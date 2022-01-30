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Министр обороны Канады Ананд прибыла в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украину в воскресенье, 30 января, с двухдневным визитом прибыли министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Отмечается, что в аэропорту делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

"В программе визита среди прочих предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым", - говорится в сообщении.

Министр обороны Канады Ананд прибыла в Киев 01
Министр обороны Канады Ананд прибыла в Киев 02
Министр обороны Канады Ананд прибыла в Киев 03

Ранее Правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года - до конца марта 2025 года, и увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

Канада (2099) Минобороны (9421) Ананд Антина (18)


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Топ комментарии
+30
Канадійським друзям України-респект...
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30.01.2022 14:55 Ответить
+28
Такое стойкое ощущение, что агрессия Раши волнует весь мир, только не нашу зеленую пошесть. Им эта реакция союзников просто мешает бабло на дорогах пилить
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30.01.2022 14:58 Ответить
+20
Винесли то шоколад,як виявилось,а внесли велику купу зеленого лайна.І схоже, ти то лайно також ніс,та ще й хвалишся-знайшов чим !
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30.01.2022 15:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Весь світ так захопився ідеєю приборкати рФ за рахунок України, що навіть їм не цікаво інші варіанти рішення світової кризи, в яку Московія затягла майже весь світ. Тут і Грузія, тут і Сирія, Північна Корея, та країни центральної Америки. Перше, щоб треба зробити світовим лідерам, так це повторити приклад Ліги Націй. Гнати у шию будь-якого агресора. Доля Італії, Японії, Германії та СРСР, довела, що Ліга Націй зробила все правильно. Чесно й мужньо. Чого відмовлятись від інструменту ООН, який створений був для подолання будь-якої воєнної кризи. Не санкціями. А саме через ООН.
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30.01.2022 14:51 Ответить
Якщо з московією все зрозуміло, то що ви пропонуєте робити в ООН з їх сателітами? Не буде рашки, рішення ООН будуть блокувати Білорусь, Китай або Іран. Порожній пшик
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30.01.2022 14:56 Ответить
А бульбаші чи Іран постійні члени РБ ООН?
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30.01.2022 15:09 Ответить
не скажи,не скажи,-що за рахунок України.Це кацапський наратив.Але,з іншого боку ,кому ще мордор зробив більше шкоди ніж нам і загрожує більше надалі ? Тож така наша доля - поплатитися їм і зробити все,щоб назавжди ця загроза зникла і для нас і для світу.А інструмент ООН це побазікати і понаприймати пустопорожніх постанов.
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30.01.2022 15:01 Ответить
Що ти верзеш, російський пропагандоне? ООН давно довів явою яловість і нікчемність.
Подякуй людям за санкції, які хоч так сяк стримують рашку від наступу.
Яке ж ти...або тупе, як диміна, або рашкованське бидло. От лять, щей повчає інших, падла.
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30.01.2022 15:06 Ответить
А ти засланий казачок. ***** теж переконує, що санкцій не треба.

"Теперь позвольте пару слов без протокола:
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны, скажи, Серега.
Вот он проснется и, конечно, скажет.
Пусть жизнь осудит, да, Сергей? Пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет,
Чего возиться, если жизнь осудит!"
https://www.youtube.com/watch?v=wN7gnsbvzfc&ab_channel=********
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30.01.2022 15:06 Ответить
е, нє...як жеж тоді бути з пророцтвами - князь рош, мешех, тувал, антихрист, відбудова храму, 3,5 років його царювання аж поки не розкусять
6000 років скоро промайнуть, цього не станеться і людство відчуватиме себе обманутим
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30.01.2022 15:10 Ответить
Грузі і Сірія зараз слабше України з воєнної точки зори. Вони навіть теоретично не можуть протистояти Росії. А Півнична Корея поки що не воює ни з ким, а Україна вже воює.
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30.01.2022 15:29 Ответить
Канадійським друзям України-респект...
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30.01.2022 14:55 Ответить
Як тільки народ виніс копнем порошенка, одразу до України приїхали лідери могутніх держав з допомогою.
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30.01.2022 14:57 Ответить
А 120 тис. армія на кордоні, звісно тут ні до чого.
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30.01.2022 15:01 Ответить
Якщо ви не помітили,війна вже 8-й рік.
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30.01.2022 15:03 Ответить
Якщо ви не поміти то це був локальний конфлікт, а зараз це загрожує перерости в повномасштабне зіткнення.
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30.01.2022 15:05 Ответить
Если вы не заметили, то они просто пытаются вправить мозги одному недоумку

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30.01.2022 15:11 Ответить
Винесли то шоколад,як виявилось,а внесли велику купу зеленого лайна.І схоже, ти то лайно також ніс,та ще й хвалишся-знайшов чим !
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30.01.2022 15:05 Ответить
100% - не прошло и трёх лет..
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30.01.2022 15:05 Ответить
Та да, и прямо об этом говорят. Про все "успехи". Мозги вправлять ездят

