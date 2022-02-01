Ми створюємо новий формат політичної співпраці в Європі між Україною, Великою Британією та Польщею, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового формату політичної співпраці в Європі.

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми створюємо новий формат політичної співпраці в Європі між Україною, Великою Британією, Польщею", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною, - ЗМІ

Раніше у ЗМІ з'явилась інфоомація про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною. Та наразі про це мало відомо.