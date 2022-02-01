Зеленський: Ми з Джонсоном обговорили комплекс заходів щодо стримування РФ
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі в Києві у вівторок, 31 січня, обговорили подальші кроки щодо стримування російської агресії.
Про це йдеться у заяві Зеленського за підсумками зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Тут моя думка відома: слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краще реанімації. Це доводить і нещодавнє рішення британського уряду про розробку закону, який посилить і розширить санкції за агресію проти України", – наголосив Зеленський.
Він також подякував Великій Британії за підтримку євроатлантичних прагнень України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Капець якийсь..
"У нас для союзів відкриті двері і вікна. Правда, ніхто не знає, де вікна, а де двері"
- Ну, кто на нас с Джонсоном?!
Боже храни Британию.
Боже дай смертельный передоз этому недоразумению.