Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией и Польшей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе.

Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон и Моравецкий в Киеве планируют объявить о новом формате сотрудничества с Украиной, - СМИ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной. Но об этом мало известно.