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Джонсон прибыл в Украину. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл сегодня в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры встречи в аэропорту "Борисполь" транслировал телеканал Sky News.

Вылетая в Украину, Джонсон написал на своей странице в Twitter: "Лечу в Киев сегодня, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить".

Как сообщалось, встреча Зеленского и Джонсона с представителями СМИ начнется в 19.00 в Мариинском дворце Киева.

Также смотрите: Трехсторонний союз Британия-Украина-Польша: каким он будет и что даст? | Спецэфир БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (5027) Зеленский Владимир (20883) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+57
таке враження, що

європейці та американці будуть їсти та спати с ЗЕ-лохом по черзі, щоб він не накосячив !
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01.02.2022 16:48 Ответить
+44
Світова політична еліта взяла нашого наркомана під власний контроль.
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01.02.2022 16:54 Ответить
+43
Боріс-ласкаво просимо...
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01.02.2022 16:56 Ответить
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таке враження, що

європейці та американці будуть їсти та спати с ЗЕ-лохом по черзі, щоб він не накосячив !
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01.02.2022 16:48 Ответить
Боря не слушай бубочку, лучше подари ему новый рояль, пусть себе балуется
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01.02.2022 17:20 Ответить
1000000%.
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01.02.2022 17:28 Ответить
С чугунной крышкой.
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01.02.2022 20:22 Ответить
100% ви праві🙂
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01.02.2022 17:48 Ответить
йибы зелену жабу
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01.02.2022 16:49 Ответить
Світова політична еліта взяла нашого наркомана під власний контроль.
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01.02.2022 16:54 Ответить
вахтовим методом

пічалька....
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01.02.2022 16:56 Ответить
Хоч так...
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01.02.2022 19:38 Ответить
Помимо контроля, световая элита занимается оздоровлением Владимира Александровича, с помощью проведения с мин физиологических процедур, а именно - натягивание глазного яблока Владимира Александровича на его же седалище. Данная процедура должна благотворно повлиять как на его зрение так и на умственные способности.
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01.02.2022 18:33 Ответить
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01.02.2022 19:05 Ответить
Боріс-ласкаво просимо...
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01.02.2022 16:56 Ответить
уже этим своим твиттом, унизил он дерьмака просто толстым британским юмором )))
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01.02.2022 16:58 Ответить
Ти хоч зрозумів, що ти написав? Де ти побачив тонкий гумор? Аби щось ляпнути!
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01.02.2022 18:04 Ответить
в будущем можеш даже не дуться. ты в игноре под любым ником, если ещё не дошло.
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01.02.2022 18:07 Ответить
Цей юмор не такий вже і тонкий, щоб його не могла б зрозуміти розумна людина. З твітта Джонсона виходить, що він розуміє, що "обстоювати суверенітет України" йому доведеться перед лицем Зеленського (того, "хто прагне її зруйнувати").
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01.02.2022 21:23 Ответить
Отлично.
Это огромный плюс имиджу Украины
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01.02.2022 16:59 Ответить
Welcome!!!
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01.02.2022 17:03 Ответить
Вітаємо, пане Джонсон !
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01.02.2022 17:10 Ответить
Он скорее всего будет в **** от тупости комика....
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01.02.2022 17:11 Ответить
100 процентов! Всегда нравился Джонсон. Интеллектуал, аристократ,с блестящим образованием - оценит по достоинству нашего идиота.
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01.02.2022 17:25 Ответить
Боря вже вкурсідєла. Вони Україні допомагають, а не зеленому наркоману.
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01.02.2022 17:26 Ответить
Они люди экономные. А тут бесплатно на клована посмотреть можно.
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01.02.2022 17:17 Ответить
Боже, знов буде якийсь зашквар від беніного гундоса ! Запхніть вже хтось хлєбало цій криворогатій тварині!
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01.02.2022 17:16 Ответить
Надо бы оповестить всех западных высокопоставленых лиц что при встрече с Зеленским нельзя делится никакими собственными секретными планами. Иначе еще до конца встречи штирлицы из украинского правительства отморзянят все в Кремль.
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01.02.2022 17:16 Ответить
Они это уже давно поняли после слива операции по вагнеровцам
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01.02.2022 17:17 Ответить
Виходить, що Джонсон розуміє, що обстоювати суверенітет України йому доведеться перед лицем Зеленського (того, хто прагне її зруйнувати). Гірка правда.
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01.02.2022 17:19 Ответить
усі нормальні люди давно зрозуміли, з ким мають справу, вони знають цього, як би втриматись, що випадково й несподівано потрапив у високе крісло ненадовго і скоро опиниться на вильоті
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01.02.2022 20:30 Ответить
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01.02.2022 17:20 Ответить
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01.02.2022 17:21 Ответить
кто встречал союзника...???
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01.02.2022 17:21 Ответить
Якась перекладачка і блогери.
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01.02.2022 17:28 Ответить
Невже можна було очікувати, що Зелений наполеон особисто приїде зустрічати лідера країни, яка послідовно, впродовж багатьох років підтримує Україну?!
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01.02.2022 17:38 Ответить
Дійсно, чому він не приїхав в аеропорт? Це ж звичайна процедура, крок ввічливості, тим паче висока особа вперше до нас потрапила. Стидовище, та що з нього ....., такого не перевиховаєш і не навчиш, закладено в дитинстві.
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01.02.2022 20:16 Ответить
Мабуть він вважає, що має зустрічати лише Королеву (якщо Єрмак дозволить).
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01.02.2022 20:49 Ответить
Ермак не разрешил.
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09.04.2022 17:49 Ответить
А ПОЧЕМУ КЛОУН НЕ ВСТРЕТИЛ В АЕРОПОРТУ??????? ХОТЯ... ЦЕ ДНО
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01.02.2022 17:43 Ответить
WELCOME.
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01.02.2022 17:44 Ответить
Борька Боричка Надеюсь...
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01.02.2022 17:59 Ответить
Привіз Ваві коробочку пез...лей.
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01.02.2022 18:07 Ответить
Джонсон ще так не "попадав". Як можна говорити про серйозні речі з придурком.
Перша фраза наркомана буде "Я Президент!"
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01.02.2022 18:09 Ответить
А перша думка: "Я Наполеон, чому не приїхала Королева?"
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01.02.2022 21:26 Ответить
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01.02.2022 18:19 Ответить
Welcome Boris !
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01.02.2022 20:23 Ответить
 
 