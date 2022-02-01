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Джонсон прибув до України. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув сьогодні до Києва для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри зустрічі в аеропорту "Бориспіль" транслював телеканал Sky News.

Вилітаючи в Україну, Джонсон написав на своїй сторінці у Twitter: "Лечу до Києва сьогодні, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить обстоювати суверенітет України перед лицем тих, хто прагне її зруйнувати".

Як повідомлялося, зустріч Зеленського та Джонсона з представниками ЗМІ розпочнеться о 19:00 у Маріїнському палаці Києва.

Читайте також: Джонсон вилетів до Києва на зустріч із Зеленським

Автор: 

Велика Британія (5663) Зеленський Володимир (24391) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+57
таке враження, що

європейці та американці будуть їсти та спати с ЗЕ-лохом по черзі, щоб він не накосячив !
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01.02.2022 16:48 Відповісти
+44
Світова політична еліта взяла нашого наркомана під власний контроль.
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01.02.2022 16:54 Відповісти
+43
Боріс-ласкаво просимо...
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01.02.2022 16:56 Відповісти
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таке враження, що

європейці та американці будуть їсти та спати с ЗЕ-лохом по черзі, щоб він не накосячив !
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01.02.2022 16:48 Відповісти
Боря не слушай бубочку, лучше подари ему новый рояль, пусть себе балуется
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01.02.2022 17:20 Відповісти
1000000%.
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01.02.2022 17:28 Відповісти
С чугунной крышкой.
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01.02.2022 20:22 Відповісти
100% ви праві🙂
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01.02.2022 17:48 Відповісти
йибы зелену жабу
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01.02.2022 16:49 Відповісти
Світова політична еліта взяла нашого наркомана під власний контроль.
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01.02.2022 16:54 Відповісти
вахтовим методом

пічалька....
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01.02.2022 16:56 Відповісти
Хоч так...
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01.02.2022 19:38 Відповісти
Помимо контроля, световая элита занимается оздоровлением Владимира Александровича, с помощью проведения с мин физиологических процедур, а именно - натягивание глазного яблока Владимира Александровича на его же седалище. Данная процедура должна благотворно повлиять как на его зрение так и на умственные способности.
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01.02.2022 18:33 Відповісти
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01.02.2022 19:05 Відповісти
Боріс-ласкаво просимо...
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01.02.2022 16:56 Відповісти
уже этим своим твиттом, унизил он дерьмака просто толстым британским юмором )))
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01.02.2022 16:58 Відповісти
Ти хоч зрозумів, що ти написав? Де ти побачив тонкий гумор? Аби щось ляпнути!
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01.02.2022 18:04 Відповісти
в будущем можеш даже не дуться. ты в игноре под любым ником, если ещё не дошло.
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01.02.2022 18:07 Відповісти
Цей юмор не такий вже і тонкий, щоб його не могла б зрозуміти розумна людина. З твітта Джонсона виходить, що він розуміє, що "обстоювати суверенітет України" йому доведеться перед лицем Зеленського (того, "хто прагне її зруйнувати").
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01.02.2022 21:23 Відповісти
Отлично.
Это огромный плюс имиджу Украины
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01.02.2022 16:59 Відповісти
Welcome!!!
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01.02.2022 17:03 Відповісти
Вітаємо, пане Джонсон !
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01.02.2022 17:10 Відповісти
Он скорее всего будет в **** от тупости комика....
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01.02.2022 17:11 Відповісти
100 процентов! Всегда нравился Джонсон. Интеллектуал, аристократ,с блестящим образованием - оценит по достоинству нашего идиота.
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01.02.2022 17:25 Відповісти
Боря вже вкурсідєла. Вони Україні допомагають, а не зеленому наркоману.
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01.02.2022 17:26 Відповісти
Они люди экономные. А тут бесплатно на клована посмотреть можно.
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01.02.2022 17:17 Відповісти
Боже, знов буде якийсь зашквар від беніного гундоса ! Запхніть вже хтось хлєбало цій криворогатій тварині!
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01.02.2022 17:16 Відповісти
Надо бы оповестить всех западных высокопоставленых лиц что при встрече с Зеленским нельзя делится никакими собственными секретными планами. Иначе еще до конца встречи штирлицы из украинского правительства отморзянят все в Кремль.
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01.02.2022 17:16 Відповісти
Они это уже давно поняли после слива операции по вагнеровцам
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01.02.2022 17:17 Відповісти
Виходить, що Джонсон розуміє, що обстоювати суверенітет України йому доведеться перед лицем Зеленського (того, хто прагне її зруйнувати). Гірка правда.
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01.02.2022 17:19 Відповісти
усі нормальні люди давно зрозуміли, з ким мають справу, вони знають цього, як би втриматись, що випадково й несподівано потрапив у високе крісло ненадовго і скоро опиниться на вильоті
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01.02.2022 20:30 Відповісти
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01.02.2022 17:20 Відповісти
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01.02.2022 17:21 Відповісти
кто встречал союзника...???
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01.02.2022 17:21 Відповісти
Якась перекладачка і блогери.
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01.02.2022 17:28 Відповісти
Невже можна було очікувати, що Зелений наполеон особисто приїде зустрічати лідера країни, яка послідовно, впродовж багатьох років підтримує Україну?!
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01.02.2022 17:38 Відповісти
Дійсно, чому він не приїхав в аеропорт? Це ж звичайна процедура, крок ввічливості, тим паче висока особа вперше до нас потрапила. Стидовище, та що з нього ....., такого не перевиховаєш і не навчиш, закладено в дитинстві.
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01.02.2022 20:16 Відповісти
Мабуть він вважає, що має зустрічати лише Королеву (якщо Єрмак дозволить).
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01.02.2022 20:49 Відповісти
Ермак не разрешил.
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09.04.2022 17:49 Відповісти
А ПОЧЕМУ КЛОУН НЕ ВСТРЕТИЛ В АЕРОПОРТУ??????? ХОТЯ... ЦЕ ДНО
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01.02.2022 17:43 Відповісти
WELCOME.
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01.02.2022 17:44 Відповісти
Борька Боричка Надеюсь...
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01.02.2022 17:59 Відповісти
Привіз Ваві коробочку пез...лей.
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01.02.2022 18:07 Відповісти
Джонсон ще так не "попадав". Як можна говорити про серйозні речі з придурком.
Перша фраза наркомана буде "Я Президент!"
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01.02.2022 18:09 Відповісти
А перша думка: "Я Наполеон, чому не приїхала Королева?"
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01.02.2022 21:26 Відповісти
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01.02.2022 18:19 Відповісти
Welcome Boris !
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01.02.2022 20:23 Відповісти
 
 