Министр обороны Канады Ананд прибыла в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Украину в воскресенье, 30 января, с двухдневным визитом прибыли министр национальной обороны Канады Анита Ананд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОУ.
Отмечается, что в аэропорту делегацию встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.
"В программе визита среди прочих предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым", - говорится в сообщении.
Ранее Правительство Канады приняло решение о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года - до конца марта 2025 года, и увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.
Топ комментарии
+30 Александр Чуднивец #474549
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+28 18c49ed2
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+20 ТутАхламон
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Подякуй людям за санкції, які хоч так сяк стримують рашку від наступу.
Яке ж ти...або тупе, як диміна, або рашкованське бидло. От лять, щей повчає інших, падла.
"Теперь позвольте пару слов без протокола:
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны, скажи, Серега.
Вот он проснется и, конечно, скажет.
Пусть жизнь осудит, да, Сергей? Пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет,
Чего возиться, если жизнь осудит!"
https://www.youtube.com/watch?v=wN7gnsbvzfc&ab_channel=********
6000 років скоро промайнуть, цього не станеться і людство відчуватиме себе обманутим
Стільки зброї підвезли, що виконання кацапських вимог не виправдаєш слабкістю української армії і тим, що Україна сам на сам з загарбником.
Мені так здається. Можу й помилятися.
Від цього товпо*па можливо очікувати всього.
Панікериніяк не дадуть Бубочці спокою.
Дакуємо Канаді за підтримку України!!!
Ананд занимала академические должности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Йельском университете , Университете Куинс в Кингстоне, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE Университете Западного Онтарио https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-6 [6] . До старта своей политической карьеры Ананд была профессором права в Университете Торонто.
22 ноября 2019 года Анита Ананд была приведена к присяге в качестве члена федерального парламента от избирательного округа Оквилл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE Онтарио https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-7 [7] . Затем была назначена на пост министра общественных работ и закупкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-tas-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-ria-4 [4] .
26 октября 2021 года Анита Ананд была приведена к присяге в качестве министра национальной обороны Канады. Является второй женщиной в истории Канады, получившей этот пост, после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9A%D0%B8%D0%BC Ким Кэмпбелл , которая возглавляла ведомство в 1993 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-tas-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-ria-4 [4] .
Однако, без опыта погружения в женский коллектив ты так и будешь таким ограниченным. Пысы Тут ещё, коенчно, зависит от культурных особенностей много. ТО есть ,в некоторых обществах они и правда недалёкие, просто потому что их как сектантов и овец там держат.