Началась официальная встреча Зеленского и Джонсона. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начали официальную встречу в Мариинском дворце.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.
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+44 Andriy
показать весь комментарий01.02.2022 17:28 Ответить Ссылка
+27 Вася Шевченко #371210
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+23 Deodar Revolution
показать весь комментарий01.02.2022 17:32 Ответить Ссылка
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"Прошу, проходьте" гість першим входить, а потім йде поряд. Це європейський діловий етикет.
А тут знов зелений факап. Ще й із британцями, для кого джентельменські манери - майже культ
Это явно какой то тайный британский протокольный стёб!
очевидно сэр Джонсон насадил тебя на бутлыку
Солов'ї замовкають , коли говорить Зеленський, бо не можливо одночасно співати і блювати.