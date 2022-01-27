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Путин возложил цветы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Немногих живых блокадников к нему не пустили – они остались за забором. ФОТО

Президент России Владимир Путин возложил цветы на Пискаревское кладбище в Петербурге – в честь 78-летия полного освобождения города от нацистской блокады. Самих блокадников к действию не допустили - их оставили за забором.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новая газета.

"Владимир Путин приехал возложить цветы на Пискаревское кладбище в Петербурге - в честь 78-летия полного освобождения города от фашистской блокады. При этом на кладбище не пустили самих блокадников - их оставили стоять за забором", - отмечается в сообщении

Путин возложил цветы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Немногих живых блокадников к нему не пустили – они остались за забором 01

Российский оппозиционер Леонид Волков в твиттере отметил: "Очень популярный президент, национальный лидер, которого обожает вся страна, в траурный день на мемориальном кладбище".

Путин возложил цветы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Немногих живых блокадников к нему не пустили – они остались за забором 02

Автор: 

Вторая мировая война (428) путин владимир (31522) Санкт-Петербург (488)


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Топ комментарии
+46
- хорошая техника у фотографов
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27.01.2022 18:51
+40
Та що тій суміші гівна, ботоксу та силікону від морозу зробиться?
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27.01.2022 18:56
+36
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27.01.2022 19:03
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27.01.2022 18:49 Ответить
- хорошая техника у фотографов
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27.01.2022 18:51 Ответить
ага, "держат в объективе" немногих выживших блокадников

дебилы, залечь могли бы
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27.01.2022 19:23 Ответить
а что они мешкают? я не пойму
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27.01.2022 20:29 Ответить
А кого вони бояться? Потенційні терористи на Донбасі, опозиція або в тюрмі, або в труні.
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28.01.2022 08:59 Ответить
Зачетные фоторужья
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27.01.2022 20:33 Ответить
вместо одного из них должен был быть Ярош
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27.01.2022 23:34 Ответить
Без шапки взимку в такому віці небезпечно.
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27.01.2022 18:54 Ответить
Та що тій суміші гівна, ботоксу та силікону від морозу зробиться?
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27.01.2022 18:56 Ответить
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27.01.2022 19:57 Ответить
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27.01.2022 20:49 Ответить
Но тебе ,*****,Песта по-любэ...
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27.01.2022 20:55 Ответить
"
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27.01.2022 21:01 Ответить
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27.01.2022 20:54 Ответить
Не зря она на Маскву смотрит!
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27.01.2022 22:05 Ответить
Пан так переживає за цього покидька. Най би відморозив собі макітру й сконав тихенько...
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27.01.2022 19:54 Ответить
А він вголовному уборі: кацапопідарка називається.
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27.01.2022 21:03 Ответить
Таке ж сцикло, як і наш)
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27.01.2022 18:54 Ответить
Рівень всенародної любові каціпів до ***** просто зашкалює...
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27.01.2022 18:55 Ответить
там скоріше навпаки.....
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27.01.2022 20:30 Ответить
БыльБылева@Bylbyleva



