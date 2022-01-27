Путин возложил цветы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Немногих живых блокадников к нему не пустили – они остались за забором. ФОТО

Президент России Владимир Путин возложил цветы на Пискаревское кладбище в Петербурге – в честь 78-летия полного освобождения города от нацистской блокады. Самих блокадников к действию не допустили - их оставили за забором.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новая газета.

"Владимир Путин приехал возложить цветы на Пискаревское кладбище в Петербурге - в честь 78-летия полного освобождения города от фашистской блокады. При этом на кладбище не пустили самих блокадников - их оставили стоять за забором", - отмечается в сообщении







Российский оппозиционер Леонид Волков в твиттере отметил: "Очень популярный президент, национальный лидер, которого обожает вся страна, в траурный день на мемориальном кладбище".