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Новини
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Джонсон вилетів до Києва на зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилетів у Київ для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Лечу до Києва сьогодні, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його зруйнувати", - написав Джонсон.

Travelling to Kyiv today to meet President @ZelenskyyUa for talks.

As a friend and a democratic partner, the UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/qmKBmNJhhx

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми створюємо новий формат політичної співпраці в Європі між Україною, Великою Британією та Польщею, - Зеленський

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Бориса Джонсона з представниками ЗМІ розпочнеться о 19:00 у вівторок, 1 лютого, у Маріїнському палаці Києва. Темами зустрічі будуть: "безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця" та інше.

Велика Британія (5663) Зеленський Володимир (24391) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+18
Борис Джонсон заслуговує звання Героя України.
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01.02.2022 15:56 Відповісти
+14
Боріс-WELCOME...
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01.02.2022 15:55 Відповісти
+11
Продолжение (начало выше).

Что дальше? Это были эмоции. Давление на Россию продолжится. Оружие будет идти в режиме нон-стоп. Санкции в режиме стэнд-бай. Главное, чтобы те, кто за США и НАТО между собой окончательно не разоср***. Вот зачем Шестой устроил этот спектакль в отношении Пятого? У нас последний копирайтер в редакции понимает, что это личная ненависть, и законом тут не пахнет. Наверное потому, что знает: на следующих выборах Вашингтон поддерживать Зе не будет. Мало того, существует шанс, что наша Фемида привяжет его к делам по Коломойскому. Есть данные, что Зе это понимает, и его люди уже сейчас ищут неформальные контакты с Трампом.

На кого ставит Белый дом? Порошенко, Кличко... Пожалуй, всё. А на кого ещё? Остальные связаны или с Москвой или с финансово-промышленными кругами, ориентированными на Москву. Да и не взлетит никто из новых проамериканских за это время. Так что будем убеждать их объединять усилия.

Превентивные санкции? Есть информация, что 18 февраля ударят по одному значимому сектору российской экономики в качестве предупреждения - сейчас советуемся с европейцами. Дальше будем смотреть. А британцы пойдут ещё дальше. Им терять меньше, поэтому они ударят посильнее. Вплоть до заморозки российского бизнеса на всей территории островов и увеличения поставок ценной оборонной номенклатуры.

Нет, не думаю, что после сигналов последних трёх недель Путин будет пытаться дёргаться в военном плане. Хотя ракеты подтянет, конечно, ближе к западу. Потом сделает откат и, используя пятую колону в Украине, продолжит курс на её внутреннюю дестабилизацию. Впрочем, прогнозировать мысли такого человека бесполезно.

....

Как-то так. Для чистоты подачи комментировать не буду - выводы делайте сами. Доброй ночи!
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01.02.2022 16:02 Відповісти
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О как, все звёзды к зе в гости летят, наверно поважают?
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01.02.2022 15:54 Відповісти
В цирку карантин,приходиться до Пісюніста літати,щоб з Шмарклі посміятись.Але я думаю що Борис його з номерами його рахунків ознайомити хоче.
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01.02.2022 16:22 Відповісти
Боріс-WELCOME...
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01.02.2022 15:55 Відповісти
Борис Джонсон заслуговує звання Героя України.
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01.02.2022 15:56 Відповісти
Борис вирішив на власні очі побачити це непорозуміння, яке робить все для того, щоб розпочати Третю світову.
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01.02.2022 15:57 Відповісти
))))))))))))))))
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01.02.2022 16:19 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/4160111.html Ещё есть вопросы?

http://tt.inf.ua/zdorovo-eto-on-pridumal-zelenskij-zayavil-chto-vtorzhenie-rossii-v-ukrainu-sostoitsya-esli-ego-popytayutsya-sve ...По его словам, "те или иные действия со стороны соседней страны" могут иметь место, если ситуация в Украине откатится на уровень 2014 года - то есть начнутся массовые беспорядки.
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01.02.2022 15:58 Відповісти
Сцикло засцало.
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01.02.2022 16:03 Відповісти
Ой тримайте Шмарклю за бейци,а то в Ростов втече.
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01.02.2022 16:23 Відповісти
каску не снимай, хотя уже пох... авторитетный как никак)
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01.02.2022 16:05 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s


В местном "Rotary International" имел беседу с репортёром-международником, специализирующемся на Европе. Умный, знающий, циничный. Обойти самую острую тему последних недель ожидаемо не удалось.

Хотите сторонний взгляд прожжённого журналиста, который всё называет своими именами? Дальше от первого лица. Поехали...

* * *

Знаешь, почему мы ушли из Афганистана? Потому, что основную задачу для себя там выполнили. Денежные потоки на финансирование терроризма из того региона теперь под нашим контролем. Наркотрафик (ха-ха-ха) тоже. На компре завербовано тысячи людей - они не сдадут именно потому, что на компре. Попытаются прийти с повинной - будут уничтожены своими же. Страх - лучший мотиватор вербовочной работы. И самое главное - талибы всё это понимают, поэтому будут держать себя в рамках.

Мы пытались обучить афганцев всему - от военного дела до демократии. Хотели научить их пользоваться самой дорогой удочкой, которую мы могли себе позволить. Но они этой удочкой ковыряли в носу и гоняли баранов, а от нас требовали всё больше рыбы. Они не мотивированы, а те, кто мотивирован, мотивирован исключительно религиозным страхом. Афган 18-го века и Афган 21-го века гораздо ближе друг к другу, чем США 60-х годов 20-го века и США 20-х годов 21-го века. Оно нам надо?

