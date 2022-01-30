Міністр оборони Канади Ананд прибула до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Україну в неділю, 30 січня, з дводенним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОУ.
Зазначається, що на летовищі делегацію зустрічав заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.
"У програмі візиту серед інших передбачено зустріч з міністром оборони Олексієм Резніковим", - йдеться у повідомленні.
Раніше Уряд Канади прийняв рішення про виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки - до кінця березня 2025, і збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.01.2022 14:55 Відповісти Посилання
+28 18c49ed2
показати весь коментар30.01.2022 14:58 Відповісти Посилання
+20 ТутАхламон
показати весь коментар30.01.2022 15:05 Відповісти Посилання
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Подякуй людям за санкції, які хоч так сяк стримують рашку від наступу.
Яке ж ти...або тупе, як диміна, або рашкованське бидло. От лять, щей повчає інших, падла.
"Теперь позвольте пару слов без протокола:
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны, скажи, Серега.
Вот он проснется и, конечно, скажет.
Пусть жизнь осудит, да, Сергей? Пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет,
Чего возиться, если жизнь осудит!"
https://www.youtube.com/watch?v=wN7gnsbvzfc&ab_channel=********
6000 років скоро промайнуть, цього не станеться і людство відчуватиме себе обманутим
Стільки зброї підвезли, що виконання кацапських вимог не виправдаєш слабкістю української армії і тим, що Україна сам на сам з загарбником.
Мені так здається. Можу й помилятися.
Від цього товпо*па можливо очікувати всього.
Панікериніяк не дадуть Бубочці спокою.
Дакуємо Канаді за підтримку України!!!
Ананд занимала академические должности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Йельском университете , Университете Куинс в Кингстоне, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE Университете Западного Онтарио https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-6 [6] . До старта своей политической карьеры Ананд была профессором права в Университете Торонто.
22 ноября 2019 года Анита Ананд была приведена к присяге в качестве члена федерального парламента от избирательного округа Оквилл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE Онтарио https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-7 [7] . Затем была назначена на пост министра общественных работ и закупкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-tas-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-ria-4 [4] .
26 октября 2021 года Анита Ананд была приведена к присяге в качестве министра национальной обороны Канады. Является второй женщиной в истории Канады, получившей этот пост, после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9A%D0%B8%D0%BC Ким Кэмпбелл , которая возглавляла ведомство в 1993 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-tas-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-ria-4 [4] .
Однако, без опыта погружения в женский коллектив ты так и будешь таким ограниченным. Пысы Тут ещё, коенчно, зависит от культурных особенностей много. ТО есть ,в некоторых обществах они и правда недалёкие, просто потому что их как сектантов и овец там держат.