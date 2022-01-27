Путін поклав квіти на честь річниці зняття блокади Ленінграда. Небагатьох живих блокадників до нього не допустили - вони лишилися за парканом. ФОТО
Президент Росії Володимир Путін поклав квіти на Піскарівський цвинтар у Петербурзі – на честь 78-річчя повного визволення міста від нацистської блокади. Самих блокадників до дійства не допустили до дійства - їх лишили за парканом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нова газета.
"Володимир Путін приїхав покласти квіти на Піскарівський цвинтар у Петербурзі – на честь 78-річчя повного визволення міста від фашистської блокади. При цьому на цвинтарі не пустили самих блокадників - їх залишили стояти за парканом", - відзначається у повідомленні
Російський опозиціонер Леонід Волков у твіттері відзначив: "Дуже популярний президент, національний лідер, якого обожнює вся країна, у траурний день на меморіальному цвинтарі".
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а на усіх інших кацапів він просто поклав.
"В архивных документах нет ни одного факта голодной смерти среди представителей райкомов, горкома, обкома ВКП(б)".
В столовой Смольного были доступны любые продукты: фрукты, овощи, икра, булочки, пирожные. Молоко и яйца доставляли из подсобного хозяйства во Всеволожском районе. Инструктор отдела кадров горкома ВКП(б) Николай Рибковский был отправлен отдохнуть в партийный санаторий, где описывал в дневнике свой быт: "Каждый день мясное - баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное - лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же чёрного хлеба на день… и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Питание заказываешь накануне по своему вкусу". https://news.obozrevatel.com/society/mif-o-blokade-leningrada.htm
Что мешало этим же жд транспортом подать вместо сырья продукты?
Ленинград дал фронту 713 танков , свыше 3тыс. полковых и противотанковых орудий , более 10300 минометов , 480 бронемашин , 58 бронепоездов.1 Кроме того , за июль -декабрь 1941 г. фронт получил более 3 млн. снарядов и мин, 40 тыс. реактивных снарядов, большее количество другой боевой техники. Много это или мало? В этом отношении показательны следующие сравнительные данные: во втором полугодии 1941 г. в Ленинграде было выпущено 10,1 проц. из всех артиллерийских орудий, изготовленных в стране, 23,5 проц. миномётов и 14,8 проц. танков. Приблизительно 52 проц. мин и 68 проц. снарядов, израсходованных фронтом в тот период, было произведено в Ленинграде.2
Выпускаемые в городе артиллерийские орудия, миномёты и боеприпасы направлялись не только на Ленинградский фронт, но и под Москву. В самый разгар битвы за столицу из осаждённого Ленинграда было отправлено свыше 400 полковых пушек, около 1 тыс. миномётов различных калибров и почти 40 тыс. бронебойных снарядов. 28 ноября 1941 г. командующий Западным фронтом Г.К.Жуков прислал в Ленинград телеграмму: "Спасибо ленинградцам за помощь москвичам в борьбе с кровожадными гитлеровцами".
Я тоже никогда не мог этого понять. Простейшие взаимоисключающие параграфы - якобы "блокада" немцами, но своё сырье и продукция возились туда-сюда в промышленных масштабах. Зато корм рабам возили по "дороге жизни", максимально театрально. Хотя о чём можно говорить, если даже события 2014-го года роств подаёт вывернутыми наизнанку, а тут события почти вековой давности, когда не было интернета. Я рекомендую почитать советские газеты тех годов, благо сканы доступны (и в реале найти нетрудно). Там иногда такое, что даже близко не налазит на современные фантазии расейских историкоф.
под прицелом снайперов кричать "путин уря!"
При этом сырья для производства оружия и прочего поставлялось более 200000 тонн в месяц, и обратно из Ленинграда вывозилось военной продукции более 100000 тонн в месяц.
Если бы вонючие совки уменьшили свои аппетиты по оружию даже на 10%, многие люди в Ленинграде остались бы живы.
Краще б не укладали пакт Рібентропа-Молотова, а одразу б з Черчилем, тоді Гітлер би і до Ленінграду б не дійшов.
Угу, канешн. Верим-верим. Открываем газету "Правда" - 2 сент 1939 сообщения о ратификации пакта между СССР и Германией и на той же полосе сообщения о всеобщей мобилизации в Англии, Франции, Голландии и других странах, плюс сообщение о начале военных действий между Германией и Польшей. А уже 1 ноября того же года читаем в докладе Молотова "...Наши отношения с Германией, как я уже сказал, улучшились коренным образом. ..... Как известно, наши войска вступили на территорию Польши только после того, как Польское государство распалось и фактически перестало существовать." (передовица выпуска 1 ноября 39-го года, 4 колонка). Кого там совок собирался "спасать" от своего дружбана-немчуры? Не смеши, короче. Совок до последнего лобызался с немцами и с удовольствием поделил бы с ними Европу (а то и весь мир).
Раздел Чехословакии (он же - Мюнхенский сговор). Был оформлен 29 сентября 1938. По нему Германия присоединила Судетскую область (а Польша под шумок взяла под контроль Тешинскую область (несмотря на то что после первой мировой её признали за Чехословакией и никто никогда Польше не отдавал)). У СССР был договор о взаимопомощи с Чехословакией, и он должен был обьявить войну Германии и ввести войска для помощи Чехословакии. Но по скольку Польша сама намеревалась поживиться от раздела Чехословакии - она заблокировала переброску войск, и пригрозила обьявить СССР войну. (о чём сильно пожалела через год)
Пакт Молотова - Рибентропа был подписан 23 августа 1939 года, за 9 дней до начала второй мировой войны (по версии Западных стран, ибо им как то стыдно считать что она началась за год до того, с их сговоров с Германией).
