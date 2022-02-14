Расположение российских войск вокруг Украины. КАРТА CNN
Американский телеканал CNN публикует карту расположения войск РФ вокруг Украины
Карты опубликованы на сайте телеканала, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия сосредоточила тысячи солдат и создала новые базы у своих границ с Украиной. Учитывая присутствие в Беларуси, силы РФ оцепили Украину с трех сторон", - пишет CNN.
Квадратами на карте отмечены силы, базирующиеся у украинской границы на постоянной основе. Ромбами – силы, которые появились в этих местоположениях с марта 2021 года.
CNN отмечает, что Россия сосредоточила силы на трех направлениях: южном со стороны оккупированного Крыма, северном – со стороны Беларуси и восточном со стороны своей границы.
С базы в Ельне, как видно на спутниковых снимках, были выведены танки, артиллерия и другое оружие – все это подвинули ближе к границе. Также военная активность повышена в граничащих с Украиной Белгородской и Курской областях.
Российское военное присутствие в Беларуси сейчас является крупнейшим со времен Холодной войны.
В оккупированном Крыму к северу от Симферополя разбит лагерь с более чем 550 военными палатками и сотнями транспортных средств.
Также инфографику перебрасываний подразделений ВС РФ к границам Украины публикует Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Война - Россия Украина Сирия".
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885 селищ міського типу, 10278 сільських рад, 28457 сіл.
По чотири окупанта на адміністративну одиницю.
Якщо прикопати дохлятину, то навіть і не помітно буде.
- нападение на крошечную Ичкерию, война со стариками, вооруженными берданками
- война с крошечной Грузией, у которой на вооружении был 1 бук и тот, украинский
- бесконечная война в Сирии с повстанцами, при поддержке сирийских правительственных войск и коалицией западных стран
ни раз кацапская салдатня не воевала против регулярной армии!!
А давайте честно. Вся эта волна, поднятая, американскими и британскими СМИ, абсолютно не случайна. Это почти такой же мощный фактор сдерживания, как и ядерное оружие.
Уверен: если бы не эта волна и ежедневные публичные обнародования разведданных ЦРУ и МИ-6, широкомасштабное вторжение под надуманным предлогом уже бы давно произошло.
*️ А так (в качестве аллегории), когда все газеты написали о дате и времени ограбления банка, и вся толпа собралась у этого банка посмотреть, как его будут грабить, грабитель сто раз подумает о целесообразности ограбления или, как минимум, отложит свои намерения.
*️ Украина - не банк, а грабитель обладает ядерным оружием, но успех любого вторжения предусматривает внезапность в качестве основного фактора достижения желаемого результата. И этот фактор очень грамотно выбит из рук Путина.
*️ Поэтому всё не случайно - просто наш Зеленский ещё не врубился в замысел того, что Украину спасают всеми возможными способами. Он растерян и дезориентирован, но от него в данной ситуации не зависит ничего. Только от американцев, британцев и нашей готовности защищать страну.
*️ Именно поэтому, чем апокалиптичнее сейчас нагнетание, тем больше у меня уверенности, что карлик сдаст назад. Это не сто процентов, но больше пятидесяти. Хотите - прислушивайтесь ко мне, хотите - нет, но всё, что сейчас происходит, считаю больше спецоперацией Белого дома, нежели Кремля. Который ещё и под очевидным предлогом беспрецедентно вооружает Украину.
А кто был прав, мы узнаем уже в ближайшие недели, а может и дни.
Тримаємося, українці!
Телефонна розмова Путіна і Байдена розпочалася близько 18:00 за київським часом. Американці стверджують, що Байден пообіцяє закрити небо над Україною у разі широкомасштабного наступу.
Ще один крок від війни. Хоча Пу настільки дуркуватий, що навіть це його може не зупинити.
Sharp`s
Теперь вопрос в том, какие и чьи цели реализуются.
так что сми как обычно для дешевого рейтинга. а дешево как известно - только в мышеловке.
тоді пуйло зрозуміє, що всі його злочини тут в Україні, то наживо буде бачити весь світ
Таваріщ СІ твій час настав, там військових схоже вже нема - починай вводіть мішке в оПу своїх вояк.
Ну що ж їмо попкорн та готуємось...
Но что важно! Надо бить точно в глаз, как белку, чтобы не попортить все это ценное имущество!
И пора бы уже правительству выдавать лицензии на отстрел. Россиян на всех не хватит!