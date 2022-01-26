Базу повстанців Холодного Яру знайшли на Черкащині. ФОТО
На Черкащині неподалік від села Мале Старосілля знайшли схрон українських повстанців часів визвольної боротьби 1920-22 років.
Про це повідомив у фейсбуці краєзнавець Сергій Тимофієв, інформує Цензор.НЕТ.
"На теренах Смілянського лісгоспу вдалося знайти базу повстанців 1920-22 років. Довгі пошуки, вивчення історичних матеріалів, опитування людей поважного віку Оленою Горлач та Олександром Міхненком дали результат. Неподалік колишнього Виноградського монастиря нарешті вдалося натрапити на місце таборування", – написав він.
Тимофієв зазначив, що вражають розміри схронів - особливо землянок, у яких стояли коні.
"Планування схронів виконано людьми які добре розумілися з природою і звичками людей з яким вони протистояли", - пише він.
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Так що не витрачай на цю гниду час!
https://www.radiosvoboda.org/a/29237255.html
То знайшли,чи розконсервували................
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Для порівняння - за словами головного етнографа Росії Валерія Тишкова - там на початку ХХ ст. половина опитуваних сільських школярів не змогла назвати свої прізвища, а більше половини московських учнів не знали, що вони живуть у Москві.
А в нас - до 1917-1919 імперська влада не менше 100 років промивала мозок українцям, що вони-де всі - русские ітд тип. Тож національна самоідентифікація лише в інтелігенції та частини української еліти була українською - та й то не без прикрих винятків. А 1919 - це був пік українського опору російському більшовизму. З цього року й розгортаються великі події у Холодному ярі теж. Прочитайте для початку Горліс-Горського - Холодний яр. Він там був очевидцем - і активним учасником. На цій книзі росла молодь, яка пішла до партизанів УПА