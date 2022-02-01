Зеленский и Джонсон посетили Софийский собор. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетили достопримечательность украинской культуры – Национальный заповедник "София Киевская".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

"Лидеры двух государств прослушали рассказ об истории Софийского собора, а также осмотрели мозаики и фрески, которыми украшен интерьер храма. Премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей собора", - говорится в сообщении.

