А вот например декларация о ненападении и дружбе между Англией и Германией была подписана 30 сентября 1938 (почти за год до пакта Молотова)
А аналогичная между Германией и Францией - 6 декабря 1938
Ватан, пока все нормальные страны занимались мобилизацией и подготовкой к войне с немцами, совок занимался улучшением отношений с ними. Спрашиваю ещё раз: кому там в Чехословакии совок собирался помогать, вторгаясь на территорию Польши?
> ибо им как то стыдно считать что она началась за год до того, с их сговоров с Германией
Войны начинаются не с договоров, плохих или хороших, а с начала реальных военных действий, ватан.
Да. Чехословакия решила не сопротивляться оккупации своих территорий Германией и Польшей, понимая что силы не равны. А Польша через год попробовала воевать.
Ватан, я тебе совковую же газету привел, где чёрным по белому написано, что совок занимался дрюжбой с немцами и захватом терририй, когда в Европе уже вовсю набирали обороты военные действия. В сороковых совецкие газеты вовсю печатали речи тов. Гитлера (без малейшего осуждения) и приветствовали "трудящихся Эстонии, Латвии и Литвы". Риторика брехни за почти столетие не поменялась - те же фразы, обороты, такое же "мы только защищали свои интересы".
Короче, можешь дальше надрачивать на пабєду в бойне, у истоков которой сами же и стояли. Тольео делайте это в одиночку, на своей территории. Можете там ходить ватными лолками, брать картонные рейхстаги, у себя дома развлекайтесь как хотите, всем насрать. Но когда вы с такими избитыми предлогами снова вторгаетесь в соседние страны, вас там будут ждать только вилы.
И ещё раз: Англия и Франция заключили пакты о дружбе и ненападении с Гитлером, примерно за год до СССР. И примерно тогда же одобряли захват Гитлером соседних стран, в то время как СССР был готов с Гитлером воевать и искал союзников.
Немцы вторглись к чехам в 38-м точно так же, как и расеяне к украинцам - подло, без декларирования и объявления войны. Вполне можно понять остальные страны, которые старались избежать глобального конфликта и задекларировать мир. Когда война стала открытой и неизбежной (вторжение немцев в Польшу в 39-м), Англия сразу объявила войну Германии и на этом все мирные договора закончились. В это же время твой СССР занимался совместными парадами, договорами и прочей дружбой с Германией, под шумок решая свои задачи (та же Польша, Финляндия, страны Балтии), вплоть до июня 41-го. Поэтому вот это твоё "в то время как СССР был готов с Гитлером воевать и искал союзников" не более чем обычная кацапская брехня.
Чего?! Немцы на весь мир обьявили что в Судетской области притесняют немцев, и потому они собираются взять область под контроль. "Или отдайте по хорошему, или начнётся война!". А знаете как на это отреагировали страны Запада? Созвали конференцию в Мюнхене, и там приняли документ с подписями Англии и Франции, который предписывал Чехословакии отдать немцам то что они просили без сопротивления. Делегацию Чехословакии на составление текста не пустили, ознакомили с принятым вариантом. СССР отказался участвовать в этом мероприятии. На следующий день после этого Англия подписала с Германией договор о дружбе и ненападении, а Франция - через 2 месяца.
Сейчас чем то подобным было бы созвать конференцию в Москве, и без участия Украины принять там решение за подписями стран НАТО, отдать под контроль РФ, Украину по Днепр.
Объявления войны не было, так или иначе. Точно так же ведёт себя сегодня *********.
> приняли документ с подписями Англии и Франции, который предписывал Чехословакии отдать немцам то что они просили без сопротивления.
Было такое, чего греха таить. Неохота было воевать, тем более что не до конца отошли ещё от первой мировой.
> созвать конференцию в Москве, и без участия Украины принять там решение за подписями стран НАТО, отдать под контроль РФ, Украину по Днепр.
****** полУчите, ага. Исторические уроки усвоены (хотя и подзабыты, судя по Минску), и никто сегодня не верит, что лапотный фюрер остановится на небольшом "восстановлении исторической справедливости".
Ждать что следующий сговор будет по разделу СССР?
Да и мало ли откуда что может прилететь...
Задолбал этот прогресс с дронами и самонаводящимися боеприпасами.
От же падло малороське!Вибачте, вирвалося....
У гуглі є путінська заява про заміну паспорту у зв'язку з 45-річним віком.
Критической ситуации с хлебом не было.
А партийцы и вовсе жрали как ресторане.
Кричали рашики ура и в воздух чепчики бросали...
Когда и на каких условиях?
Красный террор большевиков и ГУЛАГ касались именно "нехолопов".
Холопов оставляли - вы, наверное, из них.
Чому кацапи не розказують що Ленінград був оточений німцями з 3 сторін і НІМЦІ ПРОПОНУВАЛИ ВИВЕСТИ МИРНЕ НА СЕЛЕННЯ З ЛЕНІНГРАДУ
Тому голод, канібалізм і смерті блокадників Ленінграда на руках Сталіна і комуняк.