УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5557 відвідувачів онлайн
Новини Фото
26 565 35

Базу повстанців Холодного Яру знайшли на Черкащині. ФОТО

На Черкащині неподалік від села Мале Старосілля знайшли схрон українських повстанців часів визвольної боротьби 1920-22 років.

Про це повідомив у фейсбуці краєзнавець Сергій Тимофієв, інформує Цензор.НЕТ.

"На теренах Смілянського лісгоспу вдалося знайти базу повстанців 1920-22 років. Довгі пошуки, вивчення історичних матеріалів, опитування людей поважного віку Оленою Горлач та Олександром Міхненком дали результат. Неподалік колишнього Виноградського монастиря нарешті вдалося натрапити на місце таборування", – написав він.

Тимофієв зазначив, що вражають розміри схронів - особливо землянок, у яких стояли коні.

"Планування схронів виконано людьми які добре розумілися з природою і звичками людей з яким вони протистояли", - пише він.

Також читайте: Під час розкопок на Львівщині знайшли унікальні артефакти часів Римської імперії. ФОТОрепортаж

Базу повстанців Холодного Яру знайшли на Черкащині 01
Базу повстанців Холодного Яру знайшли на Черкащині 02
Базу повстанців Холодного Яру знайшли на Черкащині 03
Базу повстанців Холодного Яру знайшли на Черкащині 04

Автор: 

