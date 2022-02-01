Зеленский: Мы с Джонсоном обсудили комплекс мер по сдерживанию РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Киеве во вторник, 31 января, обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию российской агрессии.
Об этом говорится в заявлении Зеленского по итогам встречи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию Российской Федерации. Здесь мое мнение известно: слово "сдерживание" доказывает ее логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины", – подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил Великобританию за поддержку евроатлантических стремлений Украины.
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Капець якийсь..
"У нас для союзів відкриті двері і вікна. Правда, ніхто не знає, де вікна, а де двері"
- Ну, кто на нас с Джонсоном?!
Боже храни Британию.
Боже дай смертельный передоз этому недоразумению.