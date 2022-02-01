Джонсон вилетів до Києва на зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилетів у Київ для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Лечу до Києва сьогодні, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його зруйнувати", - написав Джонсон.

Travelling to Kyiv today to meet President @ZelenskyyUa for talks.



As a friend and a democratic partner, the UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/qmKBmNJhhx — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2022

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Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Бориса Джонсона з представниками ЗМІ розпочнеться о 19:00 у вівторок, 1 лютого, у Маріїнському палаці Києва. Темами зустрічі будуть: "безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця" та інше.