Джонсон вылетел в Киев на встречу с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылетел в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Лечу в Киев сегодня, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится его разрушить", - написал Джонсон.

Travelling to Kyiv today to meet President @ZelenskyyUa for talks.



As a friend and a democratic partner, the UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/qmKBmNJhhx — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2022

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бориса Джонсона с представителями СМИ начнется в 19.00 во вторник, 1 февраля, в Мариинском дворце Киева. Темами встречи будут: "безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество" и другое.