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Новини Війна
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Зеленський: Ми з Джонсоном обговорили комплекс заходів щодо стримування РФ

Зеленський: Ми з Джонсоном обговорили комплекс заходів щодо стримування РФ

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі в Києві у вівторок, 31 січня, обговорили подальші кроки щодо стримування російської агресії.

Про це йдеться у заяві Зеленського за підсумками зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Тут моя думка відома: слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краще реанімації. Це доводить і нещодавнє рішення британського уряду про розробку закону, який посилить і розширить санкції за агресію проти України", – наголосив Зеленський.

Читайте: Путін: Якщо Україна вступить до НАТО, це може створити загрозу війни через Крим

Він також подякував Великій Британії за підтримку євроатлантичних прагнень України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) росія (66144) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+25
Нелох, тебе Небензя благодарственную маляву не написал еще, за предоставление русне пачки отмазок в ООН?
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01.02.2022 19:52 Відповісти
+21
Британець говорить про безпекові питання, про агресію роіські, а наше чмо про свій антиолігархічний закон. Ще би будівництво згадало...
Капець якийсь..
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01.02.2022 19:55 Відповісти
+18
На перше ж запитання журналістки зеленський знов впадає в істерику на очах Джонсона і десятків іноземних журналістів: "Порошенко підписав мінські, а не я", "всеомяжне перемир'я працює", "та країна, яка ми всі розумієм яка,але не будем називати..". Абсолютна жалюгідність.
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01.02.2022 20:02 Відповісти
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Нелох, тебе Небензя благодарственную маляву не написал еще, за предоставление русне пачки отмазок в ООН?
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01.02.2022 19:52 Відповісти
а ты дефективное посмотри в записи СБ ООН за вера. там козломордое четко просит запад прислушаться к Ишаку Оманскому который под коксом кукарекал, что засРашка ни на кого не нападет, и США не надо нагнетать....
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01.02.2022 20:27 Відповісти
Вот це настоящий Гетьман України а не цей попередній
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01.02.2022 19:52 Відповісти
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01.02.2022 19:53 Відповісти
Ні дня без ганьби.
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01.02.2022 19:56 Відповісти
Ти б сплюнув, а то раптом волосина.
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01.02.2022 20:23 Відповісти
не Гетьман, а Гетьманович
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01.02.2022 20:28 Відповісти
Гетьманзон...
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01.02.2022 20:49 Відповісти
ну, и как ты, величайший полководец всех времен, собираешься сдерживать русню? (ну, кроме ненагнетания)
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01.02.2022 19:52 Відповісти
Як? Кацапи вимагають посадити Пороха та Турчинова.
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01.02.2022 20:23 Відповісти
так Джонсом може за це і по пиці вклепати, думаю, про це і приїхав попередити язикатого базікалу))
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01.02.2022 20:26 Відповісти
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01.02.2022 19:53 Відповісти
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01.02.2022 19:56 Відповісти
боже, бережи Королеву!
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01.02.2022 19:54 Відповісти
Британець говорить про безпекові питання, про агресію роіські, а наше чмо про свій антиолігархічний закон. Ще би будівництво згадало...
Капець якийсь..
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01.02.2022 19:55 Відповісти
Зато какие амбиции: "Мы с Джонсоном". Со всеми равен, со всеми на "ты"...
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01.02.2022 23:27 Відповісти
Ты все, опудало зеленое, осознал, что тебе сказали?
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01.02.2022 19:56 Відповісти
Оно🦠🤡🐲 осознае ,когда на него санкции накинут и квартирку на Бейкер ст. С офшорами оттяпают
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01.02.2022 20:51 Відповісти
А тепер в Китай, на доповідь до пуйла, злити все про допомогу та плани союзників?
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01.02.2022 19:57 Відповісти
Гуртом...і ***** легше бити
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01.02.2022 19:58 Відповісти
Членограй только рояль хером бить может ,***** оно🤡🦠 боготворит
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01.02.2022 20:52 Відповісти
Очень надеюсь, что эти серьезные мужчины из Британии и США держат нашего недопрезидента за тестикулы. Это недоразумение нужно регулярно контролировать и мокать в тряпк
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01.02.2022 19:59 Відповісти
На перше ж запитання журналістки зеленський знов впадає в істерику на очах Джонсона і десятків іноземних журналістів: "Порошенко підписав мінські, а не я", "всеомяжне перемир'я працює", "та країна, яка ми всі розумієм яка,але не будем називати..". Абсолютна жалюгідність.
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01.02.2022 20:02 Відповісти
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01.02.2022 20:03 Відповісти
😁 такі схоже
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01.02.2022 20:06 Відповісти
Грьобаний встид!
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01.02.2022 20:06 Відповісти
Зеленський на пресконференції з Джонсоном:

