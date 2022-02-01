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Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали визначну пам’ятку української культури – Національний заповідник "Софія Київська".

Про йе інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор 01

"Лідери двох держав прослухали розповідь про історію Софійського собору, а також оглянули мозаїки та фрески, якими прикрашено інтер’єр храму. Прем’єр-міністр Великої Британії зробив запис у книзі відвідувачів собору", - йдеться у повідомленні.

Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор 02
Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор 03

Також дивіться: Розпочалася офіційна зустріч Зеленського та Джонсона. ВIДЕО

Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор 04
Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор 05
Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор 06
Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор 07
Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор 08

Зеленський і Джонсон відвідали Софійський собор 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Ми з Джонсоном обговорили комплекс заходів щодо стримування РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Софія Київська (50) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+27
Украине нужны союзники, а ее президенту - психиатр (колонка главного редактора)

«Страшную весть принес я в твой дом, Надежда… Зови детей!». Вчера министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал всей стране, что злобные провокаторы и прочие псевдоактивисты плели козни против нашего Найвеличнішого и даже заготовили для этого бутафорскую кровь: чтобы, значит, во время очередного митинга поливать ею упавших актеров, фиксировать на камеры и рассказывать всему миру, что украинской демократии конец.

Все непровластные политические силы страны слегка напряглись: судя по всему, никто ничего особенного на ближайшее время не планировал. Из возможных вариантов на ум приходит разве что готовящаяся акция в день рассмотрения апелляционной жалобы по мере пресечения Порошенко. Которая вряд ли будет более масштабной, чем когда дело рассматривал Печерский райсуд.

Бредовое заявление министра можно было бы списать на временное помутнение рассудка, вызванное новогодними излишествами, не будь оно лишь одним из многих, продуцированных нынешней властью. Ранее, если помните, они анонсировали аж целый государственный переворот в первых числах декабря 2021-го, а еще раньше - «путч» на декабрь 2019-го.

Из той же серии - сегодняшний указ президента по поводу увеличения армии на 100 тысяч человек и формирования еще двадцати бригад Вооруженных сил. Иные записные милитаристы, склонные оправдывать все инициативы Зеленского, приняли последнюю на ура: дескать, вот, работает человек, не сдает Украинушку супостату ордынскому! А профессиональные военные крутят пальцем у виска: как он собирается формировать новые бригады, если в существующих - дичайший некомплект? Как привлечь в армию еще 100 тысяч человек, если прямо сейчас из ВСУ массово уходят ценные кадры, и процесс только ускоряется? Надо сказать, что многие эксперты еще в 2014-2019 годах выступали против формирования новых частей, настаивая, что для начала нужно укомплектовать до конца существующие. Тогда развертывание соединений оправдывали тем, что в случае необходимости их можно будет быстро дополнить личным составом за счет мобилизации. Практика показала, что нет, так это не работает. Получается, мы снова наступаем на те же грабли…

А я хочу напомнить, что у нас до сих пор проблемы с выполнением гособоронзаказа, не заработал по-настоящему «Нептун», затянулись испытания «Ольхи» и «Богданы». Провал с авиацией - тут вообще даже нет видения будущего. Аналогичная ситуация с ПВО. Да что там говорить, даже закупок формы и амуниции нет уже год! И это в условиях, когда в любой момент может начаться полномасштабное вторжение ядерной державы! Какие сто тысяч человек? Какие двадцать бригад?

К сожалению, оправдываются самые негативные предположения. Лидер нашего государства живет в своем мирке, который никакого отношения к реальности не имеет, а его окружение не способно или не хочет ему возражать. Они не оценивают угрозы национальной безопасности и не принимают адекватных решений. Они занимаются лишь пиаром, и все их заявления рассчитаны лишь на то, чтобы «пипл схавал». Зеленский с легкостью обещает то, что от него хотят, понимая, что никакой ответственности за невыполнение обещаний он не понесет. И при этом он свято верит, что делает благо для нации!

Мне кажется, что в реальности президента главный враг - не Россия, а некие внутренние силы, которые якобы готовят заговор с последующим свержением нашего «номера один». Поэтому, вангую, в ближайшее время вся мощь государства будет обращена не на отражение внешней агрессии, а на подавление оппозиции.

