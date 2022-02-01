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Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией и Польшей, - Зеленский

Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией и Польшей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе.

Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией, Польшей", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон и Моравецкий в Киеве планируют объявить о новом формате сотрудничества с Украиной, - СМИ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной. Но об этом мало известно.

Автор: 

Великобритания (5027) Зеленский Владимир (20906) Польша (8518) Евросоюз (17288) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+16
с самим собой чтоли. убогий ?
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01.02.2022 11:39 Ответить
+16
Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то дічь.
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01.02.2022 11:40 Ответить
+15
"Ми -"- це оці
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01.02.2022 11:35 Ответить
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Молодец Зеленский ,БРАВО ...теперь главное с ВОРЬЁМ РАСПРАВИТЬСЯ !!!
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01.02.2022 11:31 Ответить
Ещё вопрос кто клоун
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01.02.2022 11:33 Ответить
Як же він сам себе покарає? Він же не унтерофіцерська_вдова
Та й його лялькар, патентований злодій-шахрай, коломИйський, може не зрозуміти "расправьі" над собою
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01.02.2022 11:34 Ответить
Не переймайтесь - дайте зебільному тролю заробити на чіпси.))
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01.02.2022 11:41 Ответить
с самим собой чтоли. убогий ?
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01.02.2022 11:39 Ответить
Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то дічь.
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01.02.2022 11:40 Ответить
Народив щось Олексій.
Всі сказали - це злодій.
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01.02.2022 11:47 Ответить
Не чіпай ти того діда-
В тебе діти від сусіда.
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01.02.2022 11:53 Ответить
Я на хуторі прожив,

Сусідів не мав,
На твій віршик я ложив,
А тебе послав.

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01.02.2022 12:05 Ответить
Зеботам отдельный котел в АДУ!11
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01.02.2022 11:45 Ответить
согласен с таким троллингом - остается только смеяться)))
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01.02.2022 11:47 Ответить
Ага и поцелуй его в прибор рояльный, подоляка хренова! Твой ЗЕбра может только облажаться везде или нагадить, если б не Бриты - им уважуха!
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01.02.2022 11:51 Ответить
Петро в сторонке нервно курит
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01.02.2022 11:32 Ответить
Ну почему же, он тоже много достиг на международном поприще. Те же безвиз и соглашение об ассоциации с ЕС, томос, и т. д. Его ошибка в том, что он много уделял внимания и возлагал надеж на Германию и Францию, которые давно уже подыгрывают России.
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01.02.2022 11:36 Ответить
не верю своим глазам -а шо в лесу сдохло то?)))
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01.02.2022 11:48 Ответить
Я всегда объективен и никогда не отрицал позитивные достижения Порошенка (их у него немного есть).
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01.02.2022 11:55 Ответить
даже так - да уж - понимаю ,согласен .есть с чем сравнить - мне не когда не было так противно как сейчас от действий сегодняшней власти ,причем во всем - даже не вериться на шо люди рассчитывают? а больше всего упрямство некоторых слабых людей ,до сих пор не делающих признать очевидность - шо они таки ошиблись( не не здесь ,здесь понятно) в реальной жизни
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01.02.2022 12:12 Ответить
Я не вижу никакой денежной выгоды Зеленского во всех его пронатовских, проевропейских - а значит проукраинских действиях. А они очень и очень значительны. Как в плане тактическом, так и стратегическом... За Британией и Польшей в Украину хлынет капитал других стран. Это в первую очередь БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ, это рабочие места, инвестиции, высокие стандарты бизнеса, это социальная защита людей...
Немаловажно, что в открытую напав на Украину, Х*уйло по сути нападёт на всех партнёров и союзников Украины. Вот так и строится КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Не мытьём, так катаньем.
Всё, что делал Порошенко, он делал для своего кармана. Не гнушаясь ничем, и не стесняясь. По сути, его действия всегда были подобны х*уйловским. В масштабе, конечно. Х*уйло тоже много о "родине" и "патриотизЬме" говорит. А сам бандит, и шайка вокруг него такая же. Вот и порохло жулик из той же выгребной ямы. Положив правую руку вам на плечо и честно смотря вам в глаза, левую руку он одновременно суёт в ваш карман. А схваченный за руку, он кричит "зрада" и "Україна в небезпеці".
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01.02.2022 12:01 Ответить
....в Украину хлынет капитал других стран....
Ех поскоріше би ті майбутні інвестиції з інших країн,а то вже з Оману і інших держав хнинули і живем тепер багато і щасливо.
Ви випадково незнаєте коли будуть інвестиції ?
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01.02.2022 12:06 Ответить
Не заморочуйся, воно тобі не треба. Смокчи собі рачка.
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01.02.2022 12:10 Ответить
що чмо,немає що відповісти ?
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01.02.2022 12:12 Ответить
кількість довбойоб.в у світі засмучує.
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01.02.2022 12:35 Ответить
Та ти шо?! 😲 А цікаво, яка заслуга Зєлєнского у тому, що анонсував Борис Джонсон, якого сам Зєлєнскій назвав панікером-провокатором? 😊 От наведи мені якісь факти, з іноземних (не кацапських) ЗМІ, де говориться по те, що Зєлєнскій якось дотичний до західної допомоги Україні і до вищезгаданого союзу, анонсованого Джонсоном. От зворотні фактів, про як мінімум самоусунення Зєлєнского від оборони країни там можна знайти вагон і маленьку теліжку. 🤢
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01.02.2022 12:14 Ответить
ага,только предложено это было англичанами,я о союзе Британия Польша Украина
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01.02.2022 11:34 Ответить
"Ми -"- це оці
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01.02.2022 11:35 Ответить
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01.02.2022 12:17 Ответить
Надписи на польском:
"Чего нада?"
"Шоколада!"
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01.02.2022 12:18 Ответить
Бритам-черговий респект,бо саме вони є ініціаторами створення цього союзу...
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01.02.2022 11:35 Ответить
Мы пахали: я и трактор. Ему бы и в голову не пришло, там все занято туманом.
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01.02.2022 11:36 Ответить
розумна зміна вектора зовнішньої політики.
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01.02.2022 11:37 Ответить
"Ми створюємо новий формат політичної співпраці в Європі між Україною, Великою Британією, Польщею"

