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Расположение российских войск вокруг Украины. КАРТА CNN

Американский телеканал CNN публикует карту расположения войск РФ вокруг Украины

Карты опубликованы на сайте телеканала, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия сосредоточила тысячи солдат и создала новые базы у своих границ с Украиной. Учитывая присутствие в Беларуси, силы РФ оцепили Украину с трех сторон", - пишет CNN.

Расположение российских войск вокруг Украины 01

Квадратами на карте отмечены силы, базирующиеся у украинской границы на постоянной основе. Ромбами – силы, которые появились в этих местоположениях с марта 2021 года.

CNN отмечает, что Россия сосредоточила силы на трех направлениях: южном со стороны оккупированного Крыма, северном – со стороны Беларуси и восточном со стороны своей границы.

С базы в Ельне, как видно на спутниковых снимках, были выведены танки, артиллерия и другое оружие – все это подвинули ближе к границе. Также военная активность повышена в граничащих с Украиной Белгородской и Курской областях.

Расположение российских войск вокруг Украины 02

Российское военное присутствие в Беларуси сейчас является крупнейшим со времен Холодной войны.

Расположение российских войск вокруг Украины 03Расположение российских войск вокруг Украины 04

В оккупированном Крыму к северу от Симферополя разбит лагерь с более чем 550 военными палатками и сотнями транспортных средств.

Расположение российских войск вокруг Украины 05Расположение российских войск вокруг Украины 06

Также инфографику перебрасываний подразделений ВС РФ к границам Украины публикует Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Война - Россия Украина Сирия".

Расположение российских войск вокруг Украины 07

Автор: 

россия (95515)


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Топ комментарии
+40
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3746378.html Фактор сдерживания

А давайте честно. Вся эта волна, поднятая, американскими и британскими СМИ, абсолютно не случайна. Это почти такой же мощный фактор сдерживания, как и ядерное оружие.
Уверен: если бы не эта волна и ежедневные публичные обнародования разведданных ЦРУ и МИ-6, широкомасштабное вторжение под надуманным предлогом уже бы давно произошло.

*️ А так (в качестве аллегории), когда все газеты написали о дате и времени ограбления банка, и вся толпа собралась у этого банка посмотреть, как его будут грабить, грабитель сто раз подумает о целесообразности ограбления или, как минимум, отложит свои намерения.

*️ Украина - не банк, а грабитель обладает ядерным оружием, но успех любого вторжения предусматривает внезапность в качестве основного фактора достижения желаемого результата. И этот фактор очень грамотно выбит из рук Путина.

*️ Поэтому всё не случайно - просто наш Зеленский ещё не врубился в замысел того, что Украину спасают всеми возможными способами. Он растерян и дезориентирован, но от него в данной ситуации не зависит ничего. Только от американцев, британцев и нашей готовности защищать страну.

*️ Именно поэтому, чем апокалиптичнее сейчас нагнетание, тем больше у меня уверенности, что карлик сдаст назад. Это не сто процентов, но больше пятидесяти. Хотите - прислушивайтесь ко мне, хотите - нет, но всё, что сейчас происходит, считаю больше спецоперацией Белого дома, нежели Кремля. Который ещё и под очевидным предлогом беспрецедентно вооружает Украину.

А кто был прав, мы узнаем уже в ближайшие недели, а может и дни.
Тримаємося, українці!

Телефонна розмова Путіна і Байдена розпочалася близько 18:00 за київським часом. Американці стверджують, що Байден пообіцяє закрити небо над Україною у разі широкомасштабного наступу.
Ще один крок від війни. Хоча Пу настільки дуркуватий, що навіть це його може не зупинити.
Sharp`s
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14.02.2022 17:02
+34
напомню "успехи" расейской салдатни за годы "независимости" московии:
- нападение на крошечную Ичкерию, война со стариками, вооруженными берданками
- война с крошечной Грузией, у которой на вооружении был 1 бук и тот, украинский
- бесконечная война в Сирии с повстанцами, при поддержке сирийских правительственных войск и коалицией западных стран
ни раз кацапская салдатня не воевала против регулярной армии!!
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14.02.2022 16:52
+26
***** загнал себя в классическую вилку решений, из которой нет выхода. Начать войну означает физическую смерть, отступить - смерть как предводителя своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.
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14.02.2022 17:13
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От набуя репостить заказуху?
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14.02.2022 16:50 Ответить
Кількість міст в Україні -271.
885 селищ міського типу, 10278 сільських рад, 28457 сіл.

