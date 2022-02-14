Расположение российских войск вокруг Украины. КАРТА CNN

Американский телеканал CNN публикует карту расположения войск РФ вокруг Украины

Карты опубликованы на сайте телеканала, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия сосредоточила тысячи солдат и создала новые базы у своих границ с Украиной. Учитывая присутствие в Беларуси, силы РФ оцепили Украину с трех сторон", - пишет CNN.

Квадратами на карте отмечены силы, базирующиеся у украинской границы на постоянной основе. Ромбами – силы, которые появились в этих местоположениях с марта 2021 года.

CNN отмечает, что Россия сосредоточила силы на трех направлениях: южном со стороны оккупированного Крыма, северном – со стороны Беларуси и восточном со стороны своей границы.

С базы в Ельне, как видно на спутниковых снимках, были выведены танки, артиллерия и другое оружие – все это подвинули ближе к границе. Также военная активность повышена в граничащих с Украиной Белгородской и Курской областях.

Российское военное присутствие в Беларуси сейчас является крупнейшим со времен Холодной войны.

В оккупированном Крыму к северу от Симферополя разбит лагерь с более чем 550 военными палатками и сотнями транспортных средств.

Также инфографику перебрасываний подразделений ВС РФ к границам Украины публикует Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Война - Россия Украина Сирия".