Рояль вже готовий?
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01.02.2022 11:38 Ответить
Тримаємо кулаки,що б це непорозуміння зробило все по феншую.Це унікальний шанс для України.Після підписання цих цінних в нашій історії країни документів,є надія,що ,це буде безповоротній шлях до Європи та цивільного світу.Аплодую стоя,впершу чергу Об.єднаному королевству,що в таку тяжку хвилину історії нашої країни підставляє плече та дає руку.
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01.02.2022 11:39 Ответить
В нього свій феншуй "Важливо, що хоче пуйтін".
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01.02.2022 11:41 Ответить
Під тиском міжнародної еліти,продавлять клована,він прекрасно розуміє,що як він цього не підпише,може збирати речі та виїзджяти на умовні "Сейшели"до Ленки-скумбрії.І те на декілька днів,поки його не знайдуть.Не думаю що він хоче в умовний Крим,чи ще якісь і..еня москальські.Бізнес,так качати з них гроші,так.
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01.02.2022 12:00 Ответить
Поки що не видно, що йому дійшло.
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01.02.2022 12:03 Ответить
Format:C
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01.02.2022 11:39 Ответить
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01.02.2022 11:40 Ответить
Все - что умеют гундосіе слуги- только ВОРОВАТЬ чужие достижения
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01.02.2022 11:43 Ответить
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01.02.2022 11:44 Ответить
ДАЖА ПОСТ в ФБ УКРАЛИ
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01.02.2022 11:46 Ответить
"мы"?
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01.02.2022 11:45 Ответить
стесняюсь спросить кого вы таки имеете ввиду - Вова отбудет свой срок и переедет таки на историческую Родину - так шо не переживайте вии так))
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01.02.2022 11:53 Ответить
А чего не Сердючка?
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01.02.2022 12:10 Ответить
у нас не правят - монархии нет уже больше 100 лет - мы таки не цапия)))
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01.02.2022 12:19 Ответить
а шо это даст Украине - Польше и Великобритании понятно - а нам шо? перечислит пусть - а то я записываю))
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01.02.2022 11:51 Ответить
Зброю та підтримку.
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01.02.2022 11:56 Ответить
Да даному єтапі,це сюрприз,чи секрет. Унікальний шанс для відбудови країни в абсолютно всіх аспектах.
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01.02.2022 12:05 Ответить
для строительство как и войны нужны только три вещи - деньги,деньги ,деньги - этот союз их не даст в достаточном количестве - по сему ваши аргументы не соответствуют вашим желаниям - хотя тактически и не плохо , если это не навредить основным нашим спонсором - США и ЕС
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01.02.2022 12:17 Ответить
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01.02.2022 11:52 Ответить
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01.02.2022 12:06 Ответить
Сегодня необычная активность троляк - подоляк с жОПУ
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01.02.2022 11:52 Ответить
Головне,що Воно перше прокукарікало,поперед Польші та британців,які це і запропонували.Нічого,сьогодні Борис все йому пояснить,і де його гроші,та як легко Воно їх може втратити.
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01.02.2022 11:54 Ответить
Військово-економічний союз УПА - Україна, Польща Англія (Великобританія) до якого приєднаються країни Балтії. Прорашистському німецько-французькому диктату в Європі приходить кінець.
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01.02.2022 11:58 Ответить
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01.02.2022 11:58 Ответить
Так то суфлер несе дичину?
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01.02.2022 12:00 Ответить
можливо ))) думаю друкує якийсь помічник шефіра ))) коли важливі ємоції а не зміст)))
та й преЗЕнелох ******** щось від себе гундоснути))) ну чи хоча б рильцем покорчитися))))
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01.02.2022 12:08 Ответить
ЗЕ создает???!!!

Это когда ЗЕ польских журналистов нах послал во время своей прессухи?