своєчасно
управделами обнуленыша заказали постамент для гроба

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27.01.2022 18:56 Ответить
Ще треба їм білі тапки з оттакенними підборами замовити! Безпаливно так...
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27.01.2022 18:59 Ответить
Бльоо цих двоє могли стати героями,курва тільки стріляй в спіну як любить куйло!Кращого шансу і годі чекати...
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27.01.2022 19:01 Ответить
путін поклав квіти на честь річниці зняття блокади Ленінграда
======================
а на усіх інших кацапів він просто поклав.
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27.01.2022 19:02 Ответить
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27.01.2022 19:03 Ответить
При етом блокаду организовал сам Сталин, чтобы ленинградцы не смогли покинуть город и не сдать его немцам.
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27.01.2022 19:04 Ответить
Якби не нападав совок на фіннів - не було б і блокади. Це ще фінни вельми шляхетно до свого кордону просунулися і зупинилися. Якби Сралін не нападав на них - запросто могли б продовольство у них купувати.
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27.01.2022 19:09 Ответить
Причем тут фины? Блокадники могли выйти или их могли вывезти по замерзшему озеру. Просто на берегу стояли заград отряды Сталина и никого кроме машин с оружием не пропускали. Иначе бы все работники заводов и фабрик работавших на военных предприятиях в Ленинграде разбежались бы.
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27.01.2022 19:15 Ответить
Суомі вийшли на кордон 39року і залишили ці землі в 44р. Я служив на Карельському перешийку в 80-х і там тоді ще залишались укріплення лінії Маннергейма. Їх було видно прямо з вікна електрички Підерград- Виборг.
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27.01.2022 21:11 Ответить
и голодом морили свои кацапы своих кацапов
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27.01.2022 19:43 Ответить
че не пристрелили в спину этого ******** ???
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27.01.2022 19:05 Ответить
так їх теж на прицілі тримали
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27.01.2022 22:10 Ответить
От сцыкун паскудный ..позорище *** ...
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27.01.2022 19:05 Ответить
"...никакой "Блокады" со стороны немцев никогда не было! В город свободно доставлялись военные, боеприпасы еда и даже такие невиданные изыски как пирожные! Мало того, пока сотни тысяч "блокированных" петербуржцев тухли как свечи от холода и голода, его приятель снабженец хвастался тем, что уничтожал несвежие просроченные пирожные, которые отказались есть господа комиссары! Он до слез ухахатывался , рассказывая про горы золота, бриллиантов и других ценностей, которые он смог выменять на хлеб! Хлеб, который он также уничтожал, если не успевал обменять. И все зачем? Чтобы не нарушать приказа! Приказа, гласящего о том, что информирование о истинном положении вещей было строжайше запрещено. Город банально удушили, как в свое время удушили Украину - устроив Голодомор.

"В архивных документах нет ни одного факта голодной смерти среди представителей райкомов, горкома, обкома ВКП(б)".

В столовой Смольного были доступны любые продукты: фрукты, овощи, икра, булочки, пирожные. Молоко и яйца доставляли из подсобного хозяйства во Всеволожском районе. Инструктор отдела кадров горкома ВКП(б) Николай Рибковский был отправлен отдохнуть в партийный санаторий, где описывал в дневнике свой быт: "Каждый день мясное - баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное - лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же чёрного хлеба на день… и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Питание заказываешь накануне по своему вкусу". https://news.obozrevatel.com/society/mif-o-blokade-leningrada.htm
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27.01.2022 19:14 Ответить
никакого голодомора там не было, они все на карточки корм получали, так шо хай не скыглять
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27.01.2022 19:46 Ответить
Вот о какой блокаде может идти речь, если жд транспортом подавалось сырье заводам и вывозилась готовая военная продукция из блокадного Ленинграда?!
Что мешало этим же жд транспортом подать вместо сырья продукты?
Ленинград дал фронту 713 танков , свыше 3тыс. полковых и противотанковых орудий , более 10300 минометов , 480 бронемашин , 58 бронепоездов.1 Кроме того , за июль -декабрь 1941 г. фронт получил более 3 млн. снарядов и мин, 40 тыс. реактивных снарядов, большее количество другой боевой техники. Много это или мало? В этом отношении показательны следующие сравнительные данные: во втором полугодии 1941 г. в Ленинграде было выпущено 10,1 проц. из всех артиллерийских орудий, изготовленных в стране, 23,5 проц. миномётов и 14,8 проц. танков. Приблизительно 52 проц. мин и 68 проц. снарядов, израсходованных фронтом в тот период, было произведено в Ленинграде.2
Выпускаемые в городе артиллерийские орудия, миномёты и боеприпасы направлялись не только на Ленинградский фронт, но и под Москву. В самый разгар битвы за столицу из осаждённого Ленинграда было отправлено свыше 400 полковых пушек, около 1 тыс. миномётов различных калибров и почти 40 тыс. бронебойных снарядов. 28 ноября 1941 г. командующий Западным фронтом Г.К.Жуков прислал в Ленинград телеграмму: "Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожадными гитлеровцами".
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27.01.2022 19:19 Ответить
атож, не було ніякої блокади Лєнінграда - був гібридний урбаноцид, помста нелояльному місту
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27.01.2022 19:22 Ответить
> Вот о какой блокаде может идти речь, если жд транспортом подавалось сырье заводам и вывозилась готовая военная продукция из блокадного Ленинграда?!

