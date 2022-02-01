Джонсон прибув до України. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув сьогодні до Києва для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри зустрічі в аеропорту "Бориспіль" транслював телеканал Sky News.

Вилітаючи в Україну, Джонсон написав на своїй сторінці у Twitter: "Лечу до Києва сьогодні, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить обстоювати суверенітет України перед лицем тих, хто прагне її зруйнувати".

Як повідомлялося, зустріч Зеленського та Джонсона з представниками ЗМІ розпочнеться о 19:00 у Маріїнському палаці Києва.

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