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30.01.2022 15:10 Ответить
Що ж ти куриш 😂😂😂
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30.01.2022 15:28 Ответить
Такое стойкое ощущение, что агрессия Раши волнует весь мир, только не нашу зеленую пошесть. Им эта реакция союзников просто мешает бабло на дорогах пилить
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30.01.2022 14:58 Ответить
Під стягування мокшанських військ, було б дуже зручно імпленінтувати "формулу фуйла", заради миралюбойценой. А що тепер?
Стільки зброї підвезли, що виконання кацапських вимог не виправдаєш слабкістю української армії і тим, що Україна сам на сам з загарбником.
Мені так здається. Можу й помилятися.
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30.01.2022 15:30 Ответить
ІмплеМЕнтувати
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30.01.2022 15:31 Ответить
Відчуваю, зелена падаль повідомить, що "загрози немає", аби ніхто не допомагав.
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30.01.2022 15:01 Ответить
Зеленський : "У нас все добре. Зброї не треба. А от на дороги дайте 1-2 ярди для підняття зекономіки"
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30.01.2022 15:04 Ответить
Щоб він ще не продав озброєння московитам, через Ермака...
Від цього товпо*па можливо очікувати всього.
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30.01.2022 15:07 Ответить
Хто зустрів? Порошенко?
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30.01.2022 15:04 Ответить
с синего атб почти весь рошен пропал(
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30.01.2022 15:56 Ответить
"Ненавижу украинский язык" ассистент главного редактора государственного телеканала "Рада" Полина Шишкина.
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30.01.2022 15:23 Ответить
Це головний критерій відбору зебільної влади. Не була б вона українофобкою, не призначили б її ВАЗелінські редактором телеаналу "Зрада".
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30.01.2022 15:25 Ответить
Панікери ніяк не дадуть Бубочці спокою.
Дакуємо Канаді за підтримку України!!!
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30.01.2022 15:23 Ответить
Тех кто меньше лярда помощи дает встречают замы?
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30.01.2022 15:31 Ответить
К твоему ***** вообще никто не приезжает, и шо?
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30.01.2022 16:26 Ответить
И тут остапа понесло.
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30.01.2022 17:42 Ответить
она хоть училище военне кончила чи не,,
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30.01.2022 15:55 Ответить
Вона як раз з Канадського квартала95. Займалась підтанцьовками на сцені. Корчила пики.
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30.01.2022 16:05 Ответить
Ананд имеет четыре учёных степени: степень бакалавра искусств в области политических исследований https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BD%D1%81_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5 Университета Куинс , степень бакалавра искусств в области юриспруденции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Оксфордского университета , степень бакалавра права https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D1%8D%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8 Университета Дэлхаузи и степень магистра права https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Университета Торонто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-5 [5] .

Ананд занимала академические должности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Йельском университете , Университете Куинс в Кингстоне, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE Университете Западного Онтарио https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-6 [6] . До старта своей политической карьеры Ананд была профессором права в Университете Торонто.

22 ноября 2019 года Анита Ананд была приведена к присяге в качестве члена федерального парламента от избирательного округа Оквилл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE Онтарио https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-7 [7] . Затем была назначена на пост министра общественных работ и закупкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-tas-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-ria-4 [4] .

26 октября 2021 года Анита Ананд была приведена к присяге в качестве министра национальной обороны Канады. Является второй женщиной в истории Канады, получившей этот пост, после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9A%D0%B8%D0%BC Ким Кэмпбелл , которая возглавляла ведомство в 1993 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-tas-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-ria-4 [4] .
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30.01.2022 16:08 Ответить
судя по возрасту она не может не че иметь хоть бы кончила бурсу пту...
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30.01.2022 19:15 Ответить
"она хоть училище военне кончила чи не" = на куя їй те училище, вона ж не взводом чи полком буде командувати. ВОНА ВІДПОВІДАЄ ЗА ОБОРОНУ КАНАДИ !!!!!! Це політичний менеджмент, розуміння стратегій розвитку
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30.01.2022 16:12 Ответить
ты не пояснил жила она в учебке и так далее...-нет..шойгу 2)
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30.01.2022 19:14 Ответить
Ти б ще запитав у того поца, що був попередником нинішнього нашого міністра Оборони, скільки він військових академій закінчив, що зірки з погонів аж звисали. А толку?
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30.01.2022 16:27 Ответить
так она баба шо она шарит в военном деле или казарме..портянки..и так далtt...ппж была она в окопе чи не.?это позор когда баба министр это абсурд..)
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30.01.2022 19:13 Ответить
какой же ты ограниченный, но это лишь потому что у тебя нет опыта работы в женском колективе. А попал бы ты туда, так быстро бы понял, что эти хищники тебя съедят, если не начнёшь заключать с ними коалиции. И это будет мужским беременем там всё время там. Вечно какие то подковёрные заговоры. В самцовых колективах не так запутанно - подрались, покурили вместе трубку мира и уже понятно кто на каких позициях сидит. А насчёт интеллекта и опыта они переплюнут тебя на голову, ибо стараются и усидчивые и знают, что им надо в основном.

Однако, без опыта погружения в женский коллектив ты так и будешь таким ограниченным. Пысы Тут ещё, коенчно, зависит от культурных особенностей много. ТО есть ,в некоторых обществах они и правда недалёкие, просто потому что их как сектантов и овец там держат.
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31.01.2022 20:45 Ответить
Трахать ********* будут всем миром
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30.01.2022 16:56 Ответить
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30.01.2022 16:58 Ответить
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30.01.2022 17:00 Ответить
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30.01.2022 17:00 Ответить
Дарувати жінці квіти це сексизм.
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30.01.2022 17:37 Ответить
Квіти дарують матері, сестрі, дружині, нареченій.
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30.01.2022 18:13 Ответить
А остальным разве нельзя???
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30.01.2022 18:31 Ответить
Можно, тільки осторожно, бо це означає "близькій особі". В Турції, наприклад, в туристичних справочниках не рекомендують давати квіти жінці-гіду.
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31.01.2022 07:07 Ответить
Ну, якщо жінка - міністр оборони іншої країни, то як її зустрічати? Їсти очима чи що? Не ви- думуйте те. чого непотрібно!
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31.01.2022 16:43 Ответить
То как они сидят в шубах и перчатках прям напомнило мне наших студентов в холодных аудиториях.
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31.01.2022 20:38 Ответить
 
 