Я тоже никогда не мог этого понять. Простейшие взаимоисключающие параграфы - якобы "блокада" немцами, но своё сырье и продукция возились туда-сюда в промышленных масштабах. Зато корм рабам возили по "дороге жизни", максимально театрально. Хотя о чём можно говорить, если даже события 2014-го года роств подаёт вывернутыми наизнанку, а тут события почти вековой давности, когда не было интернета. Я рекомендую почитать советские газеты тех годов, благо сканы доступны (и в реале найти нетрудно). Там иногда такое, что даже близко не налазит на современные фантазии расейских историкоф.
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27.01.2022 20:27 Ответить
таких тварей, шо взрастили в т=н. "ленинграде" вы не найдте нигде! лучше шо б он в руины превратился, воспитали целое поколение ублюдков ! "бандитский петербург" - это самое ласкательное слово для руссиш-выродков!!!
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27.01.2022 19:21 Ответить
...нащадки тих, хто вселився у квартири виморених і вбитих - воєнщіна, гебня, отвєтствєнний навозной контінгєнт
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27.01.2022 19:25 Ответить
за поребриком, как скот и под прицелом снайперов!
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27.01.2022 19:22 Ответить
рабы !

под прицелом снайперов кричать "путин уря!"
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27.01.2022 19:25 Ответить
Немного арифметики о "блокаде". 125 грамм хлеба х миллион иждивенцев- это 125 тонн в день или 3750 тонн в месяц. Пусть ещё 2 раза по столько же для остальных- около 10000 тонн.
При этом сырья для производства оружия и прочего поставлялось более 200000 тонн в месяц, и обратно из Ленинграда вывозилось военной продукции более 100000 тонн в месяц.
Если бы вонючие совки уменьшили свои аппетиты по оружию даже на 10%, многие люди в Ленинграде остались бы живы.
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27.01.2022 19:23 Ответить
...только войну бы проиграли (в самую первую зиму, когда ситуация в городе была критической - до этого было не далеко) и десятки миллионов погибли бы...
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27.01.2022 19:35 Ответить
Гитлер бы голодоморы не устраивал.
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27.01.2022 19:53 Ответить
А десятки міліонів і так загинули.
Краще б не укладали пакт Рібентропа-Молотова, а одразу б з Черчилем, тоді Гітлер би і до Ленінграду б не дійшов.
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27.01.2022 19:53 Ответить
С самого прихода Гитлера к власти, СССР любыми способами старался подписать такие договоры хоть с кем то. На момент раздела Чехословакии, СССР был готов обьявить войну Германии, чтоб воевать за Чехословакию, и даже начал переброску войск. Но Польша пригрозила обьявить СССР войну, если он туда сунется через их территорию. И только после того как договора о ненападении подписали с Германией США, Франция, и Англия - СССР сам подписал с Германией такой договор, и начал ей активно помогать (за неделю до начала второй мировой войны).
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27.01.2022 20:50 Ответить
> На момент раздела Чехословакии, СССР был готов обьявить войну Германии, чтоб воевать за Чехословакию, и даже начал переброску войск. Но Польша пригрозила обьявить СССР войну, если он туда сунется через их территорию.

