у фейсбуці краєзнавець Сергій Тимофієв, інформує Цензор.НЕТ.

"На теренах Смілянського лісгоспу вдалося знайти базу повстанців 1920-22 років. Довгі пошуки, вивчення історичних матеріалів, опитування людей поважного віку Оленою Горлач та Олександром Міхненком дали результат. Неподалік колишнього Виноградського монастиря нарешті вдалося натрапити на місце таборування", – написав він.

Тимофієв зазначив, що вражають розміри схронів - особливо землянок, у яких стояли коні.

"Планування схронів виконано людьми які добре розумілися з природою і звичками людей з яким вони протистояли", - пише він.

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