Розпочалася офіційна зустріч Зеленського та Джонсона. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розпочали офіційну зустріч у Маріїнському палаці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.
Читайте також: Джонсон прибув до України. ВIДЕО
Топ коментарі
+44 Andriy
показати весь коментар01.02.2022 17:28 Відповісти Посилання
+27 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар01.02.2022 17:32 Відповісти Посилання
+23 Deodar Revolution
показати весь коментар01.02.2022 17:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Прошу, проходьте" гість першим входить, а потім йде поряд. Це європейський діловий етикет.
А тут знов зелений факап. Ще й із британцями, для кого джентельменські манери - майже культ
Это явно какой то тайный британский протокольный стёб!
очевидно сэр Джонсон насадил тебя на бутлыку
Солов'ї замовкають , коли говорить Зеленський, бо не можливо одночасно співати і блювати.