Угу, канешн. Верим-верим. Открываем газету "Правда" - 2 сент 1939 сообщения о ратификации пакта между СССР и Германией и на той же полосе сообщения о всеобщей мобилизации в Англии, Франции, Голландии и других странах, плюс сообщение о начале военных действий между Германией и Польшей. А уже 1 ноября того же года читаем в докладе Молотова "...Наши отношения с Германией, как я уже сказал, улучшились коренным образом. ..... Как известно, наши войска вступили на территорию Польши только после того, как Польское государство распалось и фактически перестало существовать." (передовица выпуска 1 ноября 39-го года, 4 колонка). Кого там совок собирался "спасать" от своего дружбана-немчуры? Не смеши, короче. Совок до последнего лобызался с немцами и с удовольствием поделил бы с ними Европу (а то и весь мир).
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27.01.2022 21:23 Ответить
И что из приведённого опровергает мои слова???

Раздел Чехословакии (он же - Мюнхенский сговор). Был оформлен 29 сентября 1938. По нему Германия присоединила Судетскую область (а Польша под шумок взяла под контроль Тешинскую область (несмотря на то что после первой мировой её признали за Чехословакией и никто никогда Польше не отдавал)). У СССР был договор о взаимопомощи с Чехословакией, и он должен был обьявить войну Германии и ввести войска для помощи Чехословакии. Но по скольку Польша сама намеревалась поживиться от раздела Чехословакии - она заблокировала переброску войск, и пригрозила обьявить СССР войну. (о чём сильно пожалела через год)

Пакт Молотова - Рибентропа был подписан 23 августа 1939 года, за 9 дней до начала второй мировой войны (по версии Западных стран, ибо им как то стыдно считать что она началась за год до того, с их сговоров с Германией).
А вот например декларация о ненападении и дружбе между Англией и Германией была подписана 30 сентября 1938 (почти за год до пакта Молотова)
А аналогичная между Германией и Францией - 6 декабря 1938
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27.01.2022 22:16 Ответить
> И что из приведённого опровергает мои слова???

Ватан, пока все нормальные страны занимались мобилизацией и подготовкой к войне с немцами, совок занимался улучшением отношений с ними. Спрашиваю ещё раз: кому там в Чехословакии совок собирался помогать, вторгаясь на территорию Польши?

> ибо им как то стыдно считать что она началась за год до того, с их сговоров с Германией

Войны начинаются не с договоров, плохих или хороших, а с начала реальных военных действий, ватан.
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28.01.2022 14:32 Ответить
События которые я описал произошли за год до вторжения СССР в Польшу. Причём в этот момент мобилизацией и подготовкой к войне с Германией занимался СССР. А Англия и Франция договаривались с Германией какую ещё страну ей отдать, и подписывали с Гитлером договора о дружбе и ненападении (СССР подобный договор подписал только почти через год после этого).

Да. Чехословакия решила не сопротивляться оккупации своих территорий Германией и Польшей, понимая что силы не равны. А Польша через год попробовала воевать.
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28.01.2022 15:25 Ответить
Я так понимаю, сейчас окажется, что это поляки на совок напали, а нещастый савочек оборонялся как мог от пракгялых пшеков.

Ватан, я тебе совковую же газету привел, где чёрным по белому написано, что совок занимался дрюжбой с немцами и захватом терририй, когда в Европе уже вовсю набирали обороты военные действия. В сороковых совецкие газеты вовсю печатали речи тов. Гитлера (без малейшего осуждения) и приветствовали "трудящихся Эстонии, Латвии и Литвы". Риторика брехни за почти столетие не поменялась - те же фразы, обороты, такое же "мы только защищали свои интересы".

Короче, можешь дальше надрачивать на пабєду в бойне, у истоков которой сами же и стояли. Тольео делайте это в одиночку, на своей территории. Можете там ходить ватными лолками, брать картонные рейхстаги, у себя дома развлекайтесь как хотите, всем насрать. Но когда вы с такими избитыми предлогами снова вторгаетесь в соседние страны, вас там будут ждать только вилы.
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28.01.2022 16:33 Ответить
Польша на СССР не нападала. Она просто хотела Тешинскую область Чехословакии. В первую мировую, после распада Австро - Венгрии - попыталась отжать её у Чехословакии в первый раз. Но после окончания войны область у Польши отняли. Перед второй мировой, Польша не дала СССР помочь Чехословакии, и вместе с Гитлером во второй раз отняла Тешинскую область. И вот только после этого СССР прекратил попытки заключить союз против Гитлера, а примерно через год, заключил союз с самим Гитлером.