історія (1071) Холодний Яр (11) Чернігівська область (929)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
Так "холодноярці" ж не тільки в Кам"янському районі були! Їх загони базувалися і в Шампані (а це вже аж північ Черкащини (трохи не Київська область) Просто більшовикам було вигідно замовчувать справжній ообсяг Холодноярщини У книзі "Історія міст і сіл України є фото на якому (єдиному) збереглося зображення діда мого батька - баба як була живою то мені його показувала А там так "обтічно" написано що це "група партизанського загону" Але прадід у "червонх" не служив а був "холодноярцем"! І загинув у бою з "червоними"
показати весь коментар
26.01.2022 07:23
+15
до літа там робити нічого. а от по теплу непоганно було б організувати студентів історичних факультетів провести там необхідні розкопки і зафіксувати історичний матеріал
показати весь коментар
26.01.2022 02:32
+14
А з чого висновок, що то саме 20-ті роки минулого століття? Адже з того часу тут лише війна дварази прокотилася, не кажучи вже про чекістів. І що стосується холодно руських отаманів і рядових повстанців. Свого часу вони не підтримали (не всі, правда) центральну українську владу. Ні УНР, ні гетьманат, ні Директорію. Воювали лише біля власних осель, не бажаючи вступати у регулярне військо Дієвої армії. Та й воювали не за ідею здебільшого, а за збереження власного майна. Війну почали тоді, коли большевиками була розбита і відступила на Захід, у Польщу Дієва армія, а самі большевики почали грабувати українське заможне населення, забираючи все, але насамперед хліб. Зрозуміло, що Дієва армія під проводом генерала Юрка Тютюнника вирушила на допомогу повсталим з Польщі у так званий Другий зимовий похід. Але по-перше, сама армія була знекровлена попередньою поразкою, а по-друге генерал Тютюнника переоцінив масштаб повстання і знову не отримав масової підтримки місцевого населення, яке взимку воліло грітися на печах, а не воювати у холодному лісі. Тютюнника теж був розбитий. Багато полонених чекісти розстріляли біля містечка Бар. Тютюнника вони розстріляли пізніше, після допитів, катувань і схиляння до співпраці. Навіть у самих холодноярівців не було єдиного керівництва. Окремі загони складалися з жителів одного села, очолюваного вибраним отаманом. І не завжди одні загони допомагали іншим. Різниця між УПА і холодноярівцями - колосальна. УПА воювала за ідею і мала єдине керівництво - Головний провід. Проводилися регулярні в школи і рейди. Велася ідеологічна робота. Цього у холодноярівців не було.
показати весь коментар
26.01.2022 08:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до літа там робити нічого. а от по теплу непоганно було б організувати студентів історичних факультетів провести там необхідні розкопки і зафіксувати історичний матеріал
показати весь коментар
26.01.2022 02:32 Відповісти
далеченько воно від Холодного Яру
показати весь коментар
26.01.2022 02:56 Відповісти
Так "холодноярці" ж не тільки в Кам"янському районі були! Їх загони базувалися і в Шампані (а це вже аж північ Черкащини (трохи не Київська область) Просто більшовикам було вигідно замовчувать справжній ообсяг Холодноярщини У книзі "Історія міст і сіл України є фото на якому (єдиному) збереглося зображення діда мого батька - баба як була живою то мені його показувала А там так "обтічно" написано що це "група партизанського загону" Але прадід у "червонх" не служив а був "холодноярцем"! І загинув у бою з "червоними"
показати весь коментар
26.01.2022 07:23 Відповісти
😁У мене нерви здорові. І окрім того я - зануда. 😁Можу таким відписувати хоч цілий день. Одного три дні довбав. Так він пропав після цього, або нік змінив. 😊 Але таким відповідаю не для них, а для людей, у яких сумніви стосовно оцінки подій і аргументів. Стараюся наводити притомні аргументи, щоб люди думали. А з тими дисеутуватипо справжньому - даремно. Там декілька фраз і матюки.
показати весь коментар
26.01.2022 12:00 Відповісти
Та я такий самий "зануда" - професія "занудства" вимагала Однак з цим "фруктом" така тактика не проходить - він саме провокатор ("накидатель лайна на вентилятор") Він мене провокує вже кілька років Раніше провокував відкрито з прямими образами Коли мені надоїло - "кинув його під танки" Після бану він "прижух" трохи Але час від часу пробує "відкривать рота" І його більше всього бісить що я йому не відповідаю та їгнорую його "гімноплюйство" Бо він - своєрідний "емоційний вампір"що живиться негативними емоціями опонента У мене досвід подібного - теща такою була Бувало "воду виварить" жінці Та "зірветься" Теща розплачеться Через півгодини ходить - "як огірочок" А дружина потім днів три на таблетках заспокійливх сидить!
Так що не витрачай на цю гниду час!
показати весь коментар
26.01.2022 12:30 Відповісти
🙏😊 Візьму до уваги😊
показати весь коментар
26.01.2022 12:48 Відповісти
А Краснодон до ОУН тоді як? Далеченько? Мода Гвардія в Краснодоні - молодіжна антинацистська організація ОУН. А радянська брехлива пропаганда їх в камсамольцєв перетворила. О так ось...
https://www.radiosvoboda.org/a/29237255.html
показати весь коментар
26.01.2022 08:45 Відповісти
Молода Гвардія, перепрошую
показати весь коментар
26.01.2022 08:46 Відповісти
И что?Во время войны в Сумах немцы расстреляли осередок УПА.Сумы у Карпатам не ближе
показати весь коментар
26.01.2022 08:56 Відповісти