По чотири окупанта на адміністративну одиницю.
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14.02.2022 16:50 Ответить
Реальні цифри )
Якщо прикопати дохлятину, то навіть і не помітно буде.
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14.02.2022 16:59 Ответить
Маловато удобрения
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14.02.2022 17:13 Ответить
Нажаль знайдеться певний відсоток поліцаїв і серед місцевого населення.
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14.02.2022 17:21 Ответить
Это же хорошо! Их вместе с оккупантами прикопать обязательно!
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14.02.2022 17:29 Ответить
и в чем новость то... не ясно у нас вокруг Россия и у нее есть войска армия и что нового сообщило CNN ничего...
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14.02.2022 16:50 Ответить
Це ж яким потрібно бути довбнем щоб зарегітись з назвою марки та модифікації автівки..господі, ну чого скільки дурнів розплодилрся
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14.02.2022 17:43 Ответить
лучше быть дураком ....чем конченным пе@е"астом...в вышиванке...типа пэтриотом кретином в жупане...
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14.02.2022 18:26 Ответить
Чуєш, ти хавло своє забий, бидляра. Що тобі моя вишиванка пердак рве?
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15.02.2022 11:28 Ответить
Нехай копошаться хробаки..Вони на своїй території тут коняка вірно каже.А сунуться до нас-перестануть копошитися та підуть на перегній. " а те из них кто останется в живых-будет завидовать мертвым" -Д.Сильвер.
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14.02.2022 18:45 Ответить
напомню "успехи" расейской салдатни за годы "независимости" московии:
- нападение на крошечную Ичкерию, война со стариками, вооруженными берданками
- война с крошечной Грузией, у которой на вооружении был 1 бук и тот, украинский
- бесконечная война в Сирии с повстанцами, при поддержке сирийских правительственных войск и коалицией западных стран
ни раз кацапская салдатня не воевала против регулярной армии!!
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14.02.2022 16:52 Ответить
Як боти рашистські зашипіли, приємно дивитись )
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14.02.2022 16:58 Ответить
"рашн ТРУПС", именно в трупов они и превратятся, только сунутся к нам!
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14.02.2022 16:59 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3746378.html Фактор сдерживания

А давайте честно. Вся эта волна, поднятая, американскими и британскими СМИ, абсолютно не случайна. Это почти такой же мощный фактор сдерживания, как и ядерное оружие.
Уверен: если бы не эта волна и ежедневные публичные обнародования разведданных ЦРУ и МИ-6, широкомасштабное вторжение под надуманным предлогом уже бы давно произошло.

*️ А так (в качестве аллегории), когда все газеты написали о дате и времени ограбления банка, и вся толпа собралась у этого банка посмотреть, как его будут грабить, грабитель сто раз подумает о целесообразности ограбления или, как минимум, отложит свои намерения.

*️ Украина - не банк, а грабитель обладает ядерным оружием, но успех любого вторжения предусматривает внезапность в качестве основного фактора достижения желаемого результата. И этот фактор очень грамотно выбит из рук Путина.

*️ Поэтому всё не случайно - просто наш Зеленский ещё не врубился в замысел того, что Украину спасают всеми возможными способами. Он растерян и дезориентирован, но от него в данной ситуации не зависит ничего. Только от американцев, британцев и нашей готовности защищать страну.

*️ Именно поэтому, чем апокалиптичнее сейчас нагнетание, тем больше у меня уверенности, что карлик сдаст назад. Это не сто процентов, но больше пятидесяти. Хотите - прислушивайтесь ко мне, хотите - нет, но всё, что сейчас происходит, считаю больше спецоперацией Белого дома, нежели Кремля. Который ещё и под очевидным предлогом беспрецедентно вооружает Украину.

А кто был прав, мы узнаем уже в ближайшие недели, а может и дни.
Тримаємося, українці!

Телефонна розмова Путіна і Байдена розпочалася близько 18:00 за київським часом. Американці стверджують, що Байден пообіцяє закрити небо над Україною у разі широкомасштабного наступу.
Ще один крок від війни. Хоча Пу настільки дуркуватий, що навіть це його може не зупинити.
Sharp`s
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14.02.2022 17:02 Ответить
***** загнал себя в классическую вилку решений, из которой нет выхода. Начать войну означает физическую смерть, отступить - смерть как предводителя своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.
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14.02.2022 17:13 Ответить
мы всегда ***** предоставляем возможность отхода. Мы всегда сдаем все позиции, лишь бы оно смогло выйти сухим из воды. И похоже Зеля сломался
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14.02.2022 17:22 Ответить
этот безхребетный слизняк не может сломаться.. оно всего лишь кукла для битья...в случае чего....
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14.02.2022 18:13 Ответить
100%
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14.02.2022 19:21 Ответить
Слава Украіне ! Героям слава ! Жыве Беларусь !
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14.02.2022 17:34 Ответить
Цензор, почему вместо БКБ флага до сих пор отображается эта колхозно-совковая тряпка, цвета трусов бульбофюрера?
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14.02.2022 19:19 Ответить
А вам не приходит в голову что все это вторжение только в фантазиях придуманных в определенных целях.
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14.02.2022 17:38 Ответить
Именно так.