И ещё раз: Англия и Франция заключили пакты о дружбе и ненападении с Гитлером, примерно за год до СССР. И примерно тогда же одобряли захват Гитлером соседних стран, в то время как СССР был готов с Гитлером воевать и искал союзников.
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28.01.2022 16:55 Ответить
> Англия и Франция заключили пакты о дружбе и ненападении с Гитлером, примерно за год до СССР. И примерно тогда же одобряли захват Гитлером соседних стран

Немцы вторглись к чехам в 38-м точно так же, как и расеяне к украинцам - подло, без декларирования и объявления войны. Вполне можно понять остальные страны, которые старались избежать глобального конфликта и задекларировать мир. Когда война стала открытой и неизбежной (вторжение немцев в Польшу в 39-м), Англия сразу объявила войну Германии и на этом все мирные договора закончились. В это же время твой СССР занимался совместными парадами, договорами и прочей дружбой с Германией, под шумок решая свои задачи (та же Польша, Финляндия, страны Балтии), вплоть до июня 41-го. Поэтому вот это твоё "в то время как СССР был готов с Гитлером воевать и искал союзников" не более чем обычная кацапская брехня.
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28.01.2022 17:34 Ответить
Немцы вторглись к чехам в 38-м точно так же, как и расеяне к украинцам - подло, без декларирования и объявления войны.

Чего?! Немцы на весь мир обьявили что в Судетской области притесняют немцев, и потому они собираются взять область под контроль. "Или отдайте по хорошему, или начнётся война!". А знаете как на это отреагировали страны Запада? Созвали конференцию в Мюнхене, и там приняли документ с подписями Англии и Франции, который предписывал Чехословакии отдать немцам то что они просили без сопротивления. Делегацию Чехословакии на составление текста не пустили, ознакомили с принятым вариантом. СССР отказался участвовать в этом мероприятии. На следующий день после этого Англия подписала с Германией договор о дружбе и ненападении, а Франция - через 2 месяца.

Сейчас чем то подобным было бы созвать конференцию в Москве, и без участия Украины принять там решение за подписями стран НАТО, отдать под контроль РФ, Украину по Днепр.
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28.01.2022 17:52 Ответить
> Немцы на весь мир обьявили что в Судетской области притесняют немцев, и потому они собираются взять область под контроль.

Объявления войны не было, так или иначе. Точно так же ведёт себя сегодня *********.

> приняли документ с подписями Англии и Франции, который предписывал Чехословакии отдать немцам то что они просили без сопротивления.

Было такое, чего греха таить. Неохота было воевать, тем более что не до конца отошли ещё от первой мировой.

> созвать конференцию в Москве, и без участия Украины принять там решение за подписями стран НАТО, отдать под контроль РФ, Украину по Днепр.

****** полУчите, ага. Исторические уроки усвоены (хотя и подзабыты, судя по Минску), и никто сегодня не верит, что лапотный фюрер остановится на небольшом "восстановлении исторической справедливости".
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28.01.2022 18:14 Ответить
Ну, десятки миллионов полегли во время войны и миллионы - в лагерях после, так что это бабушка надвое сказала, насколько было бы хуже, если бы кремль как обычно не заваливал врагов трупами. И если бы сралин не уничтожил интеллектуальную элиту, лучших инженеров и военных стратегов CCCР перед началом войны, не было бы необходимости ложиться костьми уже во время войны. Но главное не это, а то, что на вранье о т.н. "блокаде ленинграда" было воспитано целое поколение моторыл и мильчаковых, оправдывающее свои преступления священной борьбой с фашизмом
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27.01.2022 19:57 Ответить
Для того, чтобы не проиграть войну, не надо было вашему Сралину с его другом Адиком целоваться взасос и делить Европу, как это сейчас пытается повторить ваше }{уйло.
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27.01.2022 22:21 Ответить
А чтож ему оставалось делать если Англия с Францией, сначала отказались заключать с СССР какие бы то ни было договора против Гитлера (поскольку планировали что Гитлер будет воевать с СССР, и тем самым будут решены сразу две их проблемы), потом разрешили ему раздербанить Чехословакию, а после - вообще подписали с Германией договоры о дружбе и ненападении (за год до СССР)?