Ех, якби тих повстанців підтримало місцеве населення...
показати весь коментар
26.01.2022 05:45 Відповісти
воно підтримувало. власне, холодноярівці, в значній частині, то й були місцеві, а села були "бойовими одиницями", якщо спрощено.
показати весь коментар
26.01.2022 08:40 Відповісти
А з чого висновок, що то саме 20-ті роки минулого століття? Адже з того часу тут лише війна дварази прокотилася, не кажучи вже про чекістів. І що стосується холодно руських отаманів і рядових повстанців. Свого часу вони не підтримали (не всі, правда) центральну українську владу. Ні УНР, ні гетьманат, ні Директорію. Воювали лише біля власних осель, не бажаючи вступати у регулярне військо Дієвої армії. Та й воювали не за ідею здебільшого, а за збереження власного майна. Війну почали тоді, коли большевиками була розбита і відступила на Захід, у Польщу Дієва армія, а самі большевики почали грабувати українське заможне населення, забираючи все, але насамперед хліб. Зрозуміло, що Дієва армія під проводом генерала Юрка Тютюнника вирушила на допомогу повсталим з Польщі у так званий Другий зимовий похід. Але по-перше, сама армія була знекровлена попередньою поразкою, а по-друге генерал Тютюнника переоцінив масштаб повстання і знову не отримав масової підтримки місцевого населення, яке взимку воліло грітися на печах, а не воювати у холодному лісі. Тютюнника теж був розбитий. Багато полонених чекісти розстріляли біля містечка Бар. Тютюнника вони розстріляли пізніше, після допитів, катувань і схиляння до співпраці. Навіть у самих холодноярівців не було єдиного керівництва. Окремі загони складалися з жителів одного села, очолюваного вибраним отаманом. І не завжди одні загони допомагали іншим. Різниця між УПА і холодноярівцями - колосальна. УПА воювала за ідею і мала єдине керівництво - Головний провід. Проводилися регулярні в школи і рейди. Велася ідеологічна робота. Цього у холодноярівців не було.
показати весь коментар
26.01.2022 08:16 Відповісти
Пи. Си. Висловлю крамольну думку. Багаті селяни з холодноярських теренів ніколи не голодували, бо важкою і постійною працею заробляли і на хліб, і до хліба. І коли олодні не роби і пияки, люмпен і босота почала реквізовувати в першу чергу хліб і продукти с/Г виробництва - їх запекло. І вони повстали. Цим вони нагадують мені сьогоднішніх ФОПів, які протестують не тоді, коли потрібно міняти систему, а тоді, коли система нищить її бізнес. Тому навіть зараз у них ворог Гєтманцев, а не система, очолювана Зєлєнскім. Не хотів нікого образити, але таке моє бачення.
показати весь коментар
26.01.2022 10:21 Відповісти
Так а що ви хочете- тоді національне усвідомлення було на мізерному рівні. Сама Центральна Рада була проти Незалежності від Росії. А тільки за Автономію. І 73% біомаси теж вважали себе хохлами або 'тутешніми', про назву Україна знала купка інтелігентів. І навіть задавила повстання "Самостійників" Миколи Міхновського і полку ім.Полуботка в Києві в липні 1917р. війська Центральної Ради задавили разом з військами російського 'тимчасового уряду'. А далі Автономісти центральної ради вдивлялись в очі Троцького в пошуках миру. Аж поки більшовики не захопили Харків, Полтаву, Одесу і не підійшли під станцію Крути. Далі уже було прозріння і 4-й Універсал про Незалежність. Але було вже пізно. Вояки розбіглись або пішли до червоних. Авторитет серед народу - втрачено. Все що було далі зі Скоропадським і Петлюрою- просто агонія.
показати весь коментар
26.01.2022 09:20 Відповісти
."....бо не такі страшні московські воші, як своі украінські гниди". Винниченко хотів бути старшішим від Груушевського, Петлюра від Скоропадського, а в наші часи всякі бойки з яворівськими -від Чорновола. І де вони зараз згадуються в історіі -а лиш як невдахи -гетьманчики. А де через цих гетьманчиків Украіна? -а ось тут - роздерта чварами, пограбована, ослаблена.
показати весь коментар
26.01.2022 09:36 Відповісти
А почали вже відновлювати і укріплювати?
показати весь коментар
26.01.2022 09:44 Відповісти
Шануймося українці!
То знайшли,чи розконсервували................
PS."Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
показати весь коментар
26.01.2022 10:40 Відповісти
Ослаблена національна самоідентифікація у простого народу була майже повсюдною для народів Російської імперії - та й якийсь час після її розпаду. І українці не є винятком.

Для порівняння - за словами головного етнографа Росії Валерія Тишкова - там на початку ХХ ст. половина опитуваних сільських школярів не змогла назвати свої прізвища, а більше половини московських учнів не знали, що вони живуть у Москві.

А в нас - до 1917-1919 імперська влада не менше 100 років промивала мозок українцям, що вони-де всі - русские ітд тип. Тож національна самоідентифікація лише в інтелігенції та частини української еліти була українською - та й то не без прикрих винятків. А 1919 - це був пік українського опору російському більшовизму. З цього року й розгортаються великі події у Холодному ярі теж. Прочитайте для початку Горліс-Горського - Холодний яр. Він там був очевидцем - і активним учасником. На цій книзі росла молодь, яка пішла до партизанів УПА
показати весь коментар
26.01.2022 10:25 Відповісти
Слава Богу за патріотів України і погано що українці дозволили більшовистському сатанізму захопити Україну.
показати весь коментар
26.01.2022 11:33 Відповісти
 
 