Или, когда ЗЕ заявил, что ВБ нагнетает обстановку и вредит Украине?

Создатель хренов...
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01.02.2022 12:09 Ответить
Україна , Польща , Англія - УПА 🇺🇦😁👍
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01.02.2022 13:22 Ответить
гiвнокомандуюче Зе-чмо, або як крiт дєрьмак ******** захiдну допомогу Українi.

Захiд, США насамперед, задають питання -для чого допомагати Українi, якщо Зе-чмо каже, що нiчого страшного не трапилось, а паРаша не нападе ?

https://youtu.be/S0V1qMVOK9g

Путин провалил операцию против США, НАТО и Украины. Он возвращается к операции по подрыву Украины изнутри. Разговор Зеленского и Байдена - сильнейший удар по антипутинской коалиции США и НАТО. Источник утечки информации об этом разговоре - российский "крот" в администрации Зеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=0s 00:00 В Кремле происходит «слив воды»: СМИ и официальные лица заявляют, что не намеревались нападать на Украину. Патрушев заявил, что мыслей о нападении России на Украину не было. Российский посол в Великобритании также опровергает намерения о нападении на Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=112s 01:52 Действия США и НАТО предотвратили нападение России. Союзники Украины предоставили решающую помощь, чтобы предотвратить агрессию России против Украины. Украина за последние дни была перевооружена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=207s 03:27 НАТО провело демонстрацию силы: была переброшена техника, авиация, флот, приведены в состояние боевой готовности войска. Великобритания произвела давление на Москву, которая отказалась от учений недалеко от Ирландии. Американо-британские учения в Арктике.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=354s 05:54 Почему Кремль сменил риторику: у Путина появилась надежда взять Украину изнутри. https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=395s 06:35 Телефонный разговор Зеленского и Байдена. Скандал из-за заявлений Зеленского о том, что угрозы со стороны России нет. Зеленский сделал такое заявление после встречи Ермака с российским представителем Козаком.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=967s 16:07 Байден ответил Зеленскому, что если Украине не нужна помощь, то поставки вооружений могут прекратиться. Зеленский провел переговоры неудовлетворительно. То, что сделало НАТО в последнее время для Украины, такого не было со времен холодной войны.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1164s 19:24 Ермак впутал Зеленского и всю Украину в уголовное дело против Байдена по заказу Трампа.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1350s 22:30 Анонимный представитель Администрации Зеленского дает тайное интервью американскому корреспонденту Метью Чэнсу, в котором говорилось, что Зеленский не доволен переговорами с Байденом, Зеленский заявил Байдену, что лучше знает ситуацию, после чего Байден якобы заявил, что Украина больше не получит помощи, а Зеленскому следует готовиться к удару, в ходе которого может быть взят Киев. Это интервью - активное мероприятие Кремля, направленное против всей антипутинской коалиции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1503s 25:03 Текст для анонимного представителя Офиса Президента Украины был, вероятно, подготовлен в Кремле для передачи CNN. Кто был этот тайный представитель Банковой, а по сути "крот" Кремля в Офисе Президента Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1705s 28:25 Ермак втянул Зеленского и всю Украину в фейковое дело против Байдена. Ермак вывез Зеленского в Оман на тайную встречу с Патрушевым. Встреча Зеленского с Патрушевым - это, по сути, государственная измена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1829s 30:29 Почему до сих пор не введены санкции против путинского режима.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1940s 32:20 Как Вашингтон отреагировал на заявления Зеленского. Как Вашингтон характеризует Зеленского: непостоянен в своих проявлениях, занудный, вызывающий бешенство у тех, с кем он говорит, контрпродуктивный (от него больше вреда, чем пользы).
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2045s 34:05 Цена помощи США и НАТО Украине. Удар Офиса *********** по антипутинской коалиции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2348s 39:08 Что будет дальше. Украине будет предоставлена помощь, которую поставят на 45-ти самолетах.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2435s 40:35 На вопрос зачем США должны помогать, если Украина заявляет, что угрозы нет, Блинкен ответил, что так не считает.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2535s 42:15 Подготовлен окончательный пакет санкций против Кремля: SWIFT снимается; ведущие российские банки будут отрезаны от мировой финансовой системы; внесены в черный список важнейшие российские компании, связанные с Путиным и Кремлем; запрещается экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2770s 46:10 Лавров отправил запрос, почему НАТО не хочет отступать до границ 1997 года.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2917s 48:37 Анализ разговора Зеленского и Байдена показывает, что Зеленский верит, что Байден слил Украину Путину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=3062s 51:02 Андрей Ермак, по разведпризнакам, - российский "крот". Украине жизненно необходимо войти в НАТО или стать стратегическим союзником США вне НАТО.
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01.02.2022 14:01 Ответить
"Мы создаем новый формат"--- мы пахали: я и трактор!
Что ты там создаешь, кроме коррупции, зрады и брехни?
Тебя Запад на аркане тянет, а ты, ослина, брыкаешься и гадишь!
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02.02.2022 01:36 Ответить
 
 