Ждать что следующий сговор будет по разделу СССР?
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27.01.2022 22:33 Ответить
"А чтож ему оставалось делать"? Вооружать Гитлера в обход Версальских соглашений, что он и делал. Оккупировать вместе с Гитлером всё, что было поближе к совку, что он и делал. Произвести 150.000 "Ивановых" для бомбёжек всей Европы и 200000 танков с танкистами (это Сралин не успел, но уже делал в полный рост). Готовить "мировую революцию", как завещал великий Членин (в результате мировой войны, которую эти ублюдки вместе и готовили). Ещё назвать что именно сделал ваш Сралин?
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27.01.2022 22:49 Ответить
Если бы кто то слушал СССР, Гитлера остановили бы ещё в 38 году (при том так же воюя руками СССР как и после 41 года).
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27.01.2022 23:14 Ответить
Если бы, да кабы... Если бы у власти на Западе были бы вменяемые люди, парашу додавили бы ещё в 1918-м, Членина со Сралиным и прочим сбродом повесили бы на Красной площади, и совка бы вообще не было. А если бы наши киевские князья не лоханулись ещё на 1000 лет раньше, на месте вашей параши до сих пор бы жабы квааакали (чему парашники от них и научились).
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28.01.2022 07:20 Ответить
низзя..... а то вовочка подхватит вирус .а жить то хочется вечно....а вечно тоже низзя...хахахаахвезде один, по жизни один, везде бункера и дистанции сам пью сам гуляю сам стэлюся сам лягаю... осталось ещё как майкл джексон помню боялся микробов и спал в барокамере...((
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27.01.2022 19:27 Ответить
Нужно было на входе еще вывеску поставить , как в концентрационном лагере Бухенвальде " Всякому свое, каждому по его заслугам" Вот у Ху-Пу "особые заслуги", а блокадники что, так отжившие свой век ненужные старики .
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27.01.2022 19:28 Ответить
Это двойник - с такого расстояния пипл схавает.
Да и мало ли откуда что может прилететь...
Задолбал этот прогресс с дронами и самонаводящимися боеприпасами.
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27.01.2022 19:30 Ответить
Люди и сами должны понимать, что находиться с этим упырем опасно для жизни.
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27.01.2022 19:31 Ответить
https://www.tiktok.com/@flacoarguetamartinez22/video/7055026414768229678?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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27.01.2022 19:40 Ответить
Таке фото відразу у мене асоціюється з фотками найвеличнішого - теж тільки охорона та наближені, а ті, хто причетний чи постраждалий - десь "за парєбріком" охорони. Копіювати - так у всьому! От же падло малороське! Вибачте, вирвалося....
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27.01.2022 19:41 Ответить
У нього мама ніяка не росіянка. У графі "національність" значиться /євр./
У гуглі є путінська заява про заміну паспорту у зв'язку з 45-річним віком.
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27.01.2022 19:48 Ответить
Це ти про ХЛО чи про наше нещастя? Якщо про ХЛО, то мені його історія до того місця, яким наше хло "думає, що думає". А якщо про наше, то "малорос" (у цьому випадку) - то стан душі, на жаль...
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27.01.2022 20:27 Ответить
Я кажу, що у кремлi сидять ніякі не "росiяни", а зовсім інший народ.
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27.01.2022 23:09 Ответить
Кстати, у Марка Солонина есть видео про блокаду.
Критической ситуации с хлебом не было.
А партийцы и вовсе жрали как ресторане.
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27.01.2022 19:42 Ответить
Блокадники, то герої???... довірились совку, тай залишились в місті... виноваті німці чи совок? думаю вина і тих, і інших одинакова. геройства там нема, є лише трагедія...
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27.01.2022 19:45 Ответить
Судя по всему у него какая-то серьёзная болезнь и он боится, что Covid приведёт к осложнениям, что приведёт к тому, что он сходнет раньше времени, поэтому сидит в бункере два года.
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27.01.2022 19:48 Ответить
***** -блокадник
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27.01.2022 19:50 Ответить
його і без блокади скоро кацапи з"дять... Причому, без солі.
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27.01.2022 19:53 Ответить
Тасколько уже лет этому видео...... Не съедят на жаль.
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27.01.2022 21:07 Ответить
***** воно і є *****. Ще й шапку зняло, щоб на морозі сильніше скукожитися і стати ще меншою мішенню.
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27.01.2022 19:51 Ответить
А спочатку працюючи там пуйло обікрало Пітєр,а потім усю лапатну балалайню та усіх лапатних населюків...
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27.01.2022 19:56 Ответить
Місце пішов собі шукати.
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27.01.2022 20:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JYOD4zjhrjY https://www.youtube.com/watch?v=JYOD4zjhrjY


