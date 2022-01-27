Путін поклав квіти на честь річниці зняття блокади Ленінграда. Небагатьох живих блокадників до нього не допустили - вони лишилися за парканом. ФОТО

Президент Росії Володимир Путін поклав квіти на Піскарівський цвинтар у Петербурзі – на честь 78-річчя повного визволення міста від нацистської блокади. Самих блокадників до дійства не допустили до дійства - їх лишили за парканом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нова газета.

"Володимир Путін приїхав покласти квіти на Піскарівський цвинтар у Петербурзі – на честь 78-річчя повного визволення міста від фашистської блокади. При цьому на цвинтарі не пустили самих блокадників - їх залишили стояти за парканом", - відзначається у повідомленні







Російський опозиціонер Леонід Волков у твіттері відзначив: "Дуже популярний президент, національний лідер, якого обожнює вся країна, у траурний день на меморіальному цвинтарі".