Теперь вопрос в том, какие и чьи цели реализуются.
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14.02.2022 17:55 Ответить
Обещать не значит жениться. Ясно одно, кацапам сдавать назад некуда, а тут или пан или пропал. Будут по всякому пытаться оттяпать донбасс. И если честно, то очевидно же, что не протопив свои хотелки кацапы не угомонятся. Санкции им реально до жопы как и отключение от свифта. И разумеется никто не будет никуда свои войска направлять, иначе в замес влезет Китай и тогда США будут заняты совсем другими проблемами. Может вообще такое случиться ,что ********** кацапов не будет предела, а союзники просто подожмут хвосты. А факт объявленной даты нападения, просто ничего не значит. Не ограбят сейчас, ограбят потом.
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14.02.2022 17:41 Ответить
Абсолютно верно, американцы и не скрывали, что сообщают СМИ разведданные, чтоб сорвать планы. Но вот только Путин не может в обратную сдать, его плебс свой сгноит. Ему надо какая-то "победа". По этому и давят на Украину, сначала впихивание раковой опухоли даунбасса. Мы отказались. И теперь либо война, либо что-то иное. Думаю в ближайшие дни объявят про признание даунбасса. Это будет их крах, так влиять на Украину не смогут
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14.02.2022 17:53 Ответить
а зачем сообщать сми? сми дадут оружие? вдруг откроются глаза и будет восстание на кацапстане? (после Хйловских терактов на митингах митинги на территориях как-то вроде запретили, нет? по крайней мере на болотах тишина мертвая) это из серии одним твиттом опустила доллар что ли? как сми помогли в то время когда убивали 14 000 украинцев и оккупировали Крым? вроде все разговаривали очень долго, только вооружение так и не давали.
так что сми как обычно для дешевого рейтинга. а дешево как известно - только в мышеловке.
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14.02.2022 18:15 Ответить
також треба додати мапу з кількістю західних журналістів, щоб поширювати кадри, як московія обстрілює українські міста..

тоді пуйло зрозуміє, що всі його злочини тут в Україні, то наживо буде бачити весь світ
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14.02.2022 18:28 Ответить
проблема не в сотне тысяч тупорылых, голодных орков за забором, а в сотне зажравшихся зелёных крыс внутри дома-Украина, монопольно сидящих на "кнопках украинских пусковых установок"..
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14.02.2022 17:12 Ответить
И что? Сдыхать "ваньки" будут независимо от их стороны вторжения..Север ... Юг....По моему наши западные партнёры не совсем понимают,что такое защита своей земли украинцем.. Дурачки, которым мы потом укажем на их никчемность.🤷
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14.02.2022 17:24 Ответить
Чушь, большая часть появилась еще в марте 2021 а новые базы в Белоруссии обьясняются учениями. Так что особых изменений и подготовку к вторжению не видно.
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14.02.2022 17:35 Ответить
пох....все одно різати та палити іх будемо тут
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14.02.2022 17:42 Ответить
вот пока оккупанты будут спокойно так кучно собираться и шастать туда-сюда, исполняя приказы опг Хйла дела скорее всего не будет. только реагировать это прямой путь к поражению.
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14.02.2022 17:59 Ответить
принимаю заказы на русских рабов - не более 2 штук на одного пана, мальчики в трусиках, к сожалению, давно закончились, снегири сдохли еще в 2014-м, прошу понять и простить
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14.02.2022 18:11 Ответить
Ополченочки еще остались? Буду местным неграм сдавать на почасовку за доллары.
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14.02.2022 19:24 Ответить
Где ж мы их хоронить то всех будем...
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14.02.2022 18:37 Ответить
От курви кацапські, навіть с сибіру та Д. востока своє старе залізо постягали під наш кордон.
Таваріщ СІ твій час настав, там військових схоже вже нема - починай вводіть мішке в оПу своїх вояк.
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14.02.2022 18:44 Ответить
То була окрема умова від Сі до *****, коли останнє йому ДС продало, так і сказав - мені твій металобрухт тут не потрібен, забирай куди хочеш, ось воно до наших кордонів його і притягнуло.
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14.02.2022 19:27 Ответить
А це вже цікаво. Там же десь ще в сибіру ракети були і до байкала і за байкалом. Невже їх усі порізали?
Ну що ж їмо попкорн та готуємось...
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14.02.2022 19:33 Ответить
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14.02.2022 19:20 Ответить
А давайте посчитаем! Один росвоен это: модная композитная каска, теплая зимняя куртка, пятнистый компез, отличные трекинговые боты, модные тактические очечки. И это не считая автомата, боекомплекта, гранат, рации, медпакета...

Но что важно! Надо бить точно в глаз, как белку, чтобы не попортить все это ценное имущество!

И пора бы уже правительству выдавать лицензии на отстрел. Россиян на всех не хватит!
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14.02.2022 22:22 Ответить
 
 