Кричали рашики ура и в воздух чепчики бросали...
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27.01.2022 20:13 Ответить
Chto za sovkovaja blokada, nemci gumanitarnije gruzi propuskali, soumi tozhe i odna chastj bila pod kontroljem krasnopuzih mrazei, pochemu blokada i ot kogo togda?
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27.01.2022 20:18 Ответить
Кто то может объяснить смысл блокады ? Немцы предлагали открыть корридор для поставок продовольствия, но тов Сталин оказался мудрее, он миллионы людей заморил голодом назло врагу.
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27.01.2022 20:44 Ответить
Немцы предлагали открыть корридор для поставок продовольствия

Когда и на каких условиях?
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27.01.2022 20:56 Ответить
т.к. Путлер является настоящим живым блокадником, который пришел возложить на алтарь своей славы, то все остальные лжеблокадники пусть скажут спасибо, что их не сожгли на переферийных жертвенных кострах, чего нельзя обещать в следующий раз
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27.01.2022 20:50 Ответить
Сильно серливый. Зачем вообще из бункера вылез непонятно......
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27.01.2022 21:09 Ответить
А що він ще не здох?
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27.01.2022 21:34 Ответить
Позорник гребанный...
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27.01.2022 22:04 Ответить
Виживший блокадник,покійний академік Ліхачьов у часи "блокади" вів щоденник,де прямо описав перебіг .Щоденник опублікований.
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27.01.2022 22:37 Ответить
Холопи повинні знати своє місце. А, взагалі, це просто огидно. Огидно, коли люди самі з себе зробили холопів.
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27.01.2022 23:00 Ответить
"Нехолопов" методично уничтожали 70 лет - если вы не в курсе.
Красный террор большевиков и ГУЛАГ касались именно "нехолопов".
Холопов оставляли - вы, наверное, из них.
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27.01.2022 23:13 Ответить
Можно было им еще блинов с лопаты подкинуть.
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28.01.2022 00:09 Ответить
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28.01.2022 15:12 Ответить
честь 78-річчя повного визволення міста від нацистської блокади. Самих блокадників до дійства не допустили до дійства - їх лишили за парканом. Джерело:
Чому кацапи не розказують що Ленінград був оточений німцями з 3 сторін і НІМЦІ ПРОПОНУВАЛИ ВИВЕСТИ МИРНЕ НА СЕЛЕННЯ З ЛЕНІНГРАДУ

Тому голод, канібалізм і смерті блокадників Ленінграда на руках Сталіна і комуняк.
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06.02.2022 18:47 Ответить
 
 