Именно поэтому Зеленский публично хамит американцам и другим союзникам. Они живут в другой, нормальной реальности и не понимают, что Владимир Александрович боится не Путина, а другого человека, чья фамилия начинается на ту же букву.

В общем, полагаю, сейчас президенту больше нужен психиатр, чем союзники. Союзники нужны нам. Они нужны Украине. И это наша, правильная реальность.

Автор - Олег Константинов, главный редактор «Думской»
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01.02.2022 22:53 Відповісти
+18
Подаруйте хтось президенту пальто. Що це дитина роздягнена ходить? Люди як люди, а це як підстрелене. Де той завхоз, чому не дивиться за гарантом?
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01.02.2022 23:03 Відповісти
+16
Самое лучшее место для посещения, намОленное, святое и значимое для украинцев.
София Киевская - тысячелетний символ, которая была возведена еще в начале XI века, когда на месте мацквы еще бегали медведи, оставляя кучи навоза для закладки фундамента.
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01.02.2022 23:11 Відповісти
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Украине нужны союзники, а ее президенту - психиатр (колонка главного редактора)

«Страшную весть принес я в твой дом, Надежда… Зови детей!». Вчера министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал всей стране, что злобные провокаторы и прочие псевдоактивисты плели козни против нашего Найвеличнішого и даже заготовили для этого бутафорскую кровь: чтобы, значит, во время очередного митинга поливать ею упавших актеров, фиксировать на камеры и рассказывать всему миру, что украинской демократии конец.

Все непровластные политические силы страны слегка напряглись: судя по всему, никто ничего особенного на ближайшее время не планировал. Из возможных вариантов на ум приходит разве что готовящаяся акция в день рассмотрения апелляционной жалобы по мере пресечения Порошенко. Которая вряд ли будет более масштабной, чем когда дело рассматривал Печерский райсуд.

Бредовое заявление министра можно было бы списать на временное помутнение рассудка, вызванное новогодними излишествами, не будь оно лишь одним из многих, продуцированных нынешней властью. Ранее, если помните, они анонсировали аж целый государственный переворот в первых числах декабря 2021-го, а еще раньше - «путч» на декабрь 2019-го.

Из той же серии - сегодняшний указ президента по поводу увеличения армии на 100 тысяч человек и формирования еще двадцати бригад Вооруженных сил. Иные записные милитаристы, склонные оправдывать все инициативы Зеленского, приняли последнюю на ура: дескать, вот, работает человек, не сдает Украинушку супостату ордынскому! А профессиональные военные крутят пальцем у виска: как он собирается формировать новые бригады, если в существующих - дичайший некомплект? Как привлечь в армию еще 100 тысяч человек, если прямо сейчас из ВСУ массово уходят ценные кадры, и процесс только ускоряется? Надо сказать, что многие эксперты еще в 2014-2019 годах выступали против формирования новых частей, настаивая, что для начала нужно укомплектовать до конца существующие. Тогда развертывание соединений оправдывали тем, что в случае необходимости их можно будет быстро дополнить личным составом за счет мобилизации. Практика показала, что нет, так это не работает. Получается, мы снова наступаем на те же грабли…

А я хочу напомнить, что у нас до сих пор проблемы с выполнением гособоронзаказа, не заработал по-настоящему «Нептун», затянулись испытания «Ольхи» и «Богданы». Провал с авиацией - тут вообще даже нет видения будущего. Аналогичная ситуация с ПВО. Да что там говорить, даже закупок формы и амуниции нет уже год! И это в условиях, когда в любой момент может начаться полномасштабное вторжение ядерной державы! Какие сто тысяч человек? Какие двадцать бригад?

К сожалению, оправдываются самые негативные предположения. Лидер нашего государства живет в своем мирке, который никакого отношения к реальности не имеет, а его окружение не способно или не хочет ему возражать. Они не оценивают угрозы национальной безопасности и не принимают адекватных решений. Они занимаются лишь пиаром, и все их заявления рассчитаны лишь на то, чтобы «пипл схавал». Зеленский с легкостью обещает то, что от него хотят, понимая, что никакой ответственности за невыполнение обещаний он не понесет. И при этом он свято верит, что делает благо для нации!

