Зеленский: Мы с Джонсоном обсудили комплекс мер по сдерживанию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Киеве во вторник, 31 января, обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении Зеленского по итогам встречи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: слово "сдерживание" доказывает ее логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Великобританию за поддержку евроатлантических стремлений Украины.

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