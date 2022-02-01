Зеленський: Ми з Джонсоном обговорили комплекс заходів щодо стримування РФ

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі в Києві у вівторок, 31 січня, обговорили подальші кроки щодо стримування російської агресії.

Про це йдеться у заяві Зеленського за підсумками зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Тут моя думка відома: слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краще реанімації. Це доводить і нещодавнє рішення британського уряду про розробку закону, який посилить і розширить санкції за агресію проти України", – наголосив Зеленський.

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Він також подякував Великій Британії за підтримку євроатлантичних прагнень України.