Мне кажется, что в реальности президента главный враг - не Россия, а некие внутренние силы, которые якобы готовят заговор с последующим свержением нашего «номера один». Поэтому, вангую, в ближайшее время вся мощь государства будет обращена не на отражение внешней агрессии, а на подавление оппозиции.

Именно поэтому Зеленский публично хамит американцам и другим союзникам. Они живут в другой, нормальной реальности и не понимают, что Владимир Александрович боится не Путина, а другого человека, чья фамилия начинается на ту же букву.

В общем, полагаю, сейчас президенту больше нужен психиатр, чем союзники. Союзники нужны нам. Они нужны Украине. И это наша, правильная реальность.

Автор - Олег Константинов, главный редактор «Думской»
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01.02.2022 22:53 Відповісти
позитивы надо шукать...ведь буба вместо псевдодорог мог начать строить пустыню синайскую...
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01.02.2022 22:59 Відповісти
для него это два в одном. одно другому не мешает.
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01.02.2022 23:04 Відповісти
Да нет там никаких дорог. Не может максимум 10 см асфальта положенных в грязь, а чаще 1-3 см, стоить больше чем автобан в Германии.
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01.02.2022 23:12 Відповісти
це все хуспа по сценарію Квартальних
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01.02.2022 23:07 Відповісти
Как клоун там не воспламенился?Он же нечести служит.Со всех сил держался наверное.
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01.02.2022 22:54 Відповісти
діти, хлопчик зокрема, хрещений у найстарішій церкві києва...Іллінська церква (Свято-Іллінська церква) - одна з найцікавіших в історичному плані храмових будівель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB Подолу , в якій правилася служба Божа протягом 1000 років,
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02.02.2022 07:40 Відповісти
Володимиру Малому головне зробити селфі і пропіаритись.
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01.02.2022 23:01 Відповісти
Гарний знак!!! Сумнівне « явище» зникне- а історія дкраїн , залишиться!!!
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01.02.2022 23:01 Відповісти
Подаруйте хтось президенту пальто. Що це дитина роздягнена ходить? Люди як люди, а це як підстрелене. Де той завхоз, чому не дивиться за гарантом?
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01.02.2022 23:03 Відповісти
😀😀😀
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01.02.2022 23:32 Відповісти
Чому мама Рима не примусила синочку вдягнути єврейський светр?

