Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали визначну пам’ятку української культури – Національний заповідник "Софія Київська".

Про йе інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Лідери двох держав прослухали розповідь про історію Софійського собору, а також оглянули мозаїки та фрески, якими прикрашено інтер’єр храму. Прем’єр-міністр Великої Британії зробив запис у книзі відвідувачів собору", - йдеться у повідомленні.





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