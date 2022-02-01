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Розпочалася офіційна зустріч Зеленського та Джонсона. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розпочали офіційну зустріч у Маріїнському палаці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

Читайте також: Джонсон прибув до України. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5663) Зеленський Володимир (24391) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+44
що це дурне там бельмоче англійською? London is the capital of Great Britain?
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01.02.2022 17:28 Відповісти
+27
пока толмач не подбёг и этого хватит продержаться))))
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01.02.2022 17:32 Відповісти
+23
жвачку клянчит
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01.02.2022 17:32 Відповісти
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01.02.2022 18:37 Відповісти
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01.02.2022 18:39 Відповісти
Це по протоколу віслюк має пролізти у двері вперед гостя? По етикету все навпаки
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01.02.2022 18:43 Відповісти
таки поперся...., культура, бачте
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01.02.2022 19:36 Відповісти
Откуда гость может знать куда идти?
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01.02.2022 19:49 Відповісти
Після жесту рукою
"Прошу, проходьте" гість першим входить, а потім йде поряд. Це європейський діловий етикет.

А тут знов зелений факап. Ще й із британцями, для кого джентельменські манери - майже культ
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01.02.2022 21:54 Відповісти
кривой рог....какой этикет?
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01.02.2022 23:36 Відповісти
Интересно у Джонсона повязан галстук Зелёный! И ниже промежности висит!

Это явно какой то тайный британский протокольный стёб!
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01.02.2022 18:44 Відповісти
Бульо-бульо, а такого ще не бульо...
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01.02.2022 18:55 Відповісти
галстук джентльмена и должен перекрывать ремень, вообще-то, и сэр Джонсон, очевидно сам знает, как ему выглядеть
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01.02.2022 19:40 Відповісти
перекрывать ремень, а не висеть ниже яиц.

очевидно сэр Джонсон насадил тебя на бутлыку
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01.02.2022 20:42 Відповісти
Я сейчас благодаря тебе принял для себя судьбоносное решение. Было два диаметрально противоположных варианта. И я решил, зайду на цензор и кого первым увижу, то одно из двух и выберу. Если Макса со стеклянным фаллосом, то первый вариант, а если Сенатора с мавзолейными рабсиянцами то второй. Ну будь посему. Это всё таки лучше чем монетку подбрасывать. С монеткой шансы 50на 50. А мне хотелось 60 на 40. Надеюсь мне повезёт.
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01.02.2022 21:11 Відповісти
Можешь конечно помечтать, но тебе не повезет - сидеть тебе на бутылке вечно
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01.02.2022 21:51 Відповісти
Деньги я вкладываю немалые. Но кажется, должно всё срастить. Есть предпосылки. А у тебя, что так, всё пессимистично? Импотенция? Или шизофрения на сексуальной почве? Или всё вместе?
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02.02.2022 07:03 Відповісти
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01.02.2022 19:10 Відповісти
"стегенця" Буша в тому плані краще брати в лапки, це ж, взагалі, поважна людина передала дикунам допомогу таким чином. До речі, ті "стегенця" когось врятували від голоду, не повикидали ж вони їх та трактором не розчавили, як пізніше почали робити больні на голову.
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01.02.2022 19:48 Відповісти
Любителям каллиграфии и разных там слоганов в кавычках: А порою кацапы становятся плохымы, як те березневе новонародженне телятко... Пам`ятаете курячi стегенця вiд пана Буша... вот бы в тот момент прикрыть лавочку , шобы крысы друг друга пережерли.
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01.02.2022 19:54 Відповісти
Ну що за люди,ну прикрив музикальний інструмент зеленою краваткою-по приколу ж.....тонкий англійський юмор!
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01.02.2022 19:56 Відповісти
Да аглицкая дипломатия - тоньше восточной , может с улыбкой на лице послать оппонента подальше. При этом все будут довольны... Здесь другое в глаз упало , ща на Прямом пресс-конференция , о! уже закончилася, дык, вава, как рыгочерноротая ленка бондаренчиха(тоже давала интервью когда-то) мотает сопли то на кулак , то на палец, то шмыгае носом слева - направо и наоборот... Ну да ладно, пiдшморгнув соплi носом, а потом шо? проковтнув, бо повен рот... Чи в нього на носовичок денег не хватает, чи второй половине - до балды как выходе в люди клоун... А те же стилисты, даже обманку-носовичок не прицепили к карману...
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01.02.2022 20:04 Відповісти
Недолуге писало доповідь , недолуге її промекало, особливо з гугл, що сталось цього дня в Британії.
Солов'ї замовкають , коли говорить Зеленський, бо не можливо одночасно співати і блювати.
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01.02.2022 19:57 Відповісти
надеюсь, Борис Джонсон прихватил с собой достаточно противотошнотного средства...
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01.02.2022 20:16 Відповісти
охорона зараз дуже уважна до підступів у Маріїнський палац - особлива увага на вікна туалетів - можливе проникнення ссивого кнура для фоточки
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01.02.2022 22:11 Відповісти
А зустріти прем'єра Великобританії в аеропорту нарік не захотів? Чи йому Дєрьмак не дозволив?
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01.02.2022 23:52 Відповісти
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