"У нас для союзів відкриті двері і вікна. Правда, ніхто не знає, де вікна, а де двері"
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01.02.2022 20:07 Відповісти
Зарисовался такой весь: "ми з Джонсоном".
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01.02.2022 20:12 Відповісти
Ми пахали - я і трактор.
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01.02.2022 20:25 Відповісти
я -- пахав, трактор -- допомагав
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01.02.2022 21:06 Відповісти
Одне не зрозуміло- як тебе,чмошника,містер Александер Борис де Пфеффель Джонсон,(це його повне ім*я,якщо хто не в курсі), витримав. Ну щоб не дати тобі в харю...
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01.02.2022 20:17 Відповісти
Агент ФСБ шмаркля за всю пресконференцію так і не вичавив з себе росія чи російська федерація. З боку здається, що на Україну нападає Марс. Під кінець припіздент нахабно перебив Джонсона і гундосив щось безглузде, доки прес конференція не закінчилася. По поведінці Бориса Джонсона він від такої нахабності очманів. Так що тепер особливої допомоги від Великобританії не треба чекати, коли це гундосе з Джонсом швидко переговорило, а з Орбаном два агента мордору цілувалися в ясна аж 8 годин.
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01.02.2022 20:21 Відповісти
Я больше 1,5 минуты не выдержал этотгундосый понос случайного сознания
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01.02.2022 20:23 Відповісти

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01.02.2022 20:33 Відповісти
Грьобаний стид. Ми пахалі,я і трактор... Тьху ,пля...
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01.02.2022 20:25 Відповісти
мы пахали, Я и Джонсон
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01.02.2022 20:32 Відповісти
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01.02.2022 20:38 Відповісти
Мы с Джонсоном...
- Ну, кто на нас с Джонсоном?!
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01.02.2022 20:47 Відповісти
Все що говорить зелене непорозуміння, треба перекладача, бо воно щось починає потім переворіт речення потім повертається до теми і знову щось тараторить, потрібен перекладач!!!! О це маємо тварюку!!!
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01.02.2022 20:49 Відповісти
Позорище ,а где же тройственный союз ,где УПА?
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01.02.2022 20:58 Відповісти
Байден ніхера нє в тємі, а ми з Джонсоном -- Вартові Галактики!!
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01.02.2022 21:04 Відповісти
этот лохматик просто так не шевелится. чё ему по настоящему надо. главное чтоб нелох не лоханулся.
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01.02.2022 21:18 Відповісти
Боже храни Украину.
Боже храни Британию.
Боже дай смертельный передоз этому недоразумению.
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01.02.2022 21:23 Відповісти
Тяжёлая работа у лидеров Британии и США, ради будущего украинского народа они вынуждены встречаться и разговаривать с ничтожеством, подавляя брезгливость и раздражение.
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01.02.2022 21:31 Відповісти
по выражению на лице Бориса Джонсона читается мысль: "кого вы мне подсунули?!"
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01.02.2022 23:13 Відповісти
мы пахали - я и трактор...
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02.02.2022 22:58 Відповісти
Эту туфту про Джонсона зелёная плесень пусть расскажет своей маме,а народу пусть доложит как его слуга Трухин занимался коррупцией и кто его покрывал
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03.02.2022 07:11 Відповісти
 
 