Міністр оборони Канади Ананд прибула до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україну в неділю, 30 січня, з дводенним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОУ.

Зазначається, що на летовищі делегацію зустрічав заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.

"У програмі візиту серед інших передбачено зустріч з міністром оборони Олексієм Резніковим", - йдеться у повідомленні.











Раніше Уряд Канади прийняв рішення про виділення 340 млн доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки - до кінця березня 2025, і збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.