*Єврейський светр - це светр, який повинен вдягнути єврейський хлопчик, коли його мамі холодно.
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01.02.2022 23:42 Відповісти
Его кокс греет
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01.02.2022 23:54 Відповісти
президент, хоч застібнутий ходить,
а от прем,єра його англійська мама не заставляла застібатись...а тоже ж велосипедист
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02.02.2022 07:42 Відповісти
У нього під піджаком 3 бронежилети підбиті хутром.
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03.02.2022 17:19 Відповісти
на месте борися, даже идя рядом с найвэличнишым, масочку то лучше было бы одеть (там правда может и есть щиток,как у переводчицы, но бережёного от бедоносца двойная защита лучше бережёт)
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01.02.2022 23:03 Відповісти
Джонсон любитель соборов.
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01.02.2022 23:04 Відповісти
Самое лучшее место для посещения, намОленное, святое и значимое для украинцев.
София Киевская - тысячелетний символ, которая была возведена еще в начале XI века, когда на месте мацквы еще бегали медведи, оставляя кучи навоза для закладки фундамента.
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01.02.2022 23:11 Відповісти
если бы медведи! там только жабы на болотах квакали
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01.02.2022 23:57 Відповісти
Іллінська церква (Свято-Іллінська церква) - одна з найцікавіших в історичному плані храмових будівель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB Подолу , в якій правилася служба Божа протягом 1000 років,
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02.02.2022 07:43 Відповісти
Хоч хтось витягнув це обмежене Зе-створіння в правильний культурний простір. Бо воно крім Квартал-95 нічого не знає.
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01.02.2022 23:05 Відповісти
Після візиту Бориса Джонсона я змінив розкладку з English(US) на English(UK)
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01.02.2022 23:08 Відповісти
а в чем разница?
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01.02.2022 23:13 Відповісти
Вместо символа доллара символ фунта! Мелочь, а приятно!!!
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01.02.2022 23:39 Відповісти
Приедет Байден - раскладку вернём взад?
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02.02.2022 11:27 Відповісти
Так і до івриту чи ієрогліфів можна дійти.
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03.02.2022 17:34 Відповісти
Снег некому поубирать???)))
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01.02.2022 23:12 Відповісти
а теслу богдана посетили?
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01.02.2022 23:13 Відповісти
Не. Некогда было. Они сразу после собора в кино на Сватов
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04.02.2022 15:35 Відповісти
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01.02.2022 23:14 Відповісти
Чего снег такой серый? Не могли или убрать или белым присыпать?
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01.02.2022 23:24 Відповісти
Я понимаю что приезды президентов и высокопоставленных чиновников других стран в Украину последнее время стали обыденностью. Но ето не значит что не нужно готовиться вообще и встречать гостей в чебуречную
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01.02.2022 23:29 Відповісти
Ну немає у Кличка грошей на білила щоб сніг фарбувати.
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03.02.2022 17:24 Відповісти
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01.02.2022 23:32 Відповісти
мабуть обидва там вперше.
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01.02.2022 23:35 Відповісти
Да уж, я представляю каково было человеку учившемуся в Итоне и Оксфорде вести интелектуальные беседы с КВНщиком. Жаль Борю, но ....
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01.02.2022 23:37 Відповісти
Так , а тобі , мабуть ,
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01.02.2022 23:47 Відповісти
Джонсон - Это Трамп здорового человека
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01.02.2022 23:39 Відповісти
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01.02.2022 23:48 Відповісти
Сподіваюсь йому пояснили, що Україна справжня Русь, а РФ - Московія, і ніякого відношення до Русі не має.
Коли вже була Софія Київська, на Заліссі ("золотое кольцо" як вони його називають) жаби квакали.
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01.02.2022 23:45 Відповісти
БД не зє, в нього академічна освіта.
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02.02.2022 06:26 Відповісти
За кордоном, на жаль, вчать російську версію історії... наприклад, "прізваніє" Олега в 862 році, якого не було...
Тоді як у Візантії є записи, що Аскольд на чолі русів там був вже в 860 році, за два роки до так званого "прізванія" - цього в академічній освіті нема...
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02.02.2022 07:36 Відповісти
а в Старой Ладоге тоже квакали?
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02.02.2022 13:12 Відповісти
В Старой Лагоде бьіло село размером с пост, северньій форпост Украиньі Руси - зто ваши же археологи говорят... ищут ищут но никак не найдут, село маленькое нашли и все.
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02.02.2022 13:55 Відповісти
та и какое отношение Новгородская респеблика имеет к Московии? Вьі ее захватили в 15-м веке.
Например главньій в Новгороде назьівался - Господар, как и на Руси (заметь на, как и на Украине)... тогда как в Московии назьівали - Государь.
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02.02.2022 13:57 Відповісти
Московіти Івана лютого вирізали до ноги все населення Великого Новгорода.
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03.02.2022 17:29 Відповісти
захватили как и Курск, Брянск и Смоленск - зто тоже Русь-Украина, только восточная граница.
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02.02.2022 14:02 Відповісти
на последнем фото Зеленский автограф просит у Бориса Джонсона: "дядя, дай автограф, ну, пожааалуйста... а то Ленка сказала без автографа домой не приходить."
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01.02.2022 23:56 Відповісти
кто эта восторженная баба в шлеме? экскурсовод?
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01.02.2022 23:58 Відповісти
переводчик
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02.02.2022 00:23 Відповісти
Боже, храни Святую Софию Киевскую и нас всех от бедоносца.
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02.02.2022 00:30 Відповісти
Те зеленоморді нарко залежне створіння осквернило національну святиню. Ще недавно скачачи по сцені глумилось над Українською церквою називаючи Томос про автокефалію термосом. Совість би мало, і покаялось переступаючи поріг церкви. Анцихрист.
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02.02.2022 00:34 Відповісти
где попрошайки и московские попы и снег не белый не убран...боря зайди в пастрижку..
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02.02.2022 04:30 Відповісти
Кстати, плешивому привет!
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02.02.2022 06:04 Відповісти
Троллинг 99 уровня из самого сердца Руси Украины.
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02.02.2022 18:33 Відповісти
Зеленько чимось дуже нагадує Ющенка!
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03.02.2022 18:21 Відповісти
 
 