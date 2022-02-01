Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали визначну пам’ятку української культури – Національний заповідник "Софія Київська".
Про йе інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.
"Лідери двох держав прослухали розповідь про історію Софійського собору, а також оглянули мозаїки та фрески, якими прикрашено інтер’єр храму. Прем’єр-міністр Великої Британії зробив запис у книзі відвідувачів собору", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Ревизор
показати весь коментар01.02.2022 22:53 Відповісти Посилання
+18 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар01.02.2022 23:03 Відповісти Посилання
+16 Иллария Соняшникова
показати весь коментар01.02.2022 23:11 Відповісти Посилання
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«Страшную весть принес я в твой дом, Надежда… Зови детей!». Вчера министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал всей стране, что злобные провокаторы и прочие псевдоактивисты плели козни против нашего Найвеличнішого и даже заготовили для этого бутафорскую кровь: чтобы, значит, во время очередного митинга поливать ею упавших актеров, фиксировать на камеры и рассказывать всему миру, что украинской демократии конец.
Все непровластные политические силы страны слегка напряглись: судя по всему, никто ничего особенного на ближайшее время не планировал. Из возможных вариантов на ум приходит разве что готовящаяся акция в день рассмотрения апелляционной жалобы по мере пресечения Порошенко. Которая вряд ли будет более масштабной, чем когда дело рассматривал Печерский райсуд.
Бредовое заявление министра можно было бы списать на временное помутнение рассудка, вызванное новогодними излишествами, не будь оно лишь одним из многих, продуцированных нынешней властью. Ранее, если помните, они анонсировали аж целый государственный переворот в первых числах декабря 2021-го, а еще раньше - «путч» на декабрь 2019-го.
Из той же серии - сегодняшний указ президента по поводу увеличения армии на 100 тысяч человек и формирования еще двадцати бригад Вооруженных сил. Иные записные милитаристы, склонные оправдывать все инициативы Зеленского, приняли последнюю на ура: дескать, вот, работает человек, не сдает Украинушку супостату ордынскому! А профессиональные военные крутят пальцем у виска: как он собирается формировать новые бригады, если в существующих - дичайший некомплект? Как привлечь в армию еще 100 тысяч человек, если прямо сейчас из ВСУ массово уходят ценные кадры, и процесс только ускоряется? Надо сказать, что многие эксперты еще в 2014-2019 годах выступали против формирования новых частей, настаивая, что для начала нужно укомплектовать до конца существующие. Тогда развертывание соединений оправдывали тем, что в случае необходимости их можно будет быстро дополнить личным составом за счет мобилизации. Практика показала, что нет, так это не работает. Получается, мы снова наступаем на те же грабли…
А я хочу напомнить, что у нас до сих пор проблемы с выполнением гособоронзаказа, не заработал по-настоящему «Нептун», затянулись испытания «Ольхи» и «Богданы». Провал с авиацией - тут вообще даже нет видения будущего. Аналогичная ситуация с ПВО. Да что там говорить, даже закупок формы и амуниции нет уже год! И это в условиях, когда в любой момент может начаться полномасштабное вторжение ядерной державы! Какие сто тысяч человек? Какие двадцать бригад?
К сожалению, оправдываются самые негативные предположения. Лидер нашего государства живет в своем мирке, который никакого отношения к реальности не имеет, а его окружение не способно или не хочет ему возражать. Они не оценивают угрозы национальной безопасности и не принимают адекватных решений. Они занимаются лишь пиаром, и все их заявления рассчитаны лишь на то, чтобы «пипл схавал». Зеленский с легкостью обещает то, что от него хотят, понимая, что никакой ответственности за невыполнение обещаний он не понесет. И при этом он свято верит, что делает благо для нации!
Мне кажется, что в реальности президента главный враг - не Россия, а некие внутренние силы, которые якобы готовят заговор с последующим свержением нашего «номера один». Поэтому, вангую, в ближайшее время вся мощь государства будет обращена не на отражение внешней агрессии, а на подавление оппозиции.
Именно поэтому Зеленский публично хамит американцам и другим союзникам. Они живут в другой, нормальной реальности и не понимают, что Владимир Александрович боится не Путина, а другого человека, чья фамилия начинается на ту же букву.
В общем, полагаю, сейчас президенту больше нужен психиатр, чем союзники. Союзники нужны нам. Они нужны Украине. И это наша, правильная реальность.
Автор - Олег Константинов, главный редактор «Думской»
*Єврейський светр - це светр, який повинен вдягнути єврейський хлопчик, коли його мамі холодно.
а от прем,єра його англійська мама не заставляла застібатись...а тоже ж велосипедист
София Киевская - тысячелетний символ, которая была возведена еще в начале XI века, когда на месте мацквы еще бегали медведи, оставляя кучи навоза для закладки фундамента.
Коли вже була Софія Київська, на Заліссі ("золотое кольцо" як вони його називають) жаби квакали.
Тоді як у Візантії є записи, що Аскольд на чолі русів там був вже в 860 році, за два роки до так званого "прізванія" - цього в академічній освіті нема...
Например главньій в Новгороде назьівался - Господар, как и на Руси (заметь на, как и на Украине)... тогда как в Московии назьівали - Государь.