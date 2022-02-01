Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией и Польшей, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе.
Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей", - сказал глава государства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной. Но об этом мало известно.
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Та й його лялькар, патентований злодій-шахрай, коломИйський, може не зрозуміти "расправьі" над собою
Не то сина, не то дічь.
Всі сказали - це злодій.
В тебе діти від сусіда.
Сусідів не мав,
На твій віршик я ложив,
А тебе послав.
Немаловажно, что в открытую напав на Украину, Х*уйло по сути нападёт на всех партнёров и союзников Украины. Вот так и строится КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Не мытьём, так катаньем.
Всё, что делал Порошенко, он делал для своего кармана. Не гнушаясь ничем, и не стесняясь. По сути, его действия всегда были подобны х*уйловским. В масштабе, конечно. Х*уйло тоже много о "родине" и "патриотизЬме" говорит. А сам бандит, и шайка вокруг него такая же. Вот и порохло жулик из той же выгребной ямы. Положив правую руку вам на плечо и честно смотря вам в глаза, левую руку он одновременно суёт в ваш карман. А схваченный за руку, он кричит "зрада" и "Україна в небезпеці".
Ех поскоріше би ті майбутні інвестиції з інших країн,а то вже з Оману і інших держав хнинули і живем тепер багато і щасливо.
Ви випадково незнаєте коли будуть інвестиції ?
"Чего нада?"
"Шоколада!"
Рояль вже готовий?
та й преЗЕнелох ******** щось від себе гундоснути))) ну чи хоча б рильцем покорчитися))))
Это когда ЗЕ польских журналистов нах послал во время своей прессухи?
Или, когда ЗЕ заявил, что ВБ нагнетает обстановку и вредит Украине?
Создатель хренов...
Захiд, США насамперед, задають питання -для чого допомагати Українi, якщо Зе-чмо каже, що нiчого страшного не трапилось, а паРаша не нападе ?
https://youtu.be/S0V1qMVOK9g
Путин провалил операцию против США, НАТО и Украины. Он возвращается к операции по подрыву Украины изнутри. Разговор Зеленского и Байдена - сильнейший удар по антипутинской коалиции США и НАТО. Источник утечки информации об этом разговоре - российский "крот" в администрации Зеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=0s 00:00 В Кремле происходит «слив воды»: СМИ и официальные лица заявляют, что не намеревались нападать на Украину. Патрушев заявил, что мыслей о нападении России на Украину не было. Российский посол в Великобритании также опровергает намерения о нападении на Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=112s 01:52 Действия США и НАТО предотвратили нападение России. Союзники Украины предоставили решающую помощь, чтобы предотвратить агрессию России против Украины. Украина за последние дни была перевооружена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=207s 03:27 НАТО провело демонстрацию силы: была переброшена техника, авиация, флот, приведены в состояние боевой готовности войска. Великобритания произвела давление на Москву, которая отказалась от учений недалеко от Ирландии. Американо-британские учения в Арктике.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=354s 05:54 Почему Кремль сменил риторику: у Путина появилась надежда взять Украину изнутри. https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=395s 06:35 Телефонный разговор Зеленского и Байдена. Скандал из-за заявлений Зеленского о том, что угрозы со стороны России нет. Зеленский сделал такое заявление после встречи Ермака с российским представителем Козаком.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=967s 16:07 Байден ответил Зеленскому, что если Украине не нужна помощь, то поставки вооружений могут прекратиться. Зеленский провел переговоры неудовлетворительно. То, что сделало НАТО в последнее время для Украины, такого не было со времен холодной войны.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1164s 19:24 Ермак впутал Зеленского и всю Украину в уголовное дело против Байдена по заказу Трампа.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1350s 22:30 Анонимный представитель Администрации Зеленского дает тайное интервью американскому корреспонденту Метью Чэнсу, в котором говорилось, что Зеленский не доволен переговорами с Байденом, Зеленский заявил Байдену, что лучше знает ситуацию, после чего Байден якобы заявил, что Украина больше не получит помощи, а Зеленскому следует готовиться к удару, в ходе которого может быть взят Киев. Это интервью - активное мероприятие Кремля, направленное против всей антипутинской коалиции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1503s 25:03 Текст для анонимного представителя Офиса Президента Украины был, вероятно, подготовлен в Кремле для передачи CNN. Кто был этот тайный представитель Банковой, а по сути "крот" Кремля в Офисе Президента Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1705s 28:25 Ермак втянул Зеленского и всю Украину в фейковое дело против Байдена. Ермак вывез Зеленского в Оман на тайную встречу с Патрушевым. Встреча Зеленского с Патрушевым - это, по сути, государственная измена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1829s 30:29 Почему до сих пор не введены санкции против путинского режима.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1940s 32:20 Как Вашингтон отреагировал на заявления Зеленского. Как Вашингтон характеризует Зеленского: непостоянен в своих проявлениях, занудный, вызывающий бешенство у тех, с кем он говорит, контрпродуктивный (от него больше вреда, чем пользы).
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2045s 34:05 Цена помощи США и НАТО Украине. Удар Офиса *********** по антипутинской коалиции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2348s 39:08 Что будет дальше. Украине будет предоставлена помощь, которую поставят на 45-ти самолетах.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2435s 40:35 На вопрос зачем США должны помогать, если Украина заявляет, что угрозы нет, Блинкен ответил, что так не считает.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2535s 42:15 Подготовлен окончательный пакет санкций против Кремля: SWIFT снимается; ведущие российские банки будут отрезаны от мировой финансовой системы; внесены в черный список важнейшие российские компании, связанные с Путиным и Кремлем; запрещается экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2770s 46:10 Лавров отправил запрос, почему НАТО не хочет отступать до границ 1997 года.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2917s 48:37 Анализ разговора Зеленского и Байдена показывает, что Зеленский верит, что Байден слил Украину Путину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=3062s 51:02 Андрей Ермак, по разведпризнакам, - российский "крот". Украине жизненно необходимо войти в НАТО или стать стратегическим союзником США вне НАТО.
Что ты там создаешь, кроме коррупции, зрады и брехни?
Тебя Запад на аркане тянет, а ты, ослина, брыкаешься и гадишь!