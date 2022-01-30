Министр обороны Канады Ананд прибыла в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украину в воскресенье, 30 января, с двухдневным визитом прибыли министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Отмечается, что в аэропорту делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

"В программе визита среди прочих предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым", - говорится в сообщении.











Ранее Правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года - до конца марта 2025 года, и увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.