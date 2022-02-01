Джонсон прибыл в Украину. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл сегодня в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры встречи в аэропорту "Борисполь" транслировал телеканал Sky News.

Вылетая в Украину, Джонсон написал на своей странице в Twitter: "Лечу в Киев сегодня, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить".

Как сообщалось, встреча Зеленского и Джонсона с представителями СМИ начнется в 19.00 в Мариинском дворце Киева.

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