Украина... Вы в корне отличаетесь от Афгана - вы европейцы по духу и бунтари по жизни. Но самая большая проблема в том, что у вас нет национального единства по главному вопросу. Скажу откровенно: Украина не такая важная для США страна, как это кажется. Можно было пойти по пути наименьшего сопротивления, позволить Путину взять под свой контроль ещё 2-3 восточные украинские области, и все большие игроки остались бы при своих. Это всё херня, что он пошёл бы на запад Украины и в Европу - там, где практически нет элит, ориентированных на Москву, невозможно удержать власть на штыках. Это должен понимать даже такой упырь, как Путин.

Но Вашингтон идёт на поддержку вашей страны из принципа, а иногда даже вопреки внутриполитическим рейтингам. Вон Трамп сейчас ездит по стране и обвиняет Байдена в том, что тот слишком много внимания уделяет Украине в то время, как нужно полностью переключиться на миграционный кризис и восстановление американской экономики послековидного периода.

Просто Байден, когда у вас ещё был президентом Порошенко, понял, насколько важно для тех, кто называет себя украинцами, а не ориентированными на Москву выходцами из СССР, сохранить свою страну и уберечь её от российской оккупации. По-моему, даже слово дал, что если его изберут главой Белого дома, не пойдёт на соглашательство с Москвой.

Но сейчас у вас этот (дословно) fucking jester, который сам не понимает чего хочет. То ему нужно срочно в НАТО, то подайте прямые переговоры с Путиным, то Америка нагнетает напряжённость, то дайте побольше оружия, то не раздражайте Путина, то срочно введите против него санкции. Наши журналисты его не любят - он не кажется умным, но кажется таким, который ведёт двойную игру. Он хочет быть хорошим для всех и сидеть на 5 стульях сразу - но так не бывает.

Белый дом сейчас знает, что делает - он играет с Москвой в долгую и в шахматы. Где сопутствующими фигурами и Китай, и Новая Европа, и старая Европа, и Турция, и Ближний Восток и ещё много других игроков. У которых своё мнение и свои профиты в этой игре. Партия всё равно будет за США, но при этом нужно сохранить на доске максимум союзных фигур. А ваш fucking jester требует играть в Чапаева (дословно было сказано: в боулинг). Вынь, вылож, прими в НАТО, введи санкции, а то договоримся с Путиным и отдадимся Китаю. Детский сад.

Поэтому я и боюсь, что даже такой опытный политик, как Байден, однажды может сказать себе (дословно): "Да пошли они в жопу - буду я рисковать своим рейтингом ради тех, кто не ценит поддержку главного партнёра и не знает, чего хотят." Там, конечно, Конгресс своё слово скажет, но слово президента тоже не двойка в покере.
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01.02.2022 16:00 Відповісти
Продолжение (начало выше).

Что дальше? Это были эмоции. Давление на Россию продолжится. Оружие будет идти в режиме нон-стоп. Санкции в режиме стэнд-бай. Главное, чтобы те, кто за США и НАТО между собой окончательно не разоср***. Вот зачем Шестой устроил этот спектакль в отношении Пятого? У нас последний копирайтер в редакции понимает, что это личная ненависть, и законом тут не пахнет. Наверное потому, что знает: на следующих выборах Вашингтон поддерживать Зе не будет. Мало того, существует шанс, что наша Фемида привяжет его к делам по Коломойскому. Есть данные, что Зе это понимает, и его люди уже сейчас ищут неформальные контакты с Трампом.

На кого ставит Белый дом? Порошенко, Кличко... Пожалуй, всё. А на кого ещё? Остальные связаны или с Москвой или с финансово-промышленными кругами, ориентированными на Москву. Да и не взлетит никто из новых проамериканских за это время. Так что будем убеждать их объединять усилия.

Превентивные санкции? Есть информация, что 18 февраля ударят по одному значимому сектору российской экономики в качестве предупреждения - сейчас советуемся с европейцами. Дальше будем смотреть. А британцы пойдут ещё дальше. Им терять меньше, поэтому они ударят посильнее. Вплоть до заморозки российского бизнеса на всей территории островов и увеличения поставок ценной оборонной номенклатуры.

Нет, не думаю, что после сигналов последних трёх недель Путин будет пытаться дёргаться в военном плане. Хотя ракеты подтянет, конечно, ближе к западу. Потом сделает откат и, используя пятую колону в Украине, продолжит курс на её внутреннюю дестабилизацию. Впрочем, прогнозировать мысли такого человека бесполезно.

....

Как-то так. Для чистоты подачи комментировать не буду - выводы делайте сами. Доброй ночи!
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01.02.2022 16:02 Відповісти
Вазелина дайте клоуну...щас развальцуют очко
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01.02.2022 16:07 Відповісти
Насухо піде,заробив.
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01.02.2022 16:25 Відповісти
ЧЕКАЄМО ДРУЗІВ
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01.02.2022 16:09 Відповісти
в данной ситуации все хотят что-то получить, Британия наверно развала ЕС и создать союз во главе с собой, полякам уже наверно на уши присели
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01.02.2022 16:24 Відповісти
Лоха будуть виховувати, щоб не вчудив дурниць і не погіршив і так складну ситуацію.
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01.02.2022 16:10 Відповісти
Що британському премьеру треба від зеленого дегенерата. Мабуть контрольна зустріч щодо подальшої співпраці..
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01.02.2022 16:10 Відповісти
Появилась инфа, что декларирование союза Украины, ВБ и Польши отменяется / переносится по пока непонятным причинам, что-то пошло не так...
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01.02.2022 16:34 Відповісти
"Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра в рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат"

слова Клебы. Но при чем здесь глава МИД, если к нам приезжает Джонсон, такое..
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01.02.2022 16:39 Відповісти
 
 