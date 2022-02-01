Джонсон прибув до України. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув сьогодні до Києва для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри зустрічі в аеропорту "Бориспіль" транслював телеканал Sky News.
Вилітаючи в Україну, Джонсон написав на своїй сторінці у Twitter: "Лечу до Києва сьогодні, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить обстоювати суверенітет України перед лицем тих, хто прагне її зруйнувати".
Як повідомлялося, зустріч Зеленського та Джонсона з представниками ЗМІ розпочнеться о 19:00 у Маріїнському палаці Києва.
Топ коментарі
+57 Алекс Мышкевич
показати весь коментар01.02.2022 16:48 Відповісти Посилання
+44 irenka ko
показати весь коментар01.02.2022 16:54 Відповісти Посилання
+43 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.02.2022 16:56 Відповісти Посилання
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європейці та американці будуть їсти та спати с ЗЕ-лохом по черзі, щоб він не накосячив !
пічалька....
Это огромный плюс имиджу Украины
Перша фраза наркомана буде "Я Президент!"