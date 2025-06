Джонсон вылетел в Киев на встречу с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылетел в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Лечу в Киев сегодня, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится его разрушить", - написал Джонсон.

Travelling to Kyiv today to meet President @ZelenskyyUa for talks.



As a friend and a democratic partner, the UK will continue to uphold Ukraine's